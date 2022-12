Ooh.. everything I want, You have been all along Ooh.. it's too much, I'm falling *** Ooh.. istediğim her şey, Her zaman sendin Ooh.. bu çok fazla, düşüyorum *** I still think about you every day Maybe two or three times, when I get carried away I could never push rewind and erase But at least I know now that it wasn't a phase *** Hala her gün seni düşünüyorum Belki bir ve ya iki defa, heyecanlandığımda Asla geri sarıp silemem Ama en azından şimdi biliyorum ki bu bir aşama değildi *** You're everything I want And you have been all along But ooh... it's too much Too much.. too much will never be enough Whenever we touch, it happens every time I have to turn around and run *** Sen istediğim her şeysin Ve her zaman öyleydin Ama ooh... bu çok fazla Çok fazla... çok fazla asla yeterli olmayacak Ne zaman dokunsak, hep böyle olur Arkamı dönüp koşmalıyım *** Hold me closer and I'll try to forget If I take a default, I will always regret Hurting someone who will never suspect Who isn't even aware that you could be such a threat *** Beni daha sıkı tut ve ben unutmaya çalışacağım Eğer yapmazsam, her zaman pişman olacağım Asla şüphelenmeyecek birini incitmek Senin nasıl bir tehdit olabileceğinin farkında bile olmayan birini *** You're everything I want And you have been all along But ooh.. it's too much Too much... too much will never be enough Whenever we touch, it happens every time I have to turn around and run *** Sen istediğim her şeysin Ve her zaman öyleydin Ama ooh... bu çok fazla Çok fazla... çok fazla asla yeterli olmayacak Ne zaman dokunsak, hep böyle olur Arkamı dönüp koşmalıyım *** Girl I can't take your love I can't look back, I'll turn to dust Baby I wish that I could have it all But I don't, it's just too much *** Kızım sevgine karşılık veremem Geriye bakamam, toza dönüşürüm Bebeğim keşke hepsine sahip ola bilseydim Ama değilim, bu çok fazla *** Ooh.. too much Is it going to be over It's never over too much Too much will never be enough Whenever we touch, it happens every time I have to turn around and run *** Ooh.. çok fazla Bu bitecek mi Asla bitmeyecek, çok fazla Çok fazla asla yeterli olmayacak Ne zaman dokunsak, hep böyle olur Arkamı dönüp koşmalıyım *** Your love... I can't look back, I'll turn to dust Baby I wish that I could have it all But I don't, it's just too much Too much... too much will never be enough Whenever we touch, it happens every time I have to turn around and run *** Senin sevgin... geriye bakamam, toza dönüşürüm Bebeğim keşke hepsine sahip ola bilseydim Ama değilim, bu çok fazla Çok fazla... çok fazla asla yeterli olmayacak Ne zaman dokunsak, hep böyle olur Arkamı dönüp koşmalıyım