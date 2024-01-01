Mabel Matiz

-
Pullarımı gömdüğüm deniz
Söyledi tuzunu bana
Taşlandım kasıkların altında altında
***
Ağlıyorum ellerimden
Yansıdı küfrüm cama
Arkası bu sonsuzluğun
Hep aynı sır yara
***
Yırtılıyor gövdeleri
Kalbime düştüğün seferin
Senden uzak sana yakın o sonlarda
Yırtılıyor gövdeleri
Kalbime düştüğün seferin
Senden uzak sana yakın o sonlarda
***
Topladığım yıldızlar hep toprağa sayıkladı
Saklandığım ne varsa hep aşktandı
***
Ben aşktandım yırtılıyor gövdeleri
Kalbime düştüğün seferin
Sen uzak sana yakın o sonlarda
Yırtılıyor gövdeleri
Kalbime düştüğün seferin
Senden uzak sana yakın o sonlarda
***
Yağsam da delirsem de
Değişmem değişmez
Yağsam da delirsem de
Değişmem değişmez
***
Yağsam da delirsem de
Değişmem değişmez
Yağsam da delirsem de
Değişmem değişmez
-
Yandı gönül gördüm en ahı
Gözleri göz değil ahu
Şaştı dalımda çiçeğim heyhat
Ben yoruldum yaz günahı
***
Yaz gidip güzden dönerken
Tez vuruldum ah gülerken
Şimdi tüm yollar hayırsız
Har büyür halim direnmez
***
Çal beni, çal gecem günüm, karışalım
Çağırıp kadehlere baharı
Al senin olsun en sarı yazlarım
Sarılıp da bir daha ayrılmamalı
***
Yаndı Gönül Gördüm En Аhı
Gözleri Göz Değil Аhu
Şаştı Dаlımdа Çiçeğim Heyhаt
Ben Yoruldum Yаz Günаhı
***
Az Gidip Uzdаn Giderken
Tez Vuruldum Аh Gülerken
Şimdi Tüm Yollаr Hаyırsız
Hаr Büyür Çаrem Bulunmаz
***
Çal beni, çal gecem günüm, karışalım
Çağırıp kadehlere baharı
Al senin olsun en sarı yazlarım
Sarılıp da bir daha ayrılmamalı
***
Ah yaşım genç delikan
Düştüm kaldım perişan
Aşk bürür ruhumu
Meylere kulum en başından
***
Çal beni, çal gecem günüm, karışalım
Çağırıp kadehlere baharı
Al senin olsun en sarı yazlarım
Sarılıp da bir daha ayrılmamalı
***
Beni, çal gecem günüm, karışalım
Çağırıp kadehlere baharı
Al senin olsun en sarı yazlarım
Sarılıp da bir daha ayrılmamalı
-
Gel, anla dikenimden
Güllerim uyansın bahçelerimde
Gel öyle bir apansız
Ellerim yansın ah ellerinde
***
Gel arsız firar
Düş yollarıma densiz
Ben kaldım viran
Geçmez bu ömür sensiz
Bu dağlar taşlar şahidim olsun
Kalbime sırlarımı gömdüm
Aslı bende sureti kalsın
Ben görürüm beni aynasız da
***
Gel, anla dikenimden
Güllerim uyansın bahçelerimde
Gel öyle bir apansız
Ellerim yansın ah ellerinde
***
Gel, anla halimden
Güllerim uyansın bahçelerimde
Gel, öyle bir kal ki
Tan yeri boyansın aşk hançeriyle
***
Aştım yolları aşkı önüme koydum
Bir zeytin dalı, bir çift göz yeter doydum
Bu dağlar taşlar şahidim olsun
Kalbime sırlarımı gömdüm
Aslı bende sureti kalsın
Ben görürüm beni aynasız da
***
Gel, anla dikenimden
Güllerim uyansın bahçelerimde
Gel öyle bir apansız
Ellerim yansın ah ellerinde
***
Gel, anla halimden
Güllerim uyansın bahçelerimde
Gel, öyle bir kal ki
Tan yeri boyansın aşk hançeriyle
-
Sarışın bir kaplan karışır
İçimin cam ormanına
Sanki bir yerlerden tanıdık
Dokunsam kanayacak tadı
***
Delindi gökler şimdi huzur
Kayıyor dünya altımızda buzu
Ne çıkar kopsa fırtınalar
Sarıldık sarmaşıklar gibi
***
Kendiliğinden bu kırılma
Bak yazıyorum beni baştan
Her neresinden avunuyorsa bu halim
Bir bakışına bin meftun
Bak yere indi deliliğim de bu firarla
Bir gülüşüne bin mahkum
-
Gelmiyor sabahlarım
Gittiğinden beri gece
Ne acı?
