Mabel Matiz

-
Bitmez oyun
Bitmez oyun
Kızarsam
***
Yerde kanım
Şimdi ne fayda
Kazansa
***
Fırtınadayım
Bi' fırtınadayım
Gözümün gördüğü
Göğsümün bildiği ile bir değil
***
Yalnız değil
Yanlış değilsin
Utanma
***
Rüyan senin
Al bi' de bunu
Bur'dan yak
***
Fırtınadayım
Bi' fırtınadayım
Gözümün gördüğü
Göğsümün bildiği ile bir değil
***
Vurma sen onları
Gencecik oğlanları
Bunlar hep o ihtiyar
Dünyanın yalanları
***
Bak bana, gör kendini
Böyledir bu can dili
Öyle bir sev ki artık
Korkular tükenmeli
***
Vurma sen onları
Gencecik oğlanları
Bunlar hep o ihtiyar
Dünyanın yalanları
***
Bak bana, gör kendini
Böyledir bu can dili
Öyle bir sev ki artık
Sorgular tükenmeli
***
Bu kavga tükenmeli
Ayrılık tükenmeli
Bu savaş tükenmeli
En başa dönülmeli
-
Sana öyle dargınım ki
Hisler içimde karışıyor
Kendimi bile beğenmiyorum
Şeytanım şuurumla savaşıyor
***
Hissediyorsan, sen de bi' dökül o zaman
Evimden yurdumdan mı kovucan?
Akmıyorsa, benden bu kadar o zaman
Elinle koysan da bulunmam
***
A canım ben de beşerim bak
Sazımın telleri toprak
Beni baştan bi çıkarırsan
Nasıl yandık haberin yok
***
Seviyorsun sevmiyorsun
Sevdalık bunun neresinde?
Kantar hep kendinden mi yana?
Har vurup harman savurduğun halde
***
Hissediyorsan, sen de bi dökül o zaman
Evimden yurdumdan mı kovucan?
Akmıyorsa, benden bu kadar o zaman
Elinle koysan da bulunmam
***
A canım ben de beşerim bak
Sazımın telleri toprak
Beni baştan bi çıkarırsan
Nasıl yandık haberin yok
***
Geldim üryan, yangın her yan
Kırıldı aynam, görecek mi?
Aşk ile terli bu hayvan
Desturla öğrenecek mi?
-
Boyalı da saçların ruhuma dolanırken tel tel
Boğuluyorum ama yok ilacı bunun tez gel
Kollarında kördüğümler çözülmez mi gönül
Ağrısında durur cevabı ama bakmıyor iki gözüm
Her müphem bir fırtına olur, kalır izi
***
Göremedin gözyaşımı
Silemedin gömleğine
Ya bu sitemi kollarına al
Yanayım ya ben derdime
***
Getiremedin, doyuramadın
Bitiremedim aman
Ver bu canı şerefinle
Vurdum ama öldüremedim
***
Cigarası da tüter canım acısından yorgun
Kendi dalına düşman bu çiçeği nasıl sevsin
Kollarında kördüğümler çözülmez mi gönül
Ağrısında durur cevabı ama bakmıyor iki gözüm
Mağlumuydun arandıkça kaybeder izin
***
Göremedin gözyaşımı
Silemedin gömleğine
Ya bu sitemi kollarına al
Yanayım ya ben derdime
***
Getiremedin, doyuramadın
Bitiremedim aman
Ver bu canı şerefinle
Vurdum ama öldüremedim
-
Mendilimde kırmızım var
Ağladım da görmedin mi
Yangın oldum yandım ben yar
Su getirdin, sönmedim mi
***
Sayılı günler geçer ah
Başa gelmiş dert çekilsin
Yazı kalır söz uçar ah
Sinemde bir ağıt yakılsın
