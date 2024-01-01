Mabel Matiz

Comme Un Animal Ellerim saçlarında dolaşırken Ellerim saçlarında, oooo *** Yatır beni Şu küçük tembeli, kaşı kendinle Yatır beni Şu küçük tembeli, kaşı kendinle *** Oooo, oooo Sevsen de yutamıyorsun ya hani Oooo, oooo Benden de mi utanıyorsun? ha *** Je veux te sentir comme un animal (yeyeyeh) Dis moi le mots que j’attend, si fort (yeyeyeh) J'ai besoin d’un sentiment, aussi forte que la morte ou la naissance, quelque chose d’intinse *** Je veux te b comme un animal (yeyeyeh) Dis moi le mots que j’attend, si fort (yeyeyeh) J'ai besoin d’un sentiment, aussi forte que la morte ou la naissance, quelque chose d’intinse *** Ellerim saçlarında dolaşırken Ellerim saçlarında, oooo *** Yatır beni Şu küçük tembeli, kaşı kendinle Yatır beni Şu küçük tembeli, kaşı kendinle *** Oooo, oooo Sevsen de yutamıyorsun ya hani Oooo, oooo Benden de mi utanıyorsun? ha *** Je veux te sentir comme un animal (yeyeyeh) Dis moi le mots que j’attend, si fort (yeyeyeh) J'ai besoin d’un sentiment, aussi forte que la morte ou la naissance, quelque chose d’intinse *** Je veux te b comme un animal (yeyeyeh) Dis moi le mots que j’attend, si fort (yeyeyeh) J'ai besoin d’un sentiment, aussi forte que la morte ou la naissance, quelque chose d’intinse

A Canım Sana öyle dargınım ki Hisler içimde karışıyor Kendimi bile beğenmiyorum Şeytanım şuurumla savaşıyor *** Hissediyorsan, sen de bi' dökül o zaman Evimden yurdumdan mı kovucan? Akmıyorsa, benden bu kadar o zaman Elinle koysan da bulunmam *** A canım ben de beşerim bak Sazımın telleri toprak Beni baştan bi çıkarırsan Nasıl yandık haberin yok *** Seviyorsun sevmiyorsun Sevdalık bunun neresinde? Kantar hep kendinden mi yana? Har vurup harman savurduğun halde *** Hissediyorsan, sen de bi dökül o zaman Evimden yurdumdan mı kovucan? Akmıyorsa, benden bu kadar o zaman Elinle koysan da bulunmam *** A canım ben de beşerim bak Sazımın telleri toprak Beni baştan bi çıkarırsan Nasıl yandık haberin yok *** Geldim üryan, yangın her yan Kırıldı aynam, görecek mi? Aşk ile terli bu hayvan Desturla öğrenecek mi?

Boyalı Da Saçların Boyalı da saçların ruhuma dolanırken tel tel Boğuluyorum ama yok ilacı bunun tez gel Kollarında kördüğümler çözülmez mi gönül Ağrısında durur cevabı ama bakmıyor iki gözüm Her müphem bir fırtına olur, kalır izi *** Göremedin gözyaşımı Silemedin gömleğine Ya bu sitemi kollarına al Yanayım ya ben derdime *** Getiremedin, doyuramadın Bitiremedim aman Ver bu canı şerefinle Vurdum ama öldüremedim *** Cigarası da tüter canım acısından yorgun Kendi dalına düşman bu çiçeği nasıl sevsin Kollarında kördüğümler çözülmez mi gönül Ağrısında durur cevabı ama bakmıyor iki gözüm Mağlumuydun arandıkça kaybeder izin *** Göremedin gözyaşımı Silemedin gömleğine Ya bu sitemi kollarına al Yanayım ya ben derdime *** Getiremedin, doyuramadın Bitiremedim aman Ver bu canı şerefinle Vurdum ama öldüremedim