Bir sevip de bin ölen bu kalbim uslanmıyor
***
Sustu şimdi martılar
Şarkımız söylenmiyor
Ne yazık?
Unutamam hiçbirini, hatıran yaşlanmıyor
***
Kalmadı, tükendi gözlerimde yaş
Zaman biraz yorulur gibi
Sarardı soldu bahçemde
Ne var ne yoksa
***
Her sözü söyledi sanırken aşk
Yalanlıyor bizi bize
Yazılmadı filmin sonu
Adını sen koy
***
Adını sen koy
***
Adını sen koy
***
Adını sen koy
***
Gelmiyor sabahlarım
Gittiğinden beri gece
Ne acı?
Bir sevip de bin ölen bu kalbim uslanmıyor
***
Sustu şimdi martılar
Şarkımız söylenmiyor
Ne yazık?
Unutamam hiçbirini, hatıran yaşlanmıyor
***
Kalmadı, tükendi gözlerimde yaş
Zaman biraz yorulur gibi
Sarardı soldu bahçemde
Ne var ne yoksa
***
Son sözü söyledi sanırken aşk
Yalanlıyor bizi bize
Sorulmadı, kalbim bi' soru
Adını sen koy
***
Adını sen koy
***
Adını sen koy
***
Adını sen koy
***
Kandırıp kendimizi söyleyelim zorla
Hangi yalan avutur şimdi bizi, sorma
Yalvarıp kendimize söyleyelim zorla
Hangi sebep döndürebilir şimdi bizi bu yoldan
-
Kır dümeni, ben yokum or'da
Her istediğinde kalbimi koklayamazsın
Yanlışa sorma, yanlışı ner'de?
Kanlı bağdan o gülleri toplayamazsın
***
Döndü çark derinden
Oynar taş yerinden
Kaynaşınca birden
Kınından kılıçlar
***
Bak atlar yoruldu
Satıldı meydanlar
Taştım çemberimden
Koynumda umutlar
***
Yan bastın baştan
Yanacaksın başkan
Sen kendini kandır
Biz kaçalım ufaktan
***
Yan bastın baştan
Yanacaksın başkan
Sen kendini kandır
Biz uçalım ufaktan
***
Kır dümeni, ben yokum or'da
Her istediğinde kalbimi koklayamazsın
Yanlışa sorma, yanlışı ner'de
Kanlı bağdan o gülleri toplayamazsın
***
Döndü çark derinden
Oynar taş yerinden
Kaynaşınca birden
Kınından kılıçlar
***
Bak atlar yoruldu
Satıldı meydanlar
Taştım çemberimden
Koynumda umutlar
***
Yan bastın baştan
Yanacaksın başkan
Sen kendini kandır
Biz kaçalım ufaktan
***
Yan bastın baştan
Yanacaksın başkan
Sen kendini kandır
Biz uçalım ufaktan
***
Kazanamadığın her kalbi para verip aldın
Ve yazamadığın bir tarihten utandın
Kazanamadığın her kalbi para verip aldın
Ve yazamadığın bir tarihten utandın
***
Sar baştan
Sen kendini kandır
Sar baştan
Sen kendini kandır
-
Vurgunum sana, bir mahkum gibi
Uykular haram, bir zehir gibi
Aşığım fakat, hasretin deli ezelden beri
***
Bir hadise var, kimse bilmiyor
Olmuyor bende, deprem olmuyor
Hiçbir şey beni, böyle sarsmıyor
Bir senin gibi
***
Mühürledim seni kalbime
Kurşunlar işlemez ciğerime
Zincirledim seni kalbime
Anahtarları yok denizlerde
***
Şeytan diyor ki, tövbeler etmeli
Uğrunda yüz kere, bin kere ölmeli
Cehennemde bile, zulmetsen de
***
Şeytan diyor ki, tövbeler etmeli
Uğrunda yüz kere, bin kere ölmeli
Cehennemde bile, zulmetsen de
Yok, yok, bir seni sevmeli
***
Gözlerin hoyrat, ihanetler gibi
Ellerin soğuk, zemheriler gibi
