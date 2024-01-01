Mabel Matiz

Pullarımı Gömdüğüm Deniz Pullarımı gömdüğüm deniz Söyledi tuzunu bana Taşlandım kasıkların altında altında *** Ağlıyorum ellerimden Yansıdı küfrüm cama Arkası bu sonsuzluğun Hep aynı sır yara *** Yırtılıyor gövdeleri Kalbime düştüğün seferin Senden uzak sana yakın o sonlarda Yırtılıyor gövdeleri Kalbime düştüğün seferin Senden uzak sana yakın o sonlarda *** Topladığım yıldızlar hep toprağa sayıkladı Saklandığım ne varsa hep aşktandı *** Ben aşktandım yırtılıyor gövdeleri Kalbime düştüğün seferin Sen uzak sana yakın o sonlarda Yırtılıyor gövdeleri Kalbime düştüğün seferin Senden uzak sana yakın o sonlarda *** Yağsam da delirsem de Değişmem değişmez Yağsam da delirsem de Değişmem değişmez *** Yağsam da delirsem de Değişmem değişmez Yağsam da delirsem de Değişmem değişmez

Ahu Yandı gönül gördüm en ahı Gözleri göz değil ahu Şaştı dalımda çiçeğim heyhat Ben yoruldum yaz günahı *** Yaz gidip güzden dönerken Tez vuruldum ah gülerken Şimdi tüm yollar hayırsız Har büyür halim direnmez *** Çal beni, çal gecem günüm, karışalım Çağırıp kadehlere baharı Al senin olsun en sarı yazlarım Sarılıp da bir daha ayrılmamalı *** Yаndı Gönül Gördüm En Аhı Gözleri Göz Değil Аhu Şаştı Dаlımdа Çiçeğim Heyhаt Ben Yoruldum Yаz Günаhı *** Az Gidip Uzdаn Giderken Tez Vuruldum Аh Gülerken Şimdi Tüm Yollаr Hаyırsız Hаr Büyür Çаrem Bulunmаz *** Çal beni, çal gecem günüm, karışalım Çağırıp kadehlere baharı Al senin olsun en sarı yazlarım Sarılıp da bir daha ayrılmamalı *** Ah yaşım genç delikan Düştüm kaldım perişan Aşk bürür ruhumu Meylere kulum en başından *** Çal beni, çal gecem günüm, karışalım Çağırıp kadehlere baharı Al senin olsun en sarı yazlarım Sarılıp da bir daha ayrılmamalı *** Beni, çal gecem günüm, karışalım Çağırıp kadehlere baharı Al senin olsun en sarı yazlarım Sarılıp da bir daha ayrılmamalı

Gel Gel, anla dikenimden Güllerim uyansın bahçelerimde Gel öyle bir apansız Ellerim yansın ah ellerinde *** Gel arsız firar Düş yollarıma densiz Ben kaldım viran Geçmez bu ömür sensiz Bu dağlar taşlar şahidim olsun Kalbime sırlarımı gömdüm Aslı bende sureti kalsın Ben görürüm beni aynasız da *** Gel, anla dikenimden Güllerim uyansın bahçelerimde Gel öyle bir apansız Ellerim yansın ah ellerinde *** Gel, anla halimden Güllerim uyansın bahçelerimde Gel, öyle bir kal ki Tan yeri boyansın aşk hançeriyle *** Aştım yolları aşkı önüme koydum Bir zeytin dalı, bir çift göz yeter doydum Bu dağlar taşlar şahidim olsun Kalbime sırlarımı gömdüm Aslı bende sureti kalsın Ben görürüm beni aynasız da *** Gel, anla dikenimden Güllerim uyansın bahçelerimde Gel öyle bir apansız Ellerim yansın ah ellerinde *** Gel, anla halimden Güllerim uyansın bahçelerimde Gel, öyle bir kal ki Tan yeri boyansın aşk hançeriyle

Sarışın Sarışın bir kaplan karışır İçimin cam ormanına Sanki bir yerlerden tanıdık Dokunsam kanayacak tadı *** Delindi gökler şimdi huzur Kayıyor dünya altımızda buzu Ne çıkar kopsa fırtınalar Sarıldık sarmaşıklar gibi *** Kendiliğinden bu kırılma Bak yazıyorum beni baştan Her neresinden avunuyorsa bu halim Bir bakışına bin meftun Bak yere indi deliliğim de bu firarla Bir gülüşüne bin mahkum