Mendilimde Kırmızım Var Ft. Sibel Gürsoy Mendilimde kırmızım var Ağladım da görmedin mi Yangın oldum yandım ben yar Su getirdin, sönmedim mi *** Sayılı günler geçer ah Başa gelmiş dert çekilsin Yazı kalır söz uçar ah Sinemde bir ağıt yakılsın *** Geri ver, geri ver bana düşümü Yakıyor gerçeğim be aman Görmeyince bu göz katlanır mı gönül Görelim yeniden, yeniden *** Mendilimde pare sümbül Küstü can, ağladı bülbül Kim dayansın yardan ayrı Bülbülün çaresi güldür *** Sayılı günler geçer ah Başa gelmiş dert çekilsin Yazı kalır söz uçar ah Sinemde bir ağıt yakılsın *** Geri ver, geri ver bana düşümü Yakıyor gerçeğim be aman Görmeyince bu göz katlanır mı gönül Görelim yeniden, yeniden

Sarmaşık Öyle bir taht yaptım ki sana Kimsenin gücü yok yerin' almaya Kor denizden o gül dudağın Söyle şimdi kimden yana *** Gönlün var mı bende sarmaşık Yol mu karmaşık Her neyse Alıştık belki, aşk bu sırnaşık Öldür dersin Ölmez de *** Gönlün var mı bende sarmaşık Yol mu karmaşık Her neyse Alıştık belki, aşk bu sırnaşık Öldür dersin Ölmez de *** Kuş uçmaz kervan geçmez kerbela Sana kolay gitmek, kalmak güç bela Yırtıldık kağıt gibi ortadan Satırlar sende ben beyaz boşlukta *** Gönlün var mı bende sarmaşık Yol mu karmaşık Her neyse Alıştık belki, aşk bu sırnaşık Öldür dersin Ölmez de *** Gönlün var mı bende sarmaşık Yol mu karmaşık Her neyse Alıştık belki, aşk bu sırnaşık Öldür dersin Ölmez de

Ayrılık Buna Denir Ah, bana beni verecek misin geri? Vurdun da hani, bulamadın tam yeri *** Kurşunlarını bırak Kadehlerini getir Sorularımız tuzak Ayrılık buna denir, of *** Tuzluklarını doldur Yaralarıma getir Bahanemiz boldur Muhabbet buna denir, of *** (Kendini bilmeden (Sordun beni bana) (Kopardın kayışımıà) (Dedin aşkım elveda) *** (Kendini bilmeden) (Sordun beni bana) (Kendini bilmeden) Sordun beni bana) *** (Kendini bilmeden) Sordun beni bana) (Kendini bilmeden) (Sordun beni bana) *** (Kendini bilmeden) (Sordun beni bana) (Kendini bilmeden) (Sordun beni bana) *** (Kendini bilmeden) (Sordun beni bana) (Kendini bilmeden) (Sordun beni bana) *** (Kendini bilmeden) (Sordun beni bana) (Kendini bilmeden) (Sordun beni bana) *** (Kendini bilmeden) (Sordun beni bana) (Kendini bilmeden) (Sordun beni bana) *** (Kendini bilmeden) (Sordun beni bana) (Kendini bilmeden) (Sordun beni bana) (Kendini bilmeden) (Sordun)

Babamı Beklerken Söyleyin yıllar hangimiz yorgun? Gençlik alnımda bir perçem Yolmayın, ne olur *** Sormadan geldim, of Anladım erken Sevda ağzımda bir merhem, sürebilsem odur *** Kadehime yenilme'yim de Daha kime yenileyim ben? Baba, gönül ayılmayınca Kan otururmuş, ömür sersem *** Bir yara bu, sevilmezse Kalbe yürür ovulmazsa Pencereler önünde uyuyakaldım Babamı beklerken *** Bir yara bu sevilmezse Kalbe yürür ovulmazsa Pencereler önünde uyuyakaldım Babamı beklerken *** Kaderime yenilme'yim de Daha kime yenileyim ben? Baba, gönül ayılmayınca Kan otururmuş, ömür sersem *** Bir yara bu, sevilmezse Kalbe yürür ovulmazsa Pencereler önünde uyuyakaldım Babamı beklerken *** Bir yara bu sevilmezse Kalbe yürür ovulmazsa Pencereler önünde uyuyakaldım Babamı beklerken