Kalbin buz tutmuş, son nefes gibi
Soğuk olsa da
***
Bir hadise var, kimse bilmiyor
Olmuyor bende, deprem olmuyor
Hiçbir şey beni, böyle sarsmıyor
Bir senin gibi
***
Mühürledim seni kalbime
Kurşunlar işlemez ciğerime
Zincirledim seni kalbime
Anahtarları yok denizlerde
***
Şeytan diyor ki, tövbeler etmeli
Uğrunda yüz kere, bin kere ölmeli
Cehennemde bile, zulmetsen de
***
Şeytan diyor ki, tövbeler etmeli
Uğrunda yüz kere, bin kere ölmeli
Cehennemde bile, zulmetsen de
***
Şeytan diyor ki, tövbeler etmeli
Uğrunda yüz kere, bin kere ölmeli
Cehennemde bile, zulmetsen de
***
Yok, yok, bir seni sevmeli
-
Bir asi gün günlerden
Hangi yazdı, ah bilmem
Zordu, bir oyundu, kader sanma
Üzülerek yola koyulduk ayrılıkla
***
Bende çaresi yok yine de
Bu deli garip yalnızlığımın
Sarılıp da uyuyorum ona ben
Yastığımda ıslanırken bu geceler
***
Kaçtı kalbim bahçende
Mavi pembe güllerle
Zordu bir oyundu kader sanma
Üzülerek yola koyulduk ayrılıkla
***
Bende çaresi yok yine de
Bu deli garip yalnızlığımın
Sarılıp da uyuyorum ona ben
Yastığımda ıslanırken bu geceler
***
Bir selam yeterdi, çağırdı korkular
Yankısı vurdu bize, yıkıldı dört duvar
Bir selam yeterdi, çağırdı korkular
Yankısı vurdu bize, yıkıldı dört duvar
-
Kantarımın çoktan kaçtı topuzu
Gel hadi kurtar şimdi beni burdan
Birinin dudağındayım, birinin kucağında
Yaşıyorum, yeraltları çiçek açmış bana
***
Yer, gök, sahil dümdüz oysa
Terse dair yaptığım ne varsa sevgimden
***
Fena halde bela
Bu gece fena halde bela
Fena halde bela
Bu gece fena halde bela
Fena halde bela
Başına fena halde bela
Olayım, tutma beni
***
Kendime kaçtım duvarın öte yanında
Önüm arkam sağım solum, odalar kapkara
Birinin dudağındayım, birinin bir ucunda
Yaşıyorum, yeraltları çiçek açmış bana
***
Yer, gök, sahil altüst oysa
Terse dair yaptığım ne varsa sevgimden
***
Fena halde bela
Bu gece fena halde bela
Fena halde bela
Bu gece fena halde bela
Fena halde bela
Başına fena halde bela
Olayım, tutma beni
***
Sınandı sınandı yeminler
Salındı kadınlar, adamlar
İçimde günah akıntısı
Kapıldım, çok iyiyim böyle
***
Sınandı sınandı yeminler
Salındı kadınlar, adamlar
Vızıldıyor aşk kırıntısı
Ama boşver çok iyiyim böyle
Boşver çok iyiyiz böyle
***
Fena halde bela
Bu gece fena halde bela
Fena halde bela
Bu gece fena halde bela
Fena halde bela
Başına fena halde bela
Olayım, tutma
***
Fena halde bela
Bu gece fena halde bela
Fena halde bela
Başına fena halde bela
Olayım, tutma beni
-
Öfkeni kalbine bastır
Kökleri ağacın esastır
Kavganı, kaderini kap, gel
Usandım
***
Salladın şamarı şafakta
Katibin kalemi kafeste
Çatladı damarım şaştı
Utandım
***
Sen yellerin önünde duruyorken
O kalbin merhamet bilmiyor
Kardeşlik sokaklarda uluyorken
Şaşırdın mı, yasak ne ayol?