***
Geri ver, geri ver bana düşümü
Yakıyor gerçeğim be aman
Görmeyince bu göz katlanır mı gönül
Görelim yeniden, yeniden
***
Mendilimde pare sümbül
Küstü can, ağladı bülbül
Kim dayansın yardan ayrı
Bülbülün çaresi güldür
***
Sayılı günler geçer ah
Başa gelmiş dert çekilsin
Yazı kalır söz uçar ah
Sinemde bir ağıt yakılsın
***
Geri ver, geri ver bana düşümü
Yakıyor gerçeğim be aman
Görmeyince bu göz katlanır mı gönül
Görelim yeniden, yeniden
-
Öyle bir taht yaptım ki sana
Kimsenin gücü yok yerin' almaya
Kor denizden o gül dudağın
Söyle şimdi kimden yana
***
Gönlün var mı bende sarmaşık
Yol mu karmaşık
Her neyse
Alıştık belki, aşk bu sırnaşık
Öldür dersin Ölmez de
***
Gönlün var mı bende sarmaşık
Yol mu karmaşık
Her neyse
Alıştık belki, aşk bu sırnaşık
Öldür dersin Ölmez de
***
Kuş uçmaz kervan geçmez kerbela
Sana kolay gitmek, kalmak güç bela
Yırtıldık kağıt gibi ortadan
Satırlar sende ben beyaz boşlukta
***
Gönlün var mı bende sarmaşık
Yol mu karmaşık
Her neyse
Alıştık belki, aşk bu sırnaşık
Öldür dersin Ölmez de
***
Gönlün var mı bende sarmaşık
Yol mu karmaşık
Her neyse
Alıştık belki, aşk bu sırnaşık
Öldür dersin Ölmez de
-
Ah, bana beni verecek misin geri?
Vurdun da hani, bulamadın tam yeri
***
Kurşunlarını bırak
Kadehlerini getir
Sorularımız tuzak
Ayrılık buna denir, of
***
Tuzluklarını doldur
Yaralarıma getir
Bahanemiz boldur
Muhabbet buna denir, of
***
(Kendini bilmeden
(Sordun beni bana)
(Kopardın kayışımıà)
(Dedin aşkım elveda)
***
(Kendini bilmeden)
(Sordun beni bana)
(Kendini bilmeden)
Sordun beni bana)
***
(Kendini bilmeden)
Sordun beni bana)
(Kendini bilmeden)
(Sordun beni bana)
***
(Kendini bilmeden)
(Sordun beni bana)
(Kendini bilmeden)
(Sordun beni bana)
***
(Kendini bilmeden)
(Sordun beni bana)
(Kendini bilmeden)
(Sordun beni bana)
***
(Kendini bilmeden)
(Sordun beni bana)
(Kendini bilmeden)
(Sordun beni bana)
***
(Kendini bilmeden)
(Sordun beni bana)
(Kendini bilmeden)
(Sordun beni bana)
***
(Kendini bilmeden)
(Sordun beni bana)
(Kendini bilmeden)
(Sordun beni bana)
(Kendini bilmeden)
(Sordun)
-
Söyleyin yıllar hangimiz yorgun?
Gençlik alnımda bir perçem
Yolmayın, ne olur
***
Sormadan geldim, of
Anladım erken
Sevda ağzımda bir merhem, sürebilsem odur
***
Kadehime yenilme'yim de
Daha kime yenileyim ben?
Baba, gönül ayılmayınca
Kan otururmuş, ömür sersem
***
Bir yara bu, sevilmezse
Kalbe yürür ovulmazsa
Pencereler önünde uyuyakaldım
Babamı beklerken
***
Bir yara bu sevilmezse
Kalbe yürür ovulmazsa
Pencereler önünde uyuyakaldım
Babamı beklerken
***
Kaderime yenilme'yim de
Daha kime yenileyim ben?
