Mabel Matiz

Öyle Kolaysa Şarkı Sözleri
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Yaşadık be tamam
Anladıysak ne gam
Bir sofrada bin saf tutulmuş
Görmüyorsan devam
***
Ağlarım gülerim
Aynı tas ve hamam
Adamım, kaygan kanun bu
Düşerim uyamam
***
Kalmasın bak elinde
Gönül bu yerme yerinme
Ve dünya bir çölse, durma
Seraba su getir
***
Öyle kolaysa gel başımdan
Kaldır at sevdanı
Dertli saz bu boşa çalınmaz
Çaldığın reva mı?
***
Öyle kolaysa gel başımdan
Kaldır at sevdanı
Dertli sazdım boşa çalınmazdım
Çaldığın reva mı, çaldığın reva mı?
***
Satmam!
Bu dert benim hem ağam hem paşam!
Öğrenirim onunla kendimi
Direnenler yaşar
***
Kalmasın bak elinde
Gönül bu yerme yerinme
Ve dünya bir çölse, durma
Seraba su getir
***
Öyle kolaysa gel başımdan
Kaldır at sevdanı
Dertli saz bu boşa çalınmaz
Çaldığın reva mı?
***
Öyle kolaysa gel başımdan
Kaldır at sevdanı
Dertli sazdım boşa çalınmazdım
Çaldığın reva mı, çaldığın reva mı?