Mabel Matiz

Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar Hani dönerdi ner'de? Ne tadım ne tuzum var Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar Hani dönerdi ner'de? Ne tadım ne tuzum var *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? Ner'de ner'de ner'de? Hainim, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Uyunur mu ellеrle? *** Hasret eski bir ülkе, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk Hasret eski bir ülkе, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? *** Bağrımdan uçan kuşlar, söyleyin dağlar taşlar Hani dönerdi nerde? Ne gündüz ne gecem var Bağrımdan uçan kuşlar, söyleyin dağlar taşlar Hani dönerdi nerde? Ne gündüz ne gecem var *** Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk, ah *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? Ner'de ner'de ner'de? Hainim, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Uyunur mu ellerle? *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? Ner'de ner'de ner'de? Hainim, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Uyunur mu ellerle?