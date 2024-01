Mabel Matiz

Yana yana söndü korku dizlerimde Gör başını, bil sonunu oyunun diye diye Basa basa geçtim, üstü kaldı sırtımda Çok bilenin her unutup düştüğü yerde *** Koyunum otlarken mayınlar patlıyordu Bir koku vardı aslında Ve birileri vurdu birilerini Saatim durmuşken dünya dönüyordu Kaba kağıt alev aldı fikrimden Ve çamuru yaşarttı gözlerimi *** Katran karası bir rekor bu Ben kırsam canıma okur mu? Gafleti yutuyor, cüretim dar Varsın olsun *** Çulsuz çaputun cennetinden Saptım, süpürüldüm sütunlardan Kaf kef satarın sütünde Ben de boğuldum *** Padişahımın kamışından düşer Talihin yemişleri or'da pişer Kim sarılsa fikrinden göğe uçar Tutuşur yedi cihan kan diye diye *** Âlemlerin bütün bi' sırrından muaf Biraz acıklı, küstah ve yani tuhaf Korkusuz mu korkak mu, bilmem nasıl bi' taraf Sataşır kulağıma şiddeti, yazmaz niye? *** Yana yana söndü korku dizlerimde Gör başını, bil sonunu oyunun diye diye Basa basa geçtim, üstü kaldı sırtımda Çok bilenin her unutup düştüğü yerde *** Koyunum otlarken mayınlar patlıyordu Bir koku vardı aslında Ve birileri vurdu birilerini Saatim durmuşken dünya dönüyordu Kaba kağıt alev aldı fikrimden Ve çamuru yaşarttı gözlerimi *** Katran karası bir rekor bu Ben kırsam canıma okur mu? Gafleti yutuyor, cüretim dar Varsın olsun *** Yurtsuz yatırın cennetinden Saptım, süpürüldüm sütunlardan Kaf kef satarın sütünde Ben de boğuldum

Kır dümeni, ben yokum or'da Her istediğinde kalbimi koklayamazsın Yanlışa sorma, yanlışı ner'de? Kanlı bağdan o gülleri toplayamazsın *** Döndü çark derinden Oynar taş yerinden Kaynaşınca birden Kınından kılıçlar *** Bak atlar yoruldu Satıldı meydanlar Taştım çemberimden Koynumda umutlar *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz kaçalım ufaktan *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz uçalım ufaktan *** Kır dümeni, ben yokum or'da Her istediğinde kalbimi koklayamazsın Yanlışa sorma, yanlışı ner'de Kanlı bağdan o gülleri toplayamazsın *** Döndü çark derinden Oynar taş yerinden Kaynaşınca birden Kınından kılıçlar *** Bak atlar yoruldu Satıldı meydanlar Taştım çemberimden Koynumda umutlar *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz kaçalım ufaktan *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz uçalım ufaktan *** Kazanamadığın her kalbi para verip aldın Ve yazamadığın bir tarihten utandın Kazanamadığın her kalbi para verip aldın Ve yazamadığın bir tarihten utandın *** Sar baştan Sen kendini kandır Sar baştan Sen kendini kandır