Adını Sen Koy Gelmiyor sabahlarım Gittiğinden beri gece Ne acı? Bir sevip de bin ölen bu kalbim uslanmıyor *** Sustu şimdi martılar Şarkımız söylenmiyor Ne yazık? Unutamam hiçbirini, hatıran yaşlanmıyor *** Kalmadı, tükendi gözlerimde yaş Zaman biraz yorulur gibi Sarardı soldu bahçemde Ne var ne yoksa *** Her sözü söyledi sanırken aşk Yalanlıyor bizi bize Yazılmadı filmin sonu Adını sen koy *** Adını sen koy *** Adını sen koy *** Adını sen koy *** Gelmiyor sabahlarım Gittiğinden beri gece Ne acı? Bir sevip de bin ölen bu kalbim uslanmıyor *** Sustu şimdi martılar Şarkımız söylenmiyor Ne yazık? Unutamam hiçbirini, hatıran yaşlanmıyor *** Kalmadı, tükendi gözlerimde yaş Zaman biraz yorulur gibi Sarardı soldu bahçemde Ne var ne yoksa *** Son sözü söyledi sanırken aşk Yalanlıyor bizi bize Sorulmadı, kalbim bi' soru Adını sen koy *** Adını sen koy *** Adını sen koy *** Adını sen koy *** Kandırıp kendimizi söyleyelim zorla Hangi yalan avutur şimdi bizi, sorma Yalvarıp kendimize söyleyelim zorla Hangi sebep döndürebilir şimdi bizi bu yoldan

Atlar Yoruldu Kır dümeni, ben yokum or'da Her istediğinde kalbimi koklayamazsın Yanlışa sorma, yanlışı ner'de? Kanlı bağdan o gülleri toplayamazsın *** Döndü çark derinden Oynar taş yerinden Kaynaşınca birden Kınından kılıçlar *** Bak atlar yoruldu Satıldı meydanlar Taştım çemberimden Koynumda umutlar *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz kaçalım ufaktan *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz uçalım ufaktan *** Kır dümeni, ben yokum or'da Her istediğinde kalbimi koklayamazsın Yanlışa sorma, yanlışı ner'de Kanlı bağdan o gülleri toplayamazsın *** Döndü çark derinden Oynar taş yerinden Kaynaşınca birden Kınından kılıçlar *** Bak atlar yoruldu Satıldı meydanlar Taştım çemberimden Koynumda umutlar *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz kaçalım ufaktan *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz uçalım ufaktan *** Kazanamadığın her kalbi para verip aldın Ve yazamadığın bir tarihten utandın Kazanamadığın her kalbi para verip aldın Ve yazamadığın bir tarihten utandın *** Sar baştan Sen kendini kandır Sar baştan Sen kendini kandır

Bir Hadise Var Vurgunum sana, bir mahkum gibi Uykular haram, bir zehir gibi Aşığım fakat, hasretin deli ezelden beri *** Bir hadise var, kimse bilmiyor Olmuyor bende, deprem olmuyor Hiçbir şey beni, böyle sarsmıyor Bir senin gibi *** Mühürledim seni kalbime Kurşunlar işlemez ciğerime Zincirledim seni kalbime Anahtarları yok denizlerde *** Şeytan diyor ki, tövbeler etmeli Uğrunda yüz kere, bin kere ölmeli Cehennemde bile, zulmetsen de *** Şeytan diyor ki, tövbeler etmeli Uğrunda yüz kere, bin kere ölmeli Cehennemde bile, zulmetsen de Yok, yok, bir seni sevmeli *** Gözlerin hoyrat, ihanetler gibi Ellerin soğuk, zemheriler gibi Kalbin buz tutmuş, son nefes gibi Soğuk olsa da *** Bir hadise var, kimse bilmiyor Olmuyor bende, deprem olmuyor Hiçbir şey beni, böyle sarsmıyor Bir senin gibi *** Mühürledim seni kalbime Kurşunlar işlemez ciğerime Zincirledim seni kalbime Anahtarları yok denizlerde *** Şeytan diyor ki, tövbeler etmeli Uğrunda yüz kere, bin kere ölmeli Cehennemde bile, zulmetsen de *** Şeytan diyor ki, tövbeler etmeli Uğrunda yüz kere, bin kere ölmeli Cehennemde bile, zulmetsen de *** Şeytan diyor ki, tövbeler etmeli Uğrunda yüz kere, bin kere ölmeli Cehennemde bile, zulmetsen de *** Yok, yok, bir seni sevmeli

