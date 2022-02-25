Mabel Matiz

Gözlerine Şarkı Sözleri
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Yar bulamadım yerimi
Yetiş ya Nûr, yağdır mümkünleri
Yalın ayak yürüdüm geldim
Aşksa tabu, aştım müşkülleri
***
Yarimin yelkeni olsa
Yelleri alsa gelse
Dut gibi sarhoş akşamda
Mevlam muradım' verse
Ahlarımı da duysa
***
Çünkü gözlerine ay anam, gözlerine
Hastayım, aşığım köz dillerine
Çöz beni saçılayım, eldir düğme!
Sevdim cânını cânım, el neyime!