Şaşırdın mı, yasak ne ayol?
***
Yansam elinden
Uyansam zehirde
Özler satılmaz
Güneş var ilerde
***
Öfkeni kalbine bastır
Kantarı kitabın esastır
Kavganı, kaderini kap, gel
Usandım
***
Salladın şamarı şafakta
Katibin kalemi kafeste
Çatladı damarım şaştı
Utandım
***
Sen yellerin önünde duruyorken
O kalbin merhamet bilmiyor
Kardeşlik sokaklarda uluyorken
Şaşırdın mı, yasak ne ayol?
Şaşırdın mı, yasak ne ayol?
***
Yansam elinden
Uyansam zehirde
Özler satılmaz
Güneş var ilerde
***
Apoletlerini yırt, kavminden kaç
Durma, çık evlerden
Metal kulelerinden, bodrum katlardan, kubbeli sığınaklarından
Tel örgülü kışlalarından çık
***
Kır beyaz camı, duy ağacın şarkısını, gör altını dağın, var ardına
Emir ver hemen, kaldırın bütün taşları yollardan
Dünya hemzemin olsun
***
Sök kalbini, yedisinde dola çarkın kollarına
Sonra bağırsınlar etrafında, sola çark
***
Oysa yok, yok hiçbir şey artık orda
Oysa ruhun meftun
Oysa uçmaya yanmıştı kanatların
Oysa talibiz, mecburuz bu alemin sırrına
Üstat, biz çiçek yetiştiriyoruz ağzımızda
Açalım da gör, açalım da gör
-
Kalbim yolların sürgünü, aldırma
Kararıyorum gölgesiz gururlarda
***
Sana değil, bana değil
Kaderimize bu feryat
Çareyi bul bana getir
Çare ise sabır dua
***
Aaaay, aaaay, aaaay, eyvahh
Aaaay, aaaay, aaaay, aaayy
***
Kar bürüyor yollarımı
Kim doluyor kollarıma
Yağ da yetiş
Be yağmurun ağarmayan sabahları
***
Yandım aman yar demeden
Hangi ödünç kar canıma
Yağ da devir şu dağlarımı
Görelim gök nerede
***
Hangi sahranın gülüyüm, aldırmam
Kah arıyorum, kâhi kayboldum orda
***
Sana değil bana değil
Kaderimize bu feryat
Çareyi bul bana getir
Çare ise sabır dua
***
Kar bürüyor yollarımı
Kim doluyor kollarıma
Yağ da yetiş
Be yağmurun ağarmayan sabahları
***
Yandım aman yar demeden
Hangi ödünç kar canıma
Yağ da devir şu dağlarımı
Görelim gök nerede
***
Kar bürüyor yollarımı
Kim doluyor kollarıma
Yağ da yetiş
Be yağmurun ağarmayan sabahları
***
Yandım aman yar demeden
Hangi ödünç kar canıma
Yağ da devir şu dağlarımı
Görelim gök nerede
Görelim gök nerede
Görelim gök nerede
-
Yana yana söndü korku dizlerimde
Gör başını, bil sonunu oyunun diye diye
Basa basa geçtim, üstü kaldı sırtımda
Çok bilenin her unutup düştüğü yerde
***
Koyunum otlarken mayınlar patlıyordu
Bir koku vardı aslında
Ve birileri vurdu birilerini
Saatim durmuşken dünya dönüyordu
Kaba kağıt alev aldı fikrimden
Ve çamuru yaşarttı gözlerimi
***
Katran karası bir rekor bu
Ben kırsam canıma okur mu?