Baba, gönül ayılmayınca
Kan otururmuş, ömür sersem
***
Bir yara bu, sevilmezse
Kalbe yürür ovulmazsa
Pencereler önünde uyuyakaldım
Babamı beklerken
***
Bir yara bu sevilmezse
Kalbe yürür ovulmazsa
Pencereler önünde uyuyakaldım
Babamı beklerken
-
Isırılmış yerlerinden gülüyorsun bana
Metalin, betonun, asfaltın, bu korkunç ormanında
Ben de sıkıldım bu seslerden
Yollarımızdaki kafeslerden
Anlamıyorsan bile olsun, gel
Sıyrılalım örtümüzden
***
Gel, sarıl son bir defa
Soruyor değilim fazlasını
Cümleler uzak, dilim yenik
Ama insan bu alışır, dualar değişir
Sarılıp yükünden bir şarkı yazarız belki
***
Gel, sarıl son bir defa
Soruyor değilim fazlasını
Cümleler uzak, dilim yenik
Ama insan bu alışır, dualar değişir
Sarılıp yükünden bir şarkı yazarız belki
***
La, la, la, la, la, la, la, la, la hey
La, la, la, la, la, la, la, la, la hey
La, la, la, la, la, la, la, la, la hey
***
La, la, la, la, la, la, la, la, la hey
La, la, la, la, la, la, la, la, la hey
La, la, la, la, la, la, la, la, la hey
***
Gel, sarıl son bir defa
Soruyor değilim fazlasını
Cümleler uzak, dilim yenik
Ama insan bu alışır, dualar değişir
Sarılıp yükünden bir şarkı yazarız belki
-
Tutamadım ateşimi, kül ediyor beni
Susma gönül, söyle ona
Ben bu derde dayanamam
***
Sorma dikene sorma, bilmez günümü benden iyi
Dar öğrenilir darda, geçti ayazım getirme geri
Sorma dikene sorma, bilmez günümü benden iyi
Yak bi cigara, yak da söndürmeyelim
***
Kazdıkça büyüyor ah, çukuru kalbimin
Yaza yaza delindi, satırı mektubun
Kalmadım ben bana
Kör düğüm bu canım, çözen yok
Çözülsem bile, görecek mi gözüm?
Çözülsem bile, görecek mi gözüm?
***
Kükrediler, durmadılar
Körpe kanadımı kırdılar
Susma gönül, söyle ona
Ben bu ellerde duramam
***
Sorma dikene sorma, bilmez günümü benden iyi
Dar öğrenilir darda, geçti ayazım getirme geri
Sorma dikene sorma, bilmez günümü benden iyi
Yak bi cigara, yak da yürüyüp gidelim
***
Kazdıkça büyüyor ah, çukuru kalbimin
Yaza yaza delindi, satırı mektubun
Kalmadım ben bana
Kör düğüm bu canım, çözen yok
Çözülsem bile, görecek mi gözüm?
Çözülsem bile, görecek mi gözüm?
Çözülsem bile, görecek mi gözüm?
-
Dün gece bi' cankiyle yattım, çok sertti
Tekno koyu, kafam iyi ve ışıklar loştu
Karanlık benle acayip oyunlar oynarken
Gölgeler içinden kendime bi' beden seçtim
***
Dün gece bi' cankiyle yattım, çok sertti
Yerler kaygan, ağzım dolu ve oda bomboştu
Bildiğim bütün mitler birlikte dans ederken
Venüs'ün evladı köşede belirdi
***
Ellerimi yorsa ellerin
Ben bana uymam, yok söylerim
Hangi günahla şeytan olunursa burada
Mükemmel bir yoldan öderim
***
Junkie darariram, junkie dadada
Encore un fois
Junkie darariram, junkie dadada
U hahha
***
Junkie darariram, junkie dadada
Encore un fois
Junkie darariram, junkie dadada
U hahha
***
Çileklere tekme attım, aklımı kaybettim
Manyaktan geçilmiyor ortalık, wow
Taraklar cennetinde ruhuma rönesans bu
"Çavuş Tom'un" tokatlandığı yerdeyim say
***
Dün gece bi' cankiyle yattım, çok sertti
Matrefilli mantık ötesi bir santrafordu
