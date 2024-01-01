Mabel Matiz

Hiç anlamıyo'sun, anladım
Sende öyle bi' data yok
Ama şekil desen âlâsı var
Boncuğu bol, el çabuk
***
Hadi vur vurabilirsen beni
Hadi öğret yine dersimi
Senden korkan senin gibi
Olsun mu, olmasın mı?
***
Seni şapşal numaracı, çapkın merhabacı
Damdan da düşeriz olmadı
Hepsi mi senin? Hadi kes benim haracı
Şu servetin adını bi' koymalı
***
Şapşal numaracı, koydun mu ilacı?
Daldan dala bi' durulmalı
Hepsi mi, yarısı mı? Kes benim haracı
Şu servetin adını bi' koymalı
***
Bi' yol bulmalı, bulmalı
Boş ver, canım, sen onları, ay
Fark etmez alt üst, yavrum
Bu şerbeti bu nabza sormalı
***
Çoktan aştık biz o yolları
Boş ver, canım, sen onları, ay
Fark etmez alt üst, yavrum
Bu aşk bizi bizden almalı
***
Ah, beni duysan bi'
Şu an in'cek perde
Kendini bir salsan
Ne yakış'ca'n ben'le
***
Kopmaya müsait
Yer gök yangın be
Aşka bi' vesait
Aramız tozpembe
***
Seni şapşal numaracı, çapkın merhabacı
Damdan da düşeriz olmadı
Hepsi mi senin? Hadi kes benim haracı
Şu servetin adını bi' koymalı
***
Şapşal numaracı, koydun mu ilacı?
Daldan dala bi' durulmalı
Hepsi mi, yarısı mı? Kes benim haracı
Şu servetin adını bi' koymalı
***
Bi' yol bulmalı, bulmalı
Boş ver, canım, sen onları, ay
Fark etmez alt üst, yavrum
Bu şerbeti bu nabza sormalı
***
Çoktan aştık biz o yolları
Boş ver, canım, sen onları, ay
Fark etmez alt üst, yavrum
Bu aşk bizi bizden almalı
***
Bi' çanta bi' plaka, yola çık ite kaka
Aşkıma bi' fiyaka yapıştırsan
Her bi' yerde aradım, bizim gibi yok ama
Kavuşmaz iki yakam kavuştursan
***
Birbirimize pusula, buluşsak ya beride
Alsan da şu garibi yatıştırsan
Çok geride, tatlım, inan
Güneşsiz günler çok geride
***
Hayat, kop hadi be, kop hadi be
Tutuştuğu yerden kop hadi be
Aşk, al bizi, al, sok tribe
Cukkayı vur da çök garibe
***
Sök, sök, kalbi sök
Bırak, dök derdi, dök
***
Dis-moi une fois
Je t'aime, mon chéri
Embrasse-moi fort
Comme ça, comme ça, comme ça
Ha-ha