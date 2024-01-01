Fena Halde Bela Şarkı Sözleri
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Mabel Matiz
Fena Halde Bela
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Kantarımın çoktan kaçtı topuzu
Gel hadi kurtar şimdi beni burdan
Birinin dudağındayım, birinin kucağında
Yaşıyorum, yeraltları çiçek açmış bana
***
Yer, gök, sahil dümdüz oysa
Terse dair yaptığım ne varsa sevgimden
***
Fena halde bela
Bu gece fena halde bela
Fena halde bela
Bu gece fena halde bela
Fena halde bela
Başına fena halde bela
Olayım, tutma beni
***
Kendime kaçtım duvarın öte yanında
Önüm arkam sağım solum, odalar kapkara
Birinin dudağındayım, birinin bir ucunda
Yaşıyorum, yeraltları çiçek açmış bana
***
Yer, gök, sahil altüst oysa
Terse dair yaptığım ne varsa sevgimden
***
Fena halde bela
Bu gece fena halde bela
Fena halde bela
Bu gece fena halde bela
Fena halde bela
Başına fena halde bela
Olayım, tutma beni
***
Sınandı sınandı yeminler
Salındı kadınlar, adamlar
İçimde günah akıntısı
Kapıldım, çok iyiyim böyle
***
Sınandı sınandı yeminler
Salındı kadınlar, adamlar
Vızıldıyor aşk kırıntısı
Ama boşver çok iyiyim böyle
Boşver çok iyiyiz böyle
***
Fena halde bela
Bu gece fena halde bela
Fena halde bela
Bu gece fena halde bela
Fena halde bela
Başına fena halde bela
Olayım, tutma
***
Fena halde bela
Bu gece fena halde bela
Fena halde bela
Başına fena halde bela
Olayım, tutma beni