Kendimi arıyordum, o bana yolu gösterdi derken
Yıldızlara çıkan bir kapıyı tersten açtım
***
Ellerimi yorsa ellerin
Ben bana uymam, yok söylerim
Hangi günahla şeytan olunursa burada
Mükemmel bir yoldan öderim
***
Junkie darariram, junkie dadada
Encore un fois
Junkie darariram, junkie dadada
U hahha
***
Junkie darariram, junkie dadada
Encore un fois
Junkie darariram, junkie dadada
U hahha
-
Ellerim saçlarında dolaşırken
Ellerim saçlarında, oooo
***
Yatır beni
Şu küçük tembeli, kaşı kendinle
Yatır beni
Şu küçük tembeli, kaşı kendinle
***
Oooo, oooo
Sevsen de yutamıyorsun ya hani
Oooo, oooo
Benden de mi utanıyorsun? ha
***
Je veux te sentir comme un animal (yeyeyeh)
Dis moi le mots que j’attend, si fort (yeyeyeh)
J'ai besoin d’un sentiment, aussi forte que la morte ou la naissance, quelque chose d’intinse
***
Je veux te b comme un animal (yeyeyeh)
Dis moi le mots que j’attend, si fort (yeyeyeh)
J'ai besoin d’un sentiment, aussi forte que la morte ou la naissance, quelque chose d’intinse
***
Ellerim saçlarında dolaşırken
Ellerim saçlarında, oooo
***
Yatır beni
Şu küçük tembeli, kaşı kendinle
Yatır beni
Şu küçük tembeli, kaşı kendinle
***
Oooo, oooo
Sevsen de yutamıyorsun ya hani
Oooo, oooo
Benden de mi utanıyorsun? ha
***
Je veux te sentir comme un animal (yeyeyeh)
Dis moi le mots que j’attend, si fort (yeyeyeh)
J'ai besoin d’un sentiment, aussi forte que la morte ou la naissance, quelque chose d’intinse
***
Je veux te b comme un animal (yeyeyeh)
Dis moi le mots que j’attend, si fort (yeyeyeh)
J'ai besoin d’un sentiment, aussi forte que la morte ou la naissance, quelque chose d’intinse
-
Isırılmış yerlerinden gülüyorsun bana
Metalin, betonun, asfaltın, bu korkunç ormanında
Ben de sıkıldım bu seslerden
Yollarımızdaki kafeslerden
Anlamıyorsan bile olsun, gel
Sıyrılalım örtümüzden
***
Gel, sarıl son bir defa
Soruyor değilim fazlasını
Cümleler uzak, dilim yenik
Ama insan bu alışır, dualar değişir
Sarılıp yükünden bir şarkı yazarız belki
***
Gel, sarıl son bir defa
Soruyor değilim fazlasını
Cümleler uzak, dilim yenik
Ama insan bu alışır, dualar değişir
Sarılıp yükünden bir şarkı yazarız belki
***
La, la, la, la, la, la, la, la, la hey
La, la, la, la, la, la, la, la, la hey
La, la, la, la, la, la, la, la, la hey
***
La, la, la, la, la, la, la, la, la hey
La, la, la, la, la, la, la, la, la hey
La, la, la, la, la, la, la, la, la hey
***
Gel, sarıl son bir defa
Soruyor değilim fazlasını
Cümleler uzak, dilim yenik
Ama insan bu alışır, dualar değişir
Sarılıp yükünden bir şarkı yazarız belki
-
Çöllerin ortasında kara beyaz bir kedi
Gönlümün ağrısından azad edip de beni
Söyledi şarkısını ta ciğerimden hücreme
Duymasam ölecektim, can evimdeydi tetik
***
Anladım bütün dikenleri, arıyorken mükemmeli
Bugün arsız bir kedi bana kendini sev dedi
Anladım bütün gidenleri, arıyorken mükemmeli
Bugün arsız bir kedi bana kendini sev dedi
Sev dedi
***
Anladım bütün dikenleri, arıyorken mükemmeli
Bugün arsız bir kedi bana kendini sev dedi
Anladım mı bütün dikenleri, arıyorken mükemmeli?
