Mabel Matiz

Müphem Şarkı Sözleri
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Müphem bi' gül açar içimde, ah
Ne pembedir ne özgür
Yalancı bir bahar mı bu gördüğüm?
Şüphem büyür de büyür
***
Bakma öyle yabancılar gibi
Sesin ayazken içim üşür
Ne korkular azat ettim, be canım
Soyun sen de, biraz beni düşün
***
Göremezler, canım, göremezler
Sende benim gördüğümü, onlar bi' yudum nefesler
Aşkım yalan değil, ne de hevesten
Çok bekledim bunu inan, aç bana yüreğini
***
Göremezler, canım, göremezler
Sende benim gördüğümü, onlar sığ nefesler
Aşkım ne yabana ne de hevesten
Çok bekledim bunu inan, aç bana yüreğini
Ver bana dileğimi, ver
***
Sitem değil inan ki bu sözlerim
Zamanla soldu düşüm
Ağardı genç yaşımda saçlarım
Bahar ol, bir çiy düşür
***
Bakma öyle yabancılar gibi
Sesin ayazken içim üşür
Ne korkular azat ettim, be canım
Soyun sen de, biraz beni düşün
***
Göremezler, canım, göremezler
Sende benim gördüğümü, onlar bi' yudum nefesler
Aşkım yalan değil, ne de hevesten
Çok bekledim bunu inan, aç bana yüreğini
***
Göremezler, canım, göremezler
Sende benim gördüğümü, onlar sığ nefesler
Aşkım ne yabana ne de hevesten
Çok bekledim bunu inan, aç bana yüreğini
Ver bana dileğimi, ver