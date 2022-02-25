Mabel Matiz

Gel gönlümü yerden yere vurma güzel Ne olursun Gel gönlümü yerden yere vurma güzel Ne olursun *** Gül dururken dikenleri derme güzel Ne olursun Gül dururken dikenleri derme güzel Ne olursun *** Git diyemem kal diyemem Sen goncasın gül diyemem Çok severim söyleyemem Sorma güzel ne olursun *** Çok severim söyleyemem Sorma güzel ne olursun Sevgin nefes, sevgin candır Sevgin bana heyecandır *** Sevgin nefes, sevgin candır Sevgin bana heyecandır Kalbim ince bir fidandır Kırma güzel ne olursun *** Kalbim ince bir fidandır Kırma güzel ne olursun Git diyemem kal diyemem Sen goncasın gül diyemem *** Git diyemem kal diyemem Sen goncasın gül diyemem Çok severim söyleyemem Sorma güzel ne olursun *** Çok severim söyleyemem Sorma güzel ne olursun