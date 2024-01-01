Mabel Matiz

Çok kararlısın kalbimi çıra gibi yakmaya, niye? Duvar çekiyorsam yanıyorum için için, bitti işim Saklar mı yüreğin? Yüreğimi içinin her yerinde? Eski kelimeler, döndürüyor başımı sen söylediğinde *** Korkular, arzular Nasıl başım dar Bilsen şaşarsın Yar yerim, kördüğüm Dolaşık ipin ucunu bul, çözeyim *** Her ayrıntım sayıklıyor Sükünetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Ayyaş ruhum sayıklıyor Her zerrem sende çarpıyor Aşk yok olmaksa şimdiden Yar ben yokum ben de zaten *** Bin çalıntı aşk tecrübesi bakıyor gözlerime ah Soru soruyorsam tuzağına düşeceğim, bana günah Saklar mı yüreğin? Yüreğimi içinin her yerinde? Eski kelimeler, döndürüyor başımı sen söylediğinde *** Korkular, arzular Nasıl başım dar Bilsen şaşarsın Yar yerim, kördüğüm Dolaşık ipin ucunu bul, çözeyim *** Her ayrıntım sayıklıyor Sükünetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Ruhum depremlere gebe Sükünetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Her ayrıntım sayıklıyor Sükünetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Ayyaş ruhum sayıklıyor Her zerrem sende çarpıyor Aşk yok olmaksa şimdiden Yar ben yokum ben de zaten

Ao, hala orda mısın sen bıraktığım yerde? Gözlerime inanamıyorum Allah'ım gerçek mi bu? (Gerçek mi bu?) Dağ gibi bi' gurur dimdik mağrur heybeti kalıbı meşhur Şaka gibi bi' durum dur daha alışamadım rüya mı bu? (Rüya mı bu?) *** Tavan bile tutamıyordu seni halbuki uçuyo'dun göklerde Tersine mehter bi' ileri iki geri şimdi bu halin ne? Kızma hayata baktığın ayna bile sana küsmüşse Sormadın ama sen ben söyl'iycem cevabı da sende *** N'aber? Gelmedi senden bi' haber merak ettik Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan Düşünecektin onu başında *** N'aber? Gelmedi senden bi' haber merak ettik Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan Düşünecektin onu başında N'aber? *** Ao, hala orda mısın sen bıraktığım yerde? Gözlerime inanamıyorum Allah'ım gerçek mi bu? Dağ gibi bi' gurur dimdik mağrur heybeti kalıbı meşhur Şaka gibi bi' durum dur daha alışamadım rüya mı bu? *** Tavan bile tutamıyordu seni halbuki uçuyo'dun göklerde Tersine mehter bi' ileri iki geri şimdi bu halin ne? Kızma hayata baktığın ayna bile sana küsmüşse Sormadın ama sen ben söyl'iycem cevabı da sende *** N'aber? Gelmedi senden bi' haber merak ettik Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan Düşünecektin onu başında *** N'aber? Gelmedi senden bi' haber merak ettik Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan Düşünecektin onu başında *** N'aber?