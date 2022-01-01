There was a time, there was a life, I was inside my head
Kafamın içinde olduğum zamanlar, bir hayat vardı
Then finally I rested in your bed
Ve sonunda senin yatağında dinlendim
The bars, the dives, the worst of vibes
Parmaklıklar, zengin adamlar, hislerin en kötüsü
I thought had come to pass
Geçtiğini düşünmüştüm
But still I couldn’t seem to make it last
Ama hala sürdürebilecekmişim gibi görünmüyor
***
I’d swallow the moon and the stars to follow the beat of your heart
Ayı ve yıldızları kalbinin atışını takip edebilmek için içime çekerdim
***
Oh when we’re high
Kafamız iyiyken
Oh my God, you blow my mind
Ah Tanrım, aklımı başımdan alıyorsun
So let’s get high, let’s get high
Hadi kafayı bulalım, kafayı bulalım
Live until we die, yeah
Ölene kadar yaşayalım
Oh you and I, you and I
Sen ve ben, sen ve ben
Let’s just do it one more time, one more time
Hadi bir kez daha yapalım, bir kez daha
A million times
Bir milyon kez
Let’s get high, let’s get high
Kafayı bulalım, kafayı bulalım
Live until we die, yeah
Ölene kadar yaşayalım
***
A state of mind collected like a slowly wound bouquet
Ruhsal durum yaralardan oluşan bir buket gibi toplandı
With memories of our favorite nights and days
En sevdiğimiz gecelerin ve günlerin anılarıyla
***
Let’s swallow the moon and the stars
Hadi ayı ve yıldızları içimize çekelim
Let’s wallow just right where we are
Hadi bulunduğumuz yerde çamura batalım
***
Oh when we’re high
Kafamız iyiyken
Oh my God, you blow my mind
Ah Tanrım, aklımı başımdan alıyorsun
So let’s get high, let’s get high
Hadi kafayı bulalım, kafayı bulalım
Live until we die, yeah
Ölene kadar yaşayalım
Oh you and I, you and I
Sen ve ben, sen ve ben
Let’s just do it one more time, one more time
Hadi bir kez daha yapalım, bir kez daha
A million times
Bir milyon kez
Let’s get high, let’s get high
Kafayı bulalım, kafayı bulalım
Live until we die, yeah
Ölene kadar yaşayalım
***
Blow my mind
Aklımı başımdan al
Blow my mind
Aklımı başımdan al
***
Oh my, my, kiss the sky
Ah Tanrım, gökyüzüne ulaş
Jimmy, baby, you were right
Jimmy, tatlım, haklıydın
She’s so fine, hips don’t lie
O çok iyi, kalçalar yalan söylemez
Hit me baby one more time
Bana bir kez daha vur bebeğim
Go ahead and insert any random ass line
Oh when we’re high
Kafamız iyiyken
***
Oh my God, you blow my mind
Ah Tanrım, aklımı başımdan alıyorsun
So let’s get high, let’s get high
Hadi kafayı bulalım, kafayı bulalım
Live until we die, yeah
Ölene kadar yaşayalım
Oh you and I, you and I
Sen ve ben, sen ve ben
Let’s just do it one more time, one more time
Hadi bir kez daha yapalım, bir kez daha
A million times
Bir milyon kez
Let’s get high, let’s get high
Kafayı bulalım, kafayı bulalım
Live until we die, yeah
Ölene kadar yaşayalım