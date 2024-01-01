Mabel Matiz

Kantarımın çoktan kaçtı topuzu Gel hadi kurtar şimdi beni burdan Birinin dudağındayım, birinin kucağında Yaşıyorum, yeraltları çiçek açmış bana *** Yer, gök, sahil dümdüz oysa Terse dair yaptığım ne varsa sevgimden *** Fena halde bela Bu gece fena halde bela Fena halde bela Bu gece fena halde bela Fena halde bela Başına fena halde bela Olayım, tutma beni *** Kendime kaçtım duvarın öte yanında Önüm arkam sağım solum, odalar kapkara Birinin dudağındayım, birinin bir ucunda Yaşıyorum, yeraltları çiçek açmış bana *** Yer, gök, sahil altüst oysa Terse dair yaptığım ne varsa sevgimden *** Fena halde bela Bu gece fena halde bela Fena halde bela Bu gece fena halde bela Fena halde bela Başına fena halde bela Olayım, tutma beni *** Sınandı sınandı yeminler Salındı kadınlar, adamlar İçimde günah akıntısı Kapıldım, çok iyiyim böyle *** Sınandı sınandı yeminler Salındı kadınlar, adamlar Vızıldıyor aşk kırıntısı Ama boşver çok iyiyim böyle Boşver çok iyiyiz böyle *** Fena halde bela Bu gece fena halde bela Fena halde bela Bu gece fena halde bela Fena halde bela Başına fena halde bela Olayım, tutma *** Fena halde bela Bu gece fena halde bela Fena halde bela Başına fena halde bela Olayım, tutma beni