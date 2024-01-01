Mabel Matiz

Yine sabahın körü Göremeden önü Aldım düldülü de Vurdum yollara *** Dara düşmeden düze Çıkmıyor mu gönül? Bardağım da doludur ama İçiyor puşt ömür *** Yandı cihan bak, bestesi mahur da Mecnunum, sırra erdim o uğurda Gel de gör beni, canım, aşk neyledi Taştım bendimden, yâr, çare zuhurda *** Eksildi kafamda tahta Değil matah da yaşamak, gülüm Bi' kurtulsa kuşum kafesten Karılsa deste bi' daha *** Sen seçtin, yazıldı yazgın Olur mu dizgin o ata, anam? Anlarsın, balık da kızgın Halik de üzgün, yok hata *** Dalavereyi bi' bırak, canım Biraz umut al hadi Ne dünüm ne bugünüm kolay İflahım yok hani *** Sen koy bir plak yine Bana gullümü getir Zaten zor hayat, canım Hele yalnız beter *** Yandı cihan bak, bestesi mahur da Mecnunum, sırra erdim o uğurda Gel de gör beni, canım, aşk neyledi Taştım bendimden, yâr, çare zuhurda *** Eksildi kafamda tahta Değil matah da yaşamak, gülüm Bi' kurtulsa kuşum kafesten Karılsa deste bi' daha *** Sen seçtin, yazıldı yazgın Olur mu dizgin o ata, anam? Anlarsın, balık da kızgın Halik de üzgün, yok hata