Mabel Matiz

Fan Şarkı Sözleri
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Bırakalım onları canım
Konuşalım senli benli
Arada bi' estir fanı
Yaz günü terli terli
***
Aaayy
Yalansız dolansız, söyle neyinim ben?
Sen arandın, arandın
Şimdi gerilme, yok!
***
Deli duman alabora kalbin
Yel arıyo', sebebime talip
Kumaşı da nereli bilinmez
Yanmaz ütülenmez
***
Kimlere kalmış o bahçen?
Çalısı dikenime müşahit
Bu kadarı nefretin, aşktır
Yıkanmaz çitilenmez
***
Bırakalım onları canım
Konuşalım senli benli
Arada bi' estir fanı
Yaz günü terli terli
***
Aaayy
Yalansız dolansız, söyle neyinim ben?
Sen arandın, arandın
Şimdi gerilme, yok!
***
Deli duman alabora kalbin
Yel arıyo', sebebime talip
Kumaşı da nereli bilinmez
Yanmaz ütülenmez
***
Kimlere kalmış o bahçen?
Çalısı dikenime müşahit
Bu kadarı nefretin, aşktır
Yıkanmaz çitilenmez
***
Hem durma kaşın
Hem sabrımı taşır
Derim dul, alışır
Böyle kalınlaşır
***
Hem durma kaşın
Hem bardağımı taşır
Derim dul, alışır
Böyle kalınlaşır
Böyle kalınlaşır
***
Deli duman alabora kalbin
Yel arıyo', sebebime talip
Kumaşı da nereli bilinmez
Yanmaz ütülenmez
***
Kimlere kalmış o bahçen?
Çalısı dikenime müşahit
Bu kadarı nefretin, aşktır
Yıkanmaz çitilenmez
***
Deli duman alabora kalbin
Yel arıyo', sebebime talip
Kumaşı da nereli bilinmez
Yanmaz ütülenmez
***
Kimlere kalmış o bahçen?
Çalısı dikenime müşahit
Bu kadarı nefretin, aşktır
Yıkanmaz çitilenmez
***
Deli duman alabora kalbin
Yel arıyo', sebebime talip
Kumaşı da nereli bilinmez
Yanmaz ütülenmez
***
Kimlere kalmış o bahçen?
Çalısı dikenime müşahit
Bu kadarı nefretin, aşktır
Yıkanmaz çitilenmez