Gafleti yutuyor, cüretim dar
Varsın olsun
***
Çulsuz çaputun cennetinden
Saptım, süpürüldüm sütunlardan
Kaf kef satarın sütünde
Ben de boğuldum
***
Padişahımın kamışından düşer
Talihin yemişleri or'da pişer
Kim sarılsa fikrinden göğe uçar
Tutuşur yedi cihan kan diye diye
***
Âlemlerin bütün bi' sırrından muaf
Biraz acıklı, küstah ve yani tuhaf
Korkusuz mu korkak mu, bilmem nasıl bi' taraf
Sataşır kulağıma şiddeti, yazmaz niye?
***
Yana yana söndü korku dizlerimde
Gör başını, bil sonunu oyunun diye diye
Basa basa geçtim, üstü kaldı sırtımda
Çok bilenin her unutup düştüğü yerde
***
Koyunum otlarken mayınlar patlıyordu
Bir koku vardı aslında
Ve birileri vurdu birilerini
Saatim durmuşken dünya dönüyordu
Kaba kağıt alev aldı fikrimden
Ve çamuru yaşarttı gözlerimi
***
Katran karası bir rekor bu
Ben kırsam canıma okur mu?
Gafleti yutuyor, cüretim dar
Varsın olsun
***
Yurtsuz yatırın cennetinden
Saptım, süpürüldüm sütunlardan
Kaf kef satarın sütünde
Ben de boğuldum
-
Kalbin senin mi
Göğün mü, yerin mi
Orda çekişen can
Kader mi, değil mi
***
Tuzla buz evlerde, günaha susuz
Kaybolduk, kadere dönüyoruz
Toz duman evlerde, sıınırları uçsuz
Hapsolduk, kurşunlar deniyoruz
***
Sen mi, ben mi yoksa
Bu biten neyin uykusu
Kaldırımlarda son buluyorken korkusu
***
Sen mi, ben mi yoksa
Bu biten neyin uykusu
Kaldırımlarda son buluyorken korkusu
***
Kalbin senindi
Göğündü, yerindi
Orda çekişen can
Yine sana delirdi
***
Tuzla buz evlerde, günaha susuz
Kaybolduk, kadere dönüyoruz
Toz duman evlerde, sınırları uçsuz
Hapsolduk, kurşunlar deniyoruz
***
Sen mi, ben mi yoksa
Bu biten neyin uykusu
Kaldırımlarda son buluyorken korkusu
***
Sen mi, ben mi yoksa
Bu biten neyin uykusu
Kaldırımlarda son buluyorken korkusu
-
Daldığı derinden çıktı çöl rüyam
Kalbimin serabı
Bir kader gibi çöktüğü zaman
Bak deliklerimden, sır ağır değil
Çınlayan bir çocukluğun korkularıyla
Bak, bitti son duam
***
Tek başına bir vals bu
Her daim çalmaz
***
Kaldı gözlerimde bir avuç hayal
Gelmiyor sabahım, geçmiyor zaman
Kaldı gözlerimde bir avuç hayal
Gelmiyor sabahım, geçmiyor yaram
***
Daldığı derinden çıktı çöl rüyam
Kalbimin serabı
Bir kader gibi çöktüğü zaman
Bak deliklerimden, sır ağır değil
Çınlayan bir çocukluğun korkularıyla
Bak, bitti son duam
***
Tek başına bir vals bu
Her daim çalmaz
***
Kaldı gözlerimde bir avuç hayal
Gelmiyor sabahım, geçmiyor zaman
Kaldı gözlerimde bir avuç hayal
Gelmiyor sabahım, geçmiyor yaram