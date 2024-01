Mabel Matiz

Arıyordum gözlerinde ben yolumu, ben yolumu Sana verdim bahçemin en zor gülünü, zor gülünü Defterim de ortalanmış, yad elinde yâr beklerken Düşerim sensiz rüyadan, söyle bi' var mı oluru? *** Sana baktım, yeryüzünü gökyüzünü gördüm anam Kaçıyorsun, ellerini kim tutuyorsa, sövdüm aman Sana baktım, yeryüzünü gökyüzünü gördüm anam Kaçıyorsun, ellerini kim tutuyor da, ben tutamam? *** Et tırnaktan ayrılamaz Yok ben senden ayrılamam Sebep olduğun şu yangınımı Yangın ile durduramam *** Et tırnaktan ayrılamaz Yok ben senden ayrılamam Sana giden tüm yollarımın Doldu tozu bak kundurama *** Et tırnaktan ayrılamaz Yok ben senden ayrılamam Sebep olduğun şu yangınımı Yangın ile durduramam *** Et tırnaktan ayrılamaz Yok ben senden ayrılamam Sana giden tüm yollarımın Doldu tozu bak kundurama