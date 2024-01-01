Bahçemin En Zor Gülü Şarkı Sözleri
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Mabel Matiz
Bahçemin En Zor Gülü
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Arıyordum gözlerinde ben yolumu, ben yolumu
Sana verdim bahçemin en zor gülünü, zor gülünü
Defterim de ortalanmış, yad elinde yâr beklerken
Düşerim sensiz rüyadan, söyle bi' var mı oluru?
***
Sana baktım, yeryüzünü gökyüzünü gördüm anam
Kaçıyorsun, ellerini kim tutuyorsa, sövdüm aman
Sana baktım, yeryüzünü gökyüzünü gördüm anam
Kaçıyorsun, ellerini kim tutuyor da, ben tutamam?
***
Et tırnaktan ayrılamaz
Yok ben senden ayrılamam
Sebep olduğun şu yangınımı
Yangın ile durduramam
***
Et tırnaktan ayrılamaz
Yok ben senden ayrılamam
Sana giden tüm yollarımın
Doldu tozu bak kundurama
***
Et tırnaktan ayrılamaz
Yok ben senden ayrılamam
Sebep olduğun şu yangınımı
Yangın ile durduramam
***
Et tırnaktan ayrılamaz
Yok ben senden ayrılamam
Sana giden tüm yollarımın
Doldu tozu bak kundurama