Dualar Değişir (feat. Ah! Kosmos) Isırılmış yerlerinden gülüyorsun bana Metalin, betonun, asfaltın, bu korkunç ormanında Ben de sıkıldım bu seslerden Yollarımızdaki kafeslerden Anlamıyorsan bile olsun, gel Sıyrılalım örtümüzden *** Gel, sarıl son bir defa Soruyor değilim fazlasını Cümleler uzak, dilim yenik Ama insan bu alışır, dualar değişir Sarılıp yükünden bir şarkı yazarız belki *** Gel, sarıl son bir defa Soruyor değilim fazlasını Cümleler uzak, dilim yenik Ama insan bu alışır, dualar değişir Sarılıp yükünden bir şarkı yazarız belki *** La, la, la, la, la, la, la, la, la hey La, la, la, la, la, la, la, la, la hey La, la, la, la, la, la, la, la, la hey *** La, la, la, la, la, la, la, la, la hey La, la, la, la, la, la, la, la, la hey La, la, la, la, la, la, la, la, la hey *** Gel, sarıl son bir defa Soruyor değilim fazlasını Cümleler uzak, dilim yenik Ama insan bu alışır, dualar değişir Sarılıp yükünden bir şarkı yazarız belki

Fırtınadayım Bitmez oyun Bitmez oyun Kızarsam *** Yerde kanım Şimdi ne fayda Kazansa *** Fırtınadayım Bi' fırtınadayım Gözümün gördüğü Göğsümün bildiği ile bir değil *** Yalnız değil Yanlış değilsin Utanma *** Rüyan senin Al bi' de bunu Bur'dan yak *** Fırtınadayım Bi' fırtınadayım Gözümün gördüğü Göğsümün bildiği ile bir değil *** Vurma sen onları Gencecik oğlanları Bunlar hep o ihtiyar Dünyanın yalanları *** Bak bana, gör kendini Böyledir bu can dili Öyle bir sev ki artık Korkular tükenmeli *** Vurma sen onları Gencecik oğlanları Bunlar hep o ihtiyar Dünyanın yalanları *** Bak bana, gör kendini Böyledir bu can dili Öyle bir sev ki artık Sorgular tükenmeli *** Bu kavga tükenmeli Ayrılık tükenmeli Bu savaş tükenmeli En başa dönülmeli

Çukur Tutamadım ateşimi, kül ediyor beni Susma gönül, söyle ona Ben bu derde dayanamam *** Sorma dikene sorma, bilmez günümü benden iyi Dar öğrenilir darda, geçti ayazım getirme geri Sorma dikene sorma, bilmez günümü benden iyi Yak bi cigara, yak da söndürmeyelim *** Kazdıkça büyüyor ah, çukuru kalbimin Yaza yaza delindi, satırı mektubun Kalmadım ben bana Kör düğüm bu canım, çözen yok Çözülsem bile, görecek mi gözüm? Çözülsem bile, görecek mi gözüm? *** Kükrediler, durmadılar Körpe kanadımı kırdılar Susma gönül, söyle ona Ben bu ellerde duramam *** Sorma dikene sorma, bilmez günümü benden iyi Dar öğrenilir darda, geçti ayazım getirme geri Sorma dikene sorma, bilmez günümü benden iyi Yak bi cigara, yak da yürüyüp gidelim *** Kazdıkça büyüyor ah, çukuru kalbimin Yaza yaza delindi, satırı mektubun Kalmadım ben bana Kör düğüm bu canım, çözen yok Çözülsem bile, görecek mi gözüm? Çözülsem bile, görecek mi gözüm? Çözülsem bile, görecek mi gözüm?

Canki Dün gece bi' cankiyle yattım, çok sertti Tekno koyu, kafam iyi ve ışıklar loştu Karanlık benle acayip oyunlar oynarken Gölgeler içinden kendime bi' beden seçtim *** Dün gece bi' cankiyle yattım, çok sertti Yerler kaygan, ağzım dolu ve oda bomboştu Bildiğim bütün mitler birlikte dans ederken Venüs'ün evladı köşede belirdi *** Ellerimi yorsa ellerin Ben bana uymam, yok söylerim Hangi günahla şeytan olunursa burada Mükemmel bir yoldan öderim *** Junkie darariram, junkie dadada Encore un fois Junkie darariram, junkie dadada U hahha *** Junkie darariram, junkie dadada Encore un fois Junkie darariram, junkie dadada U hahha *** Çileklere tekme attım, aklımı kaybettim Manyaktan geçilmiyor ortalık, wow Taraklar cennetinde ruhuma rönesans bu "Çavuş Tom'un" tokatlandığı yerdeyim say *** Dün gece bi' cankiyle yattım, çok sertti Matrefilli mantık ötesi bir santrafordu Kendimi arıyordum, o bana yolu gösterdi derken Yıldızlara çıkan bir kapıyı tersten açtım *** Ellerimi yorsa ellerin Ben bana uymam, yok söylerim Hangi günahla şeytan olunursa burada Mükemmel bir yoldan öderim *** Junkie darariram, junkie dadada Encore un fois Junkie darariram, junkie dadada U hahha *** Junkie darariram, junkie dadada Encore un fois Junkie darariram, junkie dadada U hahha

