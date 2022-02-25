Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel Şarkı Sözleri
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Mabel Matiz
Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel
Tüm Şarkıları
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Gel gönlümü yerden yere vurma güzel
Ne olursun
Gel gönlümü yerden yere vurma güzel
Ne olursun
***
Gül dururken dikenleri derme güzel
Ne olursun
Gül dururken dikenleri derme güzel
Ne olursun
***
Git diyemem kal diyemem
Sen goncasın gül diyemem
Çok severim söyleyemem
Sorma güzel ne olursun
***
Çok severim söyleyemem
Sorma güzel ne olursun
Sevgin nefes, sevgin candır
Sevgin bana heyecandır
***
Sevgin nefes, sevgin candır
Sevgin bana heyecandır
Kalbim ince bir fidandır
Kırma güzel ne olursun
***
Kalbim ince bir fidandır
Kırma güzel ne olursun
Git diyemem kal diyemem
Sen goncasın gül diyemem
***
Git diyemem kal diyemem
Sen goncasın gül diyemem
Çok severim söyleyemem
Sorma güzel ne olursun
***
Çok severim söyleyemem
Sorma güzel ne olursun