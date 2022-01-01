Too Much Şarkı Sözleri
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Ooh.. everything I want,
You have been all along
Ooh.. it's too much, I'm falling
***
Ooh.. istediğim her şey,
Her zaman sendin
Ooh.. bu çok fazla, düşüyorum
***
I still think about you every day
Maybe two or three times, when I get carried away
I could never push rewind and erase
But at least I know now that it wasn't a phase
***
Hala her gün seni düşünüyorum
Belki bir ve ya iki defa, heyecanlandığımda
Asla geri sarıp silemem
Ama en azından şimdi biliyorum ki bu bir aşama değildi
***
You're everything I want
And you have been all along
But ooh... it's too much
Too much.. too much will never be enough
Whenever we touch, it happens every time
I have to turn around and run
***
Sen istediğim her şeysin
Ve her zaman öyleydin
Ama ooh... bu çok fazla
Çok fazla... çok fazla asla yeterli olmayacak
Ne zaman dokunsak, hep böyle olur
Arkamı dönüp koşmalıyım
***
Hold me closer and I'll try to forget
If I take a default, I will always regret
Hurting someone who will never suspect
Who isn't even aware that you could be such a threat
***
Beni daha sıkı tut ve ben unutmaya çalışacağım
Eğer yapmazsam, her zaman pişman olacağım
Asla şüphelenmeyecek birini incitmek
Senin nasıl bir tehdit olabileceğinin farkında bile olmayan birini
***
You're everything I want
And you have been all along
But ooh.. it's too much
Too much... too much will never be enough
Whenever we touch, it happens every time
I have to turn around and run
***
Sen istediğim her şeysin
Ve her zaman öyleydin
Ama ooh... bu çok fazla
Çok fazla... çok fazla asla yeterli olmayacak
Ne zaman dokunsak, hep böyle olur
Arkamı dönüp koşmalıyım
***
Girl I can't take your love
I can't look back, I'll turn to dust
Baby I wish that I could have it all
But I don't, it's just too much
***
Kızım sevgine karşılık veremem
Geriye bakamam, toza dönüşürüm
Bebeğim keşke hepsine sahip ola bilseydim
Ama değilim, bu çok fazla
***
Ooh.. too much
Is it going to be over
It's never over too much
Too much will never be enough
Whenever we touch, it happens every time
I have to turn around and run
***
Ooh.. çok fazla
Bu bitecek mi
Asla bitmeyecek, çok fazla
Çok fazla asla yeterli olmayacak
Ne zaman dokunsak, hep böyle olur
Arkamı dönüp koşmalıyım
***
Your love... I can't look back, I'll turn to dust
Baby I wish that I could have it all
But I don't, it's just too much
Too much... too much will never be enough
Whenever we touch, it happens every time
I have to turn around and run
***
Senin sevgin... geriye bakamam, toza dönüşürüm
Bebeğim keşke hepsine sahip ola bilseydim
Ama değilim, bu çok fazla
Çok fazla... çok fazla asla yeterli olmayacak
Ne zaman dokunsak, hep böyle olur
Arkamı dönüp koşmalıyım