Bugün arsız bir kedi bana kendini sev dedi
Sev dedi
***
Kendini sevmeli
Kendini sevmeli
Kendini sevmeli
-
Bir yol vardı, güzel hepsinden
Ve anlıyor gibi bakmıştım ben
Öğrenmedi kör olası kalbim, kurudum bak
Beni benden almayana hiç yoktu ekmek
***
Mükemmeli araya araya, mükemmeli
Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi
Mükemmeli araya araya, mükemmeli
Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi
***
Sandım zorla güzellik olur
İstedim ki beni sevsinler
Öğrenmedi kör olası kalbim, kurudum bak
Beni benden almayana açmazdım çiçek
***
Mükemmeli araya araya, mükemmeli
Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi
Mükemmeli araya araya, mükemmeli
Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi
***
Mükemmeli araya araya, mükemmeli
Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi
Mükemmeli araya araya, mükemmeli
Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi
***
Mükemmeli araya araya, mükemmeli
Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi
Mükemmeli araya araya, mükemmeli
Kanlı gemi vurdu karaya, bu gamlı gemi
-
Her şey önce çok güzel başlıyordu
Sen gözünde siyah bir bant, beni dansa kaldırıyordun
***
Çiçekler dökülüyor ceplerimden
Sana veremediğim, bir yere koyamadığım
Geçmişin yükünü sayıklarken ben sana gelemedim
Bir yere varamadım
***
Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken?
Önünde denizi var, göremiyor önünü, daha erken
Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken?
Önünde denizi var, göremiyor önünü, daha erken
***
Başladı mı baharın pembe?
Ben severim, gel ya da gelme
Yanıyorsam sana ne, korkmam
Korkma sen de
***
Başladı mı baharın pembe?
Ben severim, gel ya da gelme
Yanıyorsam sana ne, korkmam
Korkma sen de
***
Kırıldı kabuğum tek sözünle
Bak, kendime gelemedim, ben sana doyamadım
Kavuşur bu eller, elbet birinde günün
Gel bekleyelim, gel buna inanalım
***
Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken?
Önünde denizi var, göremiyor önünü daha erken
Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken?
Önünde denizi var, göremiyor önünü daha erken
***
Başladı mı baharın pembe?
Ben severim, gel ya da gelme
Yanıyorsam sana ne, korkmam
Korkma sen de
***
Başladı mı baharın pembe?
Ben severim, gel ya da gelme
Yanıyorsam sana ne, korkmam
Korkma sen de
-
Çiçekler dökülüyor ceplerimden
Sana veremediğim, bir yere koyamadığım
Geçmişin yükünü sayıklarken ben sana gelemedim
Bir yere varamadım
***
Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken?
Önünde denizi var, göremiyor önünü, daha erken
Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken?
Önünde denizi var, göremiyor önünü, daha erken
***
Başladı mı baharın pembe?
Ben severim, gel ya da gelme
Yanıyorsam sana ne, korkmam
Korkma sen de
***
Başladı mı baharın pembe?
Ben severim, gel ya da gelme
Yanıyorsam sana ne, korkmam
Korkma sen de
***
Kırıldı kabuğum tek sözünle
Bak, kendime gelemedim, ben sana doyamadım
Kavuşur bu eller, elbet birinde günün
Gel bekleyelim, gel buna inanalım
***
Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken?
Önünde denizi var, göremiyor önünü daha erken
Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken?
Önünde denizi var, göremiyor önünü daha erken
***
Başladı mı baharın pembe?
Ben severim, gel ya da gelme
Yanıyorsam sana ne, korkmam
Korkma sen de
***
Başladı mı baharın pembe?
