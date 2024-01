Mabel Matiz

Hiç anlamıyo'sun, anladım Sende öyle bi' data yok Ama şekil desen âlâsı var Boncuğu bol, el çabuk *** Hadi vur vurabilirsen beni Hadi öğret yine dersimi Senden korkan senin gibi Olsun mu, olmasın mı? *** Seni şapşal numaracı, çapkın merhabacı Damdan da düşeriz olmadı Hepsi mi senin? Hadi kes benim haracı Şu servetin adını bi' koymalı *** Şapşal numaracı, koydun mu ilacı? Daldan dala bi' durulmalı Hepsi mi, yarısı mı? Kes benim haracı Şu servetin adını bi' koymalı *** Bi' yol bulmalı, bulmalı Boş ver, canım, sen onları, ay Fark etmez alt üst, yavrum Bu şerbeti bu nabza sormalı *** Çoktan aştık biz o yolları Boş ver, canım, sen onları, ay Fark etmez alt üst, yavrum Bu aşk bizi bizden almalı *** Ah, beni duysan bi' Şu an in'cek perde Kendini bir salsan Ne yakış'ca'n ben'le *** Kopmaya müsait Yer gök yangın be Aşka bi' vesait Aramız tozpembe *** Seni şapşal numaracı, çapkın merhabacı Damdan da düşeriz olmadı Hepsi mi senin? Hadi kes benim haracı Şu servetin adını bi' koymalı *** Şapşal numaracı, koydun mu ilacı? Daldan dala bi' durulmalı Hepsi mi, yarısı mı? Kes benim haracı Şu servetin adını bi' koymalı *** Bi' yol bulmalı, bulmalı Boş ver, canım, sen onları, ay Fark etmez alt üst, yavrum Bu şerbeti bu nabza sormalı *** Çoktan aştık biz o yolları Boş ver, canım, sen onları, ay Fark etmez alt üst, yavrum Bu aşk bizi bizden almalı *** Bi' çanta bi' plaka, yola çık ite kaka Aşkıma bi' fiyaka yapıştırsan Her bi' yerde aradım, bizim gibi yok ama Kavuşmaz iki yakam kavuştursan *** Birbirimize pusula, buluşsak ya beride Alsan da şu garibi yatıştırsan Çok geride, tatlım, inan Güneşsiz günler çok geride *** Hayat, kop hadi be, kop hadi be Tutuştuğu yerden kop hadi be Aşk, al bizi, al, sok tribe Cukkayı vur da çök garibe *** Sök, sök, kalbi sök Bırak, dök derdi, dök *** Dis-moi une fois Je t'aime, mon chéri Embrasse-moi fort Comme ça, comme ça, comme ça Ha-ha