Mabel Matiz

Yaşadık be tamam Anladıysak ne gam Bir sofrada bin saf tutulmuş Görmüyorsan devam *** Ağlarım gülerim Aynı tas ve hamam Adamım, kaygan kanun bu Düşerim uyamam *** Kalmasın bak elinde Gönül bu yerme yerinme Ve dünya bir çölse, durma Seraba su getir *** Öyle kolaysa gel başımdan Kaldır at sevdanı Dertli saz bu boşa çalınmaz Çaldığın reva mı? *** Öyle kolaysa gel başımdan Kaldır at sevdanı Dertli sazdım boşa çalınmazdım Çaldığın reva mı, çaldığın reva mı? *** Satmam! Bu dert benim hem ağam hem paşam! Öğrenirim onunla kendimi Direnenler yaşar *** Kalmasın bak elinde Gönül bu yerme yerinme Ve dünya bir çölse, durma Seraba su getir *** Öyle kolaysa gel başımdan Kaldır at sevdanı Dertli saz bu boşa çalınmaz Çaldığın reva mı? *** Öyle kolaysa gel başımdan Kaldır at sevdanı Dertli sazdım boşa çalınmazdım Çaldığın reva mı, çaldığın reva mı?