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Mabel Matiz Gözlerine Gözlerine Yar bulamadım yerimi Yetiş ya Nûr, yağdır mümkünleri Yalın ayak yürüdüm geldim Aşksa tabu, aştım müşkülleri *** Yarimin yelkeni olsa Yelleri alsa gelse Dut gibi sarhoş akşamda Mevlam muradım' verse Ahlarımı da duysa *** Çünkü gözlerine ay anam, gözlerine Hastayım, aşığım köz dillerine Çöz beni saçılayım, eldir düğme! Sevdim cânını cânım, el neyime! Tüm Şarkıları