Dört Duvar Bir asi gün günlerden Hangi yazdı, ah bilmem Zordu, bir oyundu, kader sanma Üzülerek yola koyulduk ayrılıkla *** Bende çaresi yok yine de Bu deli garip yalnızlığımın Sarılıp da uyuyorum ona ben Yastığımda ıslanırken bu geceler *** Kaçtı kalbim bahçende Mavi pembe güllerle Zordu bir oyundu kader sanma Üzülerek yola koyulduk ayrılıkla *** Bende çaresi yok yine de Bu deli garip yalnızlığımın Sarılıp da uyuyorum ona ben Yastığımda ıslanırken bu geceler *** Bir selam yeterdi, çağırdı korkular Yankısı vurdu bize, yıkıldı dört duvar Bir selam yeterdi, çağırdı korkular Yankısı vurdu bize, yıkıldı dört duvar

Fena Halde Bela Kantarımın çoktan kaçtı topuzu Gel hadi kurtar şimdi beni burdan Birinin dudağındayım, birinin kucağında Yaşıyorum, yeraltları çiçek açmış bana *** Yer, gök, sahil dümdüz oysa Terse dair yaptığım ne varsa sevgimden *** Fena halde bela Bu gece fena halde bela Fena halde bela Bu gece fena halde bela Fena halde bela Başına fena halde bela Olayım, tutma beni *** Kendime kaçtım duvarın öte yanında Önüm arkam sağım solum, odalar kapkara Birinin dudağındayım, birinin bir ucunda Yaşıyorum, yeraltları çiçek açmış bana *** Yer, gök, sahil altüst oysa Terse dair yaptığım ne varsa sevgimden *** Fena halde bela Bu gece fena halde bela Fena halde bela Bu gece fena halde bela Fena halde bela Başına fena halde bela Olayım, tutma beni *** Sınandı sınandı yeminler Salındı kadınlar, adamlar İçimde günah akıntısı Kapıldım, çok iyiyim böyle *** Sınandı sınandı yeminler Salındı kadınlar, adamlar Vızıldıyor aşk kırıntısı Ama boşver çok iyiyim böyle Boşver çok iyiyiz böyle *** Fena halde bela Bu gece fena halde bela Fena halde bela Bu gece fena halde bela Fena halde bela Başına fena halde bela Olayım, tutma *** Fena halde bela Bu gece fena halde bela Fena halde bela Başına fena halde bela Olayım, tutma beni

Geziyorum Dünya İşte Öfkeni kalbine bastır Kökleri ağacın esastır Kavganı, kaderini kap, gel Usandım *** Salladın şamarı şafakta Katibin kalemi kafeste Çatladı damarım şaştı Utandım *** Sen yellerin önünde duruyorken O kalbin merhamet bilmiyor Kardeşlik sokaklarda uluyorken Şaşırdın mı, yasak ne ayol? Şaşırdın mı, yasak ne ayol? *** Yansam elinden Uyansam zehirde Özler satılmaz Güneş var ilerde *** Öfkeni kalbine bastır Kantarı kitabın esastır Kavganı, kaderini kap, gel Usandım *** Salladın şamarı şafakta Katibin kalemi kafeste Çatladı damarım şaştı Utandım *** Sen yellerin önünde duruyorken O kalbin merhamet bilmiyor Kardeşlik sokaklarda uluyorken Şaşırdın mı, yasak ne ayol? Şaşırdın mı, yasak ne ayol? *** Yansam elinden Uyansam zehirde Özler satılmaz Güneş var ilerde *** Apoletlerini yırt, kavminden kaç Durma, çık evlerden Metal kulelerinden, bodrum katlardan, kubbeli sığınaklarından Tel örgülü kışlalarından çık *** Kır beyaz camı, duy ağacın şarkısını, gör altını dağın, var ardına Emir ver hemen, kaldırın bütün taşları yollardan Dünya hemzemin olsun *** Sök kalbini, yedisinde dola çarkın kollarına Sonra bağırsınlar etrafında, sola çark *** Oysa yok, yok hiçbir şey artık orda Oysa ruhun meftun Oysa uçmaya yanmıştı kanatların Oysa talibiz, mecburuz bu alemin sırrına Üstat, biz çiçek yetiştiriyoruz ağzımızda Açalım da gör, açalım da gör

Gök Nerede Kalbim yolların sürgünü, aldırma Kararıