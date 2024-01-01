Mabel Matiz

Pembe Şarkı Sözleri
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Çiçekler dökülüyor ceplerimden
Sana veremediğim, bir yere koyamadığım
Geçmişin yükünü sayıklarken ben sana gelemedim
Bir yere varamadım
***
Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken?
Önünde denizi var, göremiyor önünü, daha erken
Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken?
Önünde denizi var, göremiyor önünü, daha erken
***
Başladı mı baharın pembe?
Ben severim, gel ya da gelme
Yanıyorsam sana ne, korkmam
Korkma sen de
***
Başladı mı baharın pembe?
Ben severim, gel ya da gelme
Yanıyorsam sana ne, korkmam
Korkma sen de
***
Kırıldı kabuğum tek sözünle
Bak, kendime gelemedim, ben sana doyamadım
Kavuşur bu eller, elbet birinde günün
Gel bekleyelim, gel buna inanalım
***
Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken?
Önünde denizi var, göremiyor önünü daha erken
Usulca susuyorken, susuz mu bu yelken?
Önünde denizi var, göremiyor önünü daha erken
***
Başladı mı baharın pembe?
Ben severim, gel ya da gelme
Yanıyorsam sana ne, korkmam
Korkma sen de
***
Başladı mı baharın pembe?
Ben severim, gel ya da gelme
Yanıyorsam sana ne, korkmam
Korkma sen de