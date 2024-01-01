Mabel Matiz

Dül Dül Şarkı Sözleri
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Yine sabahın körü
Göremeden önü
Aldım düldülü de
Vurdum yollara
***
Dara düşmeden düze
Çıkmıyor mu gönül?
Bardağım da doludur ama
İçiyor puşt ömür
***
Yandı cihan bak, bestesi mahur da
Mecnunum, sırra erdim o uğurda
Gel de gör beni, canım, aşk neyledi
Taştım bendimden, yâr, çare zuhurda
***
Eksildi kafamda tahta
Değil matah da yaşamak, gülüm
Bi' kurtulsa kuşum kafesten
Karılsa deste bi' daha
***
Sen seçtin, yazıldı yazgın
Olur mu dizgin o ata, anam?
Anlarsın, balık da kızgın
Halik de üzgün, yok hata
***
Dalavereyi bi' bırak, canım
Biraz umut al hadi
Ne dünüm ne bugünüm kolay
İflahım yok hani
***
Sen koy bir plak yine
Bana gullümü getir
Zaten zor hayat, canım
Hele yalnız beter
***
Yandı cihan bak, bestesi mahur da
Mecnunum, sırra erdim o uğurda
Gel de gör beni, canım, aşk neyledi
Taştım bendimden, yâr, çare zuhurda
***
Eksildi kafamda tahta
Değil matah da yaşamak, gülüm
Bi' kurtulsa kuşum kafesten
Karılsa deste bi' daha
***
Sen seçtin, yazıldı yazgın
Olur mu dizgin o ata, anam?
Anlarsın, balık da kızgın
Halik de üzgün, yok hata