Mabel Matiz

Mendilimde kırmızım var Ağladım da görmedin mi Yangın oldum yandım ben yar Su getirdin, sönmedim mi *** Sayılı günler geçer ah Başa gelmiş dert çekilsin Yazı kalır söz uçar ah Sinemde bir ağıt yakılsın *** Geri ver, geri ver bana düşümü Yakıyor gerçeğim be aman Görmeyince bu göz katlanır mı gönül Görelim yeniden, yeniden *** Mendilimde pare sümbül Küstü can, ağladı bülbül Kim dayansın yardan ayrı Bülbülün çaresi güldür *** Sayılı günler geçer ah Başa gelmiş dert çekilsin Yazı kalır söz uçar ah Sinemde bir ağıt yakılsın *** Geri ver, geri ver bana düşümü Yakıyor gerçeğim be aman Görmeyince bu göz katlanır mı gönül Görelim yeniden, yeniden

Öyle bir taht yaptım ki sana Kimsenin gücü yok yerin' almaya Kor denizden o gül dudağın Söyle şimdi kimden yana *** Gönlün var mı bende sarmaşık Yol mu karmaşık Her neyse Alıştık belki, aşk bu sırnaşık Öldür dersin Ölmez de *** Gönlün var mı bende sarmaşık Yol mu karmaşık Her neyse Alıştık belki, aşk bu sırnaşık Öldür dersin Ölmez de *** Kuş uçmaz kervan geçmez kerbela Sana kolay gitmek, kalmak güç bela Yırtıldık kağıt gibi ortadan Satırlar sende ben beyaz boşlukta *** Gönlün var mı bende sarmaşık Yol mu karmaşık Her neyse Alıştık belki, aşk bu sırnaşık Öldür dersin Ölmez de *** Gönlün var mı bende sarmaşık Yol mu karmaşık Her neyse Alıştık belki, aşk bu sırnaşık Öldür dersin Ölmez de