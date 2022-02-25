Mabel Matiz

Bugün çok üzgünüm Seni kaybettim gibi Sırtımda bi' bıçak ve elin Öyle kaydettim gibi *** Yanıp da sönmeyen, bir alev bu öldürmeyen Ama ne yazık, süründürür Varıp da dönmeyen bi' yolun altındaki heves Ne yazık, böyle kurur *** Artık "Yapma, yapma!" demem Bu sözlerim kanar benim Söylenmedi hiçbir zaman Seviyorduk, hayal değil *** Yandı canım, avlandı tüm hayvanlarım Yollar bana yarar değil Saplıyorum ağzımdaki çiçekleri karanlığa Yalan değil *** Artık "Yapma, yapma!" demem Bu sözlerim kanar benim Söylenmedi hiçbir zaman Seviyorduk, hayal değil *** Yandı canım, avlandı tüm hayvanlarım Yollar bana yarar değil Saplıyorum ağzımdaki çiçekleri karanlığa Yalan değil *** Yalan Yalan *** Ağlıyorum, aldandı tüm yaldızlarım Ağarmayan kara benim Anlıyorum, harcın değil bu aşk ama Sağalmıyor yaram benim