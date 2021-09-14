Mabel Matiz

31 Ağustos 1985’te Mersin’de dünyaya gelen Mabel Matiz, şarkıcı, besteci ve söz yazarıdır. Çocukken yoğun bir şekilde yaşadığı kekemelik problemi onu yazmaya yöneltince edebiyata ve müziğe ilgi duymaya başlayan Matiz, lisedeyken Yunus Emre’nin hayatını konu alan bir oyunda rolüne hazırlanırken yaptığı çalışma sayesinde bir yıl boyunca kekemeliğini kontrol altına aldı. Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde alan Matiz aynı zamanda müzik çalışmalarına da başladı ve ilk şarkılarını 2005’te yazdı. 2008’den bu yana aktif olarak müzik kariyerini sürdüren Matiz, ilk şarkılarını evde kayıt yaparak doldurup bu şarkıları MySpace sayfası üzerinden anonim olarak yayınladı. “Mabel Matiz” adını ise gerçek kimliğini saklamak amacıyla kullandı. “Mabel”, ilk gençliğinde severek okuduğu “Kumral Ada Mavi Tuna” romanındaki baş karakterin takma adı olup “Matiz” ise “aşırı sarhoş” anlamına gelen Eski Yunanca bir kelimedir. 5 Ocak 2013'te piyasaya sürülen “Yaşım Çocuk” albümünde yer alan; Zor Değil, Aşk Yok Olmaktır ve Alaimisema şarkıları birçok ödül almış ve Milliyet Sanat dergisi okurları tarafından "Yılın Albümü" seçilmiştir. 2013 yılı sonunda GQ Türkiye dergisinin "Men Of The Year" ödüllerinde "Yılın Müzisyeni" ödülüne layık görülen Mabel Matiz, 2011’de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku bölümünde başladığı yüksek lisans bölümü yarıda bırakıp müzik kariyerine devam etmiştir.