Mabel Matiz

Ahu Yandı gönül gördüm en ahı Gözleri göz değil ahu Şaştı dalımda çiçeğim heyhat Ben yoruldum yaz günahı *** Yaz gidip güzden dönerken Tez vuruldum ah gülerken Şimdi tüm yollar hayırsız Har büyür halim direnmez *** Çal beni, çal gecem günüm, karışalım Çağırıp kadehlere baharı Al senin olsun en sarı yazlarım Sarılıp da bir daha ayrılmamalı *** Yаndı Gönül Gördüm En Аhı Gözleri Göz Değil Аhu Şаştı Dаlımdа Çiçeğim Heyhаt Ben Yoruldum Yаz Günаhı *** Az Gidip Uzdаn Giderken Tez Vuruldum Аh Gülerken Şimdi Tüm Yollаr Hаyırsız Hаr Büyür Çаrem Bulunmаz *** Çal beni, çal gecem günüm, karışalım Çağırıp kadehlere baharı Al senin olsun en sarı yazlarım Sarılıp da bir daha ayrılmamalı *** Ah yaşım genç delikan Düştüm kaldım perişan Aşk bürür ruhumu Meylere kulum en başından *** Çal beni, çal gecem günüm, karışalım Çağırıp kadehlere baharı Al senin olsun en sarı yazlarım Sarılıp da bir daha ayrılmamalı *** Beni, çal gecem günüm, karışalım Çağırıp kadehlere baharı Al senin olsun en sarı yazlarım Sarılıp da bir daha ayrılmamalı

Gel Gel, anla dikenimden Güllerim uyansın bahçelerimde Gel öyle bir apansız Ellerim yansın ah ellerinde *** Gel arsız firar Düş yollarıma densiz Ben kaldım viran Geçmez bu ömür sensiz Bu dağlar taşlar şahidim olsun Kalbime sırlarımı gömdüm Aslı bende sureti kalsın Ben görürüm beni aynasız da *** Gel, anla dikenimden Güllerim uyansın bahçelerimde Gel öyle bir apansız Ellerim yansın ah ellerinde *** Gel, anla halimden Güllerim uyansın bahçelerimde Gel, öyle bir kal ki Tan yeri boyansın aşk hançeriyle *** Aştım yolları aşkı önüme koydum Bir zeytin dalı, bir çift göz yeter doydum Bu dağlar taşlar şahidim olsun Kalbime sırlarımı gömdüm Aslı bende sureti kalsın Ben görürüm beni aynasız da *** Gel, anla dikenimden Güllerim uyansın bahçelerimde Gel öyle bir apansız Ellerim yansın ah ellerinde *** Gel, anla halimden Güllerim uyansın bahçelerimde Gel, öyle bir kal ki Tan yeri boyansın aşk hançeriyle