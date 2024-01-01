Mabel Matiz

Çiçekler dökülüyor ceplerimden Sana veremediğim, bir yere koyamadığım Geçmişin yükünü sayıklarken ben sana gelemedim Bir yere varamadım *** Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken? Önünde denizi var, göremiyor önünü, daha erken Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken? Önünde denizi var, göremiyor önünü, daha erken *** Başladı mı baharın pembe? Ben severim, gel ya da gelme Yanıyorsam sana ne, korkmam Korkma sen de *** Başladı mı baharın pembe? Ben severim, gel ya da gelme Yanıyorsam sana ne, korkmam Korkma sen de *** Kırıldı kabuğum tek sözünle Bak, kendime gelemedim, ben sana doyamadım Kavuşur bu eller, elbet birinde günün Gel bekleyelim, gel buna inanalım *** Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken? Önünde denizi var, göremiyor önünü daha erken Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken? Önünde denizi var, göremiyor önünü daha erken *** Başladı mı baharın pembe? Ben severim, gel ya da gelme Yanıyorsam sana ne, korkmam Korkma sen de *** Başladı mı baharın pembe? Ben severim, gel ya da gelme Yanıyorsam sana ne, korkmam Korkma sen de