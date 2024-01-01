Mabel Matiz

Mükemmel Şarkı Sözleri
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Çok kararlısın kalbimi çıra gibi yakmaya, niye?
Duvar çekiyorsam yanıyorum için için, bitti işim
Saklar mı yüreğin?
Yüreğimi içinin her yerinde?
Eski kelimeler, döndürüyor başımı sen söylediğinde
***
Korkular, arzular
Nasıl başım dar
Bilsen şaşarsın
Yar yerim, kördüğüm
Dolaşık ipin ucunu bul, çözeyim
***
Her ayrıntım sayıklıyor
Sükünetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Ayyaş ruhum sayıklıyor
Her zerrem sende çarpıyor
Aşk yok olmaksa şimdiden
Yar ben yokum ben de zaten
***
Bin çalıntı aşk tecrübesi bakıyor gözlerime ah
Soru soruyorsam tuzağına düşeceğim, bana günah
Saklar mı yüreğin?
Yüreğimi içinin her yerinde?
Eski kelimeler, döndürüyor başımı sen söylediğinde
***
Korkular, arzular
Nasıl başım dar
Bilsen şaşarsın
Yar yerim, kördüğüm
Dolaşık ipin ucunu bul, çözeyim
***
Her ayrıntım sayıklıyor
Sükünetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Ruhum depremlere gebe
Sükünetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Her ayrıntım sayıklıyor
Sükünetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Ayyaş ruhum sayıklıyor
Her zerrem sende çarpıyor
Aşk yok olmaksa şimdiden
Yar ben yokum ben de zaten
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Ao, hala orda mısın sen bıraktığım yerde?
Gözlerime inanamıyorum Allah'ım gerçek mi bu? (Gerçek mi bu?)
Dağ gibi bi' gurur dimdik mağrur heybeti kalıbı meşhur
Şaka gibi bi' durum dur daha alışamadım rüya mı bu? (Rüya mı bu?)
***
Tavan bile tutamıyordu seni halbuki uçuyo'dun göklerde
Tersine mehter bi' ileri iki geri şimdi bu halin ne?
Kızma hayata baktığın ayna bile sana küsmüşse
Sormadın ama sen ben söyl'iycem cevabı da sende
***
N'aber?
Gelmedi senden bi' haber merak ettik
Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik
Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan
Düşünecektin onu başında
***
N'aber?
Gelmedi senden bi' haber merak ettik
Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik
Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan
Düşünecektin onu başında
N'aber?
***
Ao, hala orda mısın sen bıraktığım yerde?
Gözlerime inanamıyorum Allah'ım gerçek mi bu?
Dağ gibi bi' gurur dimdik mağrur heybeti kalıbı meşhur
Şaka gibi bi' durum dur daha alışamadım rüya mı bu?
***
Tavan bile tutamıyordu seni halbuki uçuyo'dun göklerde
Tersine mehter bi' ileri iki geri şimdi bu halin ne?
Kızma hayata baktığın ayna bile sana küsmüşse
Sormadın ama sen ben söyl'iycem cevabı da sende
***
N'aber?
Gelmedi senden bi' haber merak ettik
Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik
Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan
Düşünecektin onu başında
***
N'aber?
Gelmedi senden bi' haber merak ettik
Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik
Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan
Düşünecektin onu başında
***
N'aber?
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