Mabel Matiz

Müphem bi' gül açar içimde, ah Ne pembedir ne özgür Yalancı bir bahar mı bu gördüğüm? Şüphem büyür de büyür *** Bakma öyle yabancılar gibi Sesin ayazken içim üşür Ne korkular azat ettim, be canım Soyun sen de, biraz beni düşün *** Göremezler, canım, göremezler Sende benim gördüğümü, onlar bi' yudum nefesler Aşkım yalan değil, ne de hevesten Çok bekledim bunu inan, aç bana yüreğini *** Göremezler, canım, göremezler Sende benim gördüğümü, onlar sığ nefesler Aşkım ne yabana ne de hevesten Çok bekledim bunu inan, aç bana yüreğini Ver bana dileğimi, ver *** Sitem değil inan ki bu sözlerim Zamanla soldu düşüm Ağardı genç yaşımda saçlarım Bahar ol, bir çiy düşür *** Bakma öyle yabancılar gibi Sesin ayazken içim üşür Ne korkular azat ettim, be canım Soyun sen de, biraz beni düşün *** Göremezler, canım, göremezler Sende benim gördüğümü, onlar bi' yudum nefesler Aşkım yalan değil, ne de hevesten Çok bekledim bunu inan, aç bana yüreğini *** Göremezler, canım, göremezler Sende benim gördüğümü, onlar sığ nefesler Aşkım ne yabana ne de hevesten Çok bekledim bunu inan, aç bana yüreğini Ver bana dileğimi, ver