Ben severim, gel ya da gelme
Yanıyorsam sana ne, korkmam
Korkma sen de
-
Ah nefesin kesilir, bu yağmur dinmedi
Bak sarışın bile artık sarışın değil
Yaksa da derinden kalmıyor benimle
Ağrısı başka bir şey, evriliyor
***
Bir taşın sabrından öğrenirdim oysa
Kalbimin surları bir bir devriliyor
***
Aşk şarabım, şeker gülüm
Kendi dalımda dikenler mi açtın bana?
Bir gülersin ya, başım döner
Köz vurulur mu kurşunla, aşk olsun sana
***
Aşk şarabım, şeker gülüm
Kendi dalımda dikenler mi açtın bana?
Bir gülersin ya, başım döner
Köz vurulur mu kurşunla, aşk olsun sana
Ne olur solma, solma
***
Çok aradım, geç buldum ve yitirdim en tezinden
Halbuki bir anlamı vardı, görmeme izin ver
Yaksa da derinden, kalmıyor benimle
Ağrısı başka bir şey, evriliyor
***
Aşk şarabım, şeker gülüm
Kendi dalımda dikenler mi açtın bana?
Bir gülersin ya, başım döner
Köz vurulur mu kurşunla, aşk olsun sana
***
Aşk şarabım, şeker gülüm
Kendi dalımda dikenler mi açtın bana?
Bir gülersin ya, başım döner
Köz vurulur mu kurşunla, aşk olsun sana
Ne olur solma, solma
-
Çiçeğimin suyu çöle karıştı bak
Yıkıldı dağım ve dağıldım, dağıldım da
Kendi sırrımın koynuna girip bulduğum
Ummanda boğuldum, boğuldum da
***
Şu halime gam görünmeye
Kendi kendime ettiğim nedir?
Ağlasın anam, gayrısı yalan
Sevdiğim yaban şimdi nerdedir?
***
Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası
Tutar ellerini, ellerini
Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası
Fısıldar seni göğsüme
***
Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası
Tutar ellerini, ellerini
Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası
Fısıldar seni göğsüme
***
Anladım, tamam, hepsi benim yaram
Sövdüğün sahi, sen değildin, değildin, ah
Hep mi başa döner, öğrenemiyorsan bildiğin
Kurşunla vuruldum, vuruldum da
***
Şu halime gam görünmeye
Kendi kendime ettiğim nedir?
Ağlasın anam, anlasın tamam
Sevdiğim yaban şimdi nerdedir?
***
Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası
Tutar ellerini, ellerini
Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası
Fısıldar seni göğsüme
***
Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası
Tutar ellerini, ellerini
Şimdi bi' başkası, şimdi bi' başkası
Fısıldar seni göğsüme
-
Bir yalancı posterin, arkasında gizlenip
Kendini sınırlara, sormayı sevmediğin
Yanmak başa düşünce, fallar buna değindi
Yandım yanabildiğimce, pişmek kolay değildi
***
Başla benimle soyunmaya
Soy derini, soy arınmaya
Korkular konumuz değil
Ver elini baştan dokunmaya
***
Başla benimle soyunmaya
Soy derini, soy arınmaya
Korkular konumuz değil
Ver elini baştan dokunmaya
***
Kim demiş zarar diye?
Sor bana pişman mıyım?
Yok, hayır, ben onları
Sevmeye hiç utanmadım
***
Yanmak başa düşünce, fallar buna değindi
Yandım yanabildiğimce, pişmek kolay değildi
***
Başla benimle soyunmaya
Soy derini, soy arınmaya
Korkular konumuz değil
Ver elini baştan dokunmaya
***
Başla benimle soyunmaya
Soy derini, soy arınmaya
Korkular konumuz değil
Ver elini baştan dokunmaya
***
Zeki, Sezen, Ajda, Tarkan
Barış, Aysel, Müjde, Türkan
Onlar değmiş gökyüzüne
Kimmiş korkan yıldızlardan?
***
Uçtum, uçtum, uçabildiğim kadar
Açtım her kapıyı
Şairlerden çaktım, yuttum
Şöhretin şaşmış hapını