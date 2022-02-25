Mabel Matiz

Boyalı Da Saçların Boyalı da saçların ruhuma dolanırken tel tel Boğuluyorum ama yok ilacı bunun tez gel Kollarında kördüğümler çözülmez mi gönül Ağrısında durur cevabı ama bakmıyor iki gözüm Her müphem bir fırtına olur, kalır izi *** Göremedin gözyaşımı Silemedin gömleğine Ya bu sitemi kollarına al Yanayım ya ben derdime *** Getiremedin, doyuramadın Bitiremedim aman Ver bu canı şerefinle Vurdum ama öldüremedim *** Cigarası da tüter canım acısından yorgun Kendi dalına düşman bu çiçeği nasıl sevsin Kollarında kördüğümler çözülmez mi gönül Ağrısında durur cevabı ama bakmıyor iki gözüm Mağlumuydun arandıkça kaybeder izin *** Göremedin gözyaşımı Silemedin gömleğine Ya bu sitemi kollarına al Yanayım ya ben derdime *** Getiremedin, doyuramadın Bitiremedim aman Ver bu canı şerefinle Vurdum ama öldüremedim

A Canım Sana öyle dargınım ki Hisler içimde karışıyor Kendimi bile beğenmiyorum Şeytanım şuurumla savaşıyor *** Hissediyorsan, sen de bi' dökül o zaman Evimden yurdumdan mı kovucan? Akmıyorsa, benden bu kadar o zaman Elinle koysan da bulunmam *** A canım ben de beşerim bak Sazımın telleri toprak Beni baştan bi çıkarırsan Nasıl yandık haberin yok *** Seviyorsun sevmiyorsun Sevdalık bunun neresinde? Kantar hep kendinden mi yana? Har vurup harman savurduğun halde *** Hissediyorsan, sen de bi dökül o zaman Evimden yurdumdan mı kovucan? Akmıyorsa, benden bu kadar o zaman Elinle koysan da bulunmam *** A canım ben de beşerim bak Sazımın telleri toprak Beni baştan bi çıkarırsan Nasıl yandık haberin yok *** Geldim üryan, yangın her yan Kırıldı aynam, görecek mi? Aşk ile terli bu hayvan Desturla öğrenecek mi?

Mendilimde Kırmızım Var Ft. Sibel Gürsoy Mendilimde kırmızım var Ağladım da görmedin mi Yangın oldum yandım ben yar Su getirdin, sönmedim mi *** Sayılı günler geçer ah Başa gelmiş dert çekilsin Yazı kalır söz uçar ah Sinemde bir ağıt yakılsın *** Geri ver, geri ver bana düşümü Yakıyor gerçeğim be aman Görmeyince bu göz katlanır mı gönül Görelim yeniden, yeniden *** Mendilimde pare sümbül Küstü can, ağladı bülbül Kim dayansın yardan ayrı Bülbülün çaresi güldür *** Sayılı günler geçer ah Başa gelmiş dert çekilsin Yazı kalır söz uçar ah Sinemde bir ağıt yakılsın *** Geri ver, geri ver bana düşümü Yakıyor gerçeğim be aman Görmeyince bu göz katlanır mı gönül Görelim yeniden, yeniden