Dualar Değişir (Alternative Version) Isırılmış yerlerinden gülüyorsun bana Metalin, betonun, asfaltın, bu korkunç ormanında Ben de sıkıldım bu seslerden Yollarımızdaki kafeslerden Anlamıyorsan bile olsun, gel Sıyrılalım örtümüzden *** Gel, sarıl son bir defa Soruyor değilim fazlasını Cümleler uzak, dilim yenik Ama insan bu alışır, dualar değişir Sarılıp yükünden bir şarkı yazarız belki *** Gel, sarıl son bir defa Soruyor değilim fazlasını Cümleler uzak, dilim yenik Ama insan bu alışır, dualar değişir Sarılıp yükünden bir şarkı yazarız belki *** La, la, la, la, la, la, la, la, la hey La, la, la, la, la, la, la, la, la hey La, la, la, la, la, la, la, la, la hey *** La, la, la, la, la, la, la, la, la hey La, la, la, la, la, la, la, la, la hey La, la, la, la, la, la, la, la, la hey *** Gel, sarıl son bir defa Soruyor değilim fazlasını Cümleler uzak, dilim yenik Ama insan bu alışır, dualar değişir Sarılıp yükünden bir şarkı yazarız belki

Kara Beyaz Kedi Çöllerin ortasında kara beyaz bir kedi Gönlümün ağrısından azad edip de beni Söyledi şarkısını ta ciğerimden hücreme Duymasam ölecektim, can evimdeydi tetik *** Anladım bütün dikenleri, arıyorken mükemmeli Bugün arsız bir kedi bana kendini sev dedi Anladım bütün gidenleri, arıyorken mükemmeli Bugün arsız bir kedi bana kendini sev dedi Sev dedi *** Anladım bütün dikenleri, arıyorken mükemmeli Bugün arsız bir kedi bana kendini sev dedi Anladım mı bütün dikenleri, arıyorken mükemmeli? Bugün arsız bir kedi bana kendini sev dedi Sev dedi *** Kendini sevmeli Kendini sevmeli Kendini sevmeli

Mükemmel Bir yol vardı, güzel hepsinden Ve anlıyor gibi bakmıştım ben Öğrenmedi kör olası kalbim, kurudum bak Beni benden almayana hiç yoktu ekmek *** Mükemmeli araya araya, mükemmeli Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi Mükemmeli araya araya, mükemmeli Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi *** Sandım zorla güzellik olur İstedim ki beni sevsinler Öğrenmedi kör olası kalbim, kurudum bak Beni benden almayana açmazdım çiçek *** Mükemmeli araya araya, mükemmeli Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi Mükemmeli araya araya, mükemmeli Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi *** Mükemmeli araya araya, mükemmeli Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi Mükemmeli araya araya, mükemmeli Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi *** Mükemmeli araya araya, mükemmeli Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi Mükemmeli araya araya, mükemmeli Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi

Pembe (Taner Yücel Version) Her şey önce çok güzel başlıyordu Sen gözünde siyah bir bant, beni dansa kaldırıyordun *** Çiçekler dökülüyor ceplerimden Sana veremediğim, bir yere koyamadığım Geçmişin yükünü sayıklarken ben sana gelemedim Bir yere varamadım *** Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken? Önünde denizi var, göremiyor önünü, daha erken Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken? Önünde denizi var, göremiyor önünü, daha erken *** Başladı mı baharın pembe? Ben severim, gel ya da gelme Yanıyorsam sana ne, korkmam Korkma sen de *** Başladı mı baharın pembe? Ben severim, gel ya da gelme Yanıyorsam sana ne, korkmam Korkma sen de *** Kırıldı kabuğum tek sözünle Bak, kendime gelemedim, ben sana doyamadım Kavuşur bu eller, elbet birinde günün Gel bekleyelim, gel buna inanalım *** Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken? Önünde denizi var, göremiyor önünü daha erken Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken? Önünde denizi var, göremiyor önünü daha erken *** Başladı mı baharın pembe? Ben severim, gel ya da gelme Yanıyorsam sana ne, korkmam Korkma sen de *** Başladı mı baharın pembe? Ben severim, gel ya da gelme Yanıyorsam sana ne, korkmam Korkma sen de

Pembe Çiçekler dökülüyor ceplerimden Sana veremediğim, bir yere koyamadığım Geçmişin yükünü sayıklarken ben sana gelemedim Bir yere varamadım *** Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken? Önünde denizi var, göremiyor önünü, daha erken Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken? Önünde denizi var, göremiyor önünü, daha erken *** Başladı mı baharın pembe? Ben severim, gel ya da gelme Yanıyorsam sana ne, korkmam Korkma sen de *** Başladı mı baharın pembe? Ben severim, gel ya da gelme Yanıyorsam sana ne, korkmam Korkma sen de *** Kırıldı kabuğum tek sözünle Bak, kendime gelemedim, ben sana doyamadım Kavuşur bu eller, elbet birinde günün Gel bekleyelim, gel buna inanalım *** Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken? Önünde denizi var, göremiyor önünü daha erken Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken? Önünde denizi var, göremiyor önünü daha erken *** Başladı mı baharın pembe? Ben severim, gel ya da gelme Yanıyorsam sana ne, korkmam Korkma sen de *** Başladı mı baharın pembe? Ben severim, gel ya da gelme Yanıyorsam sana ne, korkmam Korkma sen de

Sarışın Değil Ah nefesin kesilir, bu yağmur dinmedi Bak sarışın bile artık sarışın değil Yaksa da derinden kalmıyor benimle Ağrısı başka bir şey, evriliyor *** Bir taşın sabrından öğrenirdim oysa Kalbimin surları bir bir devriliyor *** Aşk şarabım, şeker gülüm Kendi dalımda dikenler mi açtın bana? Bir gülersin ya, başım döner Köz vurulur mu kurşunla, aşk olsun sana *** Aşk şarabım, şeker gülüm Kendi dalımda dikenler mi açtın bana? Bir gülersin ya, başım döner Köz vurulur mu kurşunla, aşk olsun sana Ne olur solma, solma *** Çok aradım, geç buldum ve yitirdim en tezinden Halbuki bir anlamı vardı, görmeme izin ver Yaksa da derinden, kalmıyor benimle Ağrısı başka bir şey, evriliyor *** Aşk şarabım, şeker gülüm Kendi dalımda dikenler mi açtın bana? Bir gülersin ya, başım döner Köz vurulur mu kurşunla, aşk olsun sana *** Aşk şarabım, şeker gülüm Kendi dalımda dikenler mi açtın bana? Bir gülersin ya, başım döner Köz vurulur mu kurşunla, aşk olsun sana Ne olur solma, solma

Yaban Çiçeğimin suyu çöle karıştı bak Yıkıldı dağım ve dağıldım, dağıldım da Kendi sırrımın koynuna girip bulduğum Ummanda boğuldum, boğuldum da *** Şu halime gam görünmeye Kendi kendime ettiğim nedir? Ağlasın anam, gayrısı yalan Sevdiğim yaban şimdi nerdedir? *** Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası Tutar ellerini, ellerini Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası Fısıldar seni göğsüme *** Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası Tutar ellerini, ellerini Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası Fısıldar seni göğsüme *** Anladım, tamam, hepsi benim yaram Sövdüğün sahi, sen değildin, değildin, ah Hep mi başa döner, öğrenemiyorsan bildiğin Kurşunla vuruldum, vuruldum da *** Şu halime gam görünmeye Kendi kendime ettiğim nedir? Ağlasın anam, anlasın tamam Sevdiğim yaban şimdi nerdedir? *** Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası Tutar ellerini, ellerini Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası Fısıldar seni göğsüme *** Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası Tutar ellerini, ellerini Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası Fısıldar seni göğsüme