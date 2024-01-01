Mabel Matiz

Bırakalım onları canım Konuşalım senli benli Arada bi' estir fanı Yaz günü terli terli *** Aaayy Yalansız dolansız, söyle neyinim ben? Sen arandın, arandın Şimdi gerilme, yok! *** Deli duman alabora kalbin Yel arıyo', sebebime talip Kumaşı da nereli bilinmez Yanmaz ütülenmez *** Kimlere kalmış o bahçen? Çalısı dikenime müşahit Bu kadarı nefretin, aşktır Yıkanmaz çitilenmez *** Bırakalım onları canım Konuşalım senli benli Arada bi' estir fanı Yaz günü terli terli *** Aaayy Yalansız dolansız, söyle neyinim ben? Sen arandın, arandın Şimdi gerilme, yok! *** Deli duman alabora kalbin Yel arıyo', sebebime talip Kumaşı da nereli bilinmez Yanmaz ütülenmez *** Kimlere kalmış o bahçen? Çalısı dikenime müşahit Bu kadarı nefretin, aşktır Yıkanmaz çitilenmez *** Hem durma kaşın Hem sabrımı taşır Derim dul, alışır Böyle kalınlaşır *** Hem durma kaşın Hem bardağımı taşır Derim dul, alışır Böyle kalınlaşır Böyle kalınlaşır *** Deli duman alabora kalbin Yel arıyo', sebebime talip Kumaşı da nereli bilinmez Yanmaz ütülenmez *** Kimlere kalmış o bahçen? Çalısı dikenime müşahit Bu kadarı nefretin, aşktır Yıkanmaz çitilenmez *** Deli duman alabora kalbin Yel arıyo', sebebime talip Kumaşı da nereli bilinmez Yanmaz ütülenmez *** Kimlere kalmış o bahçen? Çalısı dikenime müşahit Bu kadarı nefretin, aşktır Yıkanmaz çitilenmez *** Deli duman alabora kalbin Yel arıyo', sebebime talip Kumaşı da nereli bilinmez Yanmaz ütülenmez *** Kimlere kalmış o bahçen? Çalısı dikenime müşahit Bu kadarı nefretin, aşktır Yıkanmaz çitilenmez