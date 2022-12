There was a time, there was a life, I was inside my head Kafamın içinde olduğum zamanlar, bir hayat vardı Then finally I rested in your bed Ve sonunda senin yatağında dinlendim The bars, the dives, the worst of vibes Parmaklıklar, zengin adamlar, hislerin en kötüsü I thought had come to pass Geçtiğini düşünmüştüm But still I couldn’t seem to make it last Ama hala sürdürebilecekmişim gibi görünmüyor *** I’d swallow the moon and the stars to follow the beat of your heart Ayı ve yıldızları kalbinin atışını takip edebilmek için içime çekerdim *** Oh when we’re high Kafamız iyiyken Oh my God, you blow my mind Ah Tanrım, aklımı başımdan alıyorsun So let’s get high, let’s get high Hadi kafayı bulalım, kafayı bulalım Live until we die, yeah Ölene kadar yaşayalım Oh you and I, you and I Sen ve ben, sen ve ben Let’s just do it one more time, one more time Hadi bir kez daha yapalım, bir kez daha A million times Bir milyon kez Let’s get high, let’s get high Kafayı bulalım, kafayı bulalım Live until we die, yeah Ölene kadar yaşayalım *** A state of mind collected like a slowly wound bouquet Ruhsal durum yaralardan oluşan bir buket gibi toplandı With memories of our favorite nights and days En sevdiğimiz gecelerin ve günlerin anılarıyla *** Let’s swallow the moon and the stars Hadi ayı ve yıldızları içimize çekelim Let’s wallow just right where we are Hadi bulunduğumuz yerde çamura batalım *** Oh when we’re high Kafamız iyiyken Oh my God, you blow my mind Ah Tanrım, aklımı başımdan alıyorsun So let’s get high, let’s get high Hadi kafayı bulalım, kafayı bulalım Live until we die, yeah Ölene kadar yaşayalım Oh you and I, you and I Sen ve ben, sen ve ben Let’s just do it one more time, one more time Hadi bir kez daha yapalım, bir kez daha A million times Bir milyon kez Let’s get high, let’s get high Kafayı bulalım, kafayı bulalım Live until we die, yeah Ölene kadar yaşayalım *** Blow my mind Aklımı başımdan al Blow my mind Aklımı başımdan al *** Oh my, my, kiss the sky Ah Tanrım, gökyüzüne ulaş Jimmy, baby, you were right Jimmy, tatlım, haklıydın She’s so fine, hips don’t lie O çok iyi, kalçalar yalan söylemez Hit me baby one more time Bana bir kez daha vur bebeğim Go ahead and insert any random ass line Oh when we’re high Kafamız iyiyken *** Oh my God, you blow my mind Ah Tanrım, aklımı başımdan alıyorsun So let’s get high, let’s get high Hadi kafayı bulalım, kafayı bulalım Live until we die, yeah Ölene kadar yaşayalım Oh you and I, you and I Sen ve ben, sen ve ben Let’s just do it one more time, one more time Hadi bir kez daha yapalım, bir kez daha A million times Bir milyon kez Let’s get high, let’s get high Kafayı bulalım, kafayı bulalım Live until we die, yeah Ölene kadar yaşayalım