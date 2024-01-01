Antidepresan Şarkı Sözleri
Mabel Matiz Antidepresan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mabel Matiz Antidepresan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Antidepresan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bazen geceleri
Oturup ağlıyorum
Yorganın içine girip
Karalar bağlıyorum
***
En yakın dostum şişelerin dibi
Onun da bi' sonu var, tıpkı senin gibi
Bitmesin istedim, uğraştım deli gibi
Hâlâ son bi' sözüm var, dinlersin beni d'i' mi?
***
Gitme bur'dan
Sen olmadan ben asla yaşayamam
Kesmiyo' ne ilaç ne antidepresan
Çözemedim, valla' çok enteresan
Yalvarıyorum
***
Gitme bur'dan
Sen olmadan ben asla yaşayamam
Kesmiyo' ne ilaç ne antidepresan
Çözemedim, valla' çok enteresan
Kafayı yiyorum
***
Her türlü yaşanır
Bensiz de, iyi biliyo'sun
Biraz ağla, geçer
Biraz da tutmalı yosun
***
En yakın dostum şişelerin dibi
Onun da bi' sonu var, tıpkı senin gibi
Bitmesin istedim, uğraştım deli gibi
Hâlâ son bi' sözüm var, dinlersin beni d'i' mi?
***
Gitme bur'dan
Sen olmadan ben asla yaşayamam
Kesmiyo' ne ilaç ne antidepresan
Çözemedim, valla' çok enteresan
Yalvarıyorum
***
Gitme bur'dan
Sen olmadan ben asla yaşayamam
Kesmiyo' ne ilaç ne antidepresan
Çözemedim valla' çok enteresan
Kafayı yiyorum