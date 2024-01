Mabel Matiz

Kalbim yolların sürgünü, aldırma Kararıyorum gölgesiz gururlarda *** Sana değil, bana değil Kaderimize bu feryat Çareyi bul bana getir Çare ise sabır dua *** Aaaay, aaaay, aaaay, eyvahh Aaaay, aaaay, aaaay, aaayy *** Kar bürüyor yollarımı Kim doluyor kollarıma Yağ da yetiş Be yağmurun ağarmayan sabahları *** Yandım aman yar demeden Hangi ödünç kar canıma Yağ da devir şu dağlarımı Görelim gök nerede *** Hangi sahranın gülüyüm, aldırmam Kah arıyorum, kâhi kayboldum orda *** Sana değil bana değil Kaderimize bu feryat Çareyi bul bana getir Çare ise sabır dua *** Kar bürüyor yollarımı Kim doluyor kollarıma Yağ da yetiş Be yağmurun ağarmayan sabahları *** Yandım aman yar demeden Hangi ödünç kar canıma Yağ da devir şu dağlarımı Görelim gök nerede *** Kar bürüyor yollarımı Kim doluyor kollarıma Yağ da yetiş Be yağmurun ağarmayan sabahları *** Yandım aman yar demeden Hangi ödünç kar canıma Yağ da devir şu dağlarımı Görelim gök nerede Görelim gök nerede Görelim gök nerede

Kır dümeni, ben yokum or'da Her istediğinde kalbimi koklayamazsın Yanlışa sorma, yanlışı ner'de? Kanlı bağdan o gülleri toplayamazsın *** Döndü çark derinden Oynar taş yerinden Kaynaşınca birden Kınından kılıçlar *** Bak atlar yoruldu Satıldı meydanlar Taştım çemberimden Koynumda umutlar *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz kaçalım ufaktan *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz uçalım ufaktan *** Kır dümeni, ben yokum or'da Her istediğinde kalbimi koklayamazsın Yanlışa sorma, yanlışı ner'de Kanlı bağdan o gülleri toplayamazsın *** Döndü çark derinden Oynar taş yerinden Kaynaşınca birden Kınından kılıçlar *** Bak atlar yoruldu Satıldı meydanlar Taştım çemberimden Koynumda umutlar *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz kaçalım ufaktan *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz uçalım ufaktan *** Kazanamadığın her kalbi para verip aldın Ve yazamadığın bir tarihten utandın Kazanamadığın her kalbi para verip aldın Ve yazamadığın bir tarihten utandın *** Sar baştan Sen kendini kandır Sar baştan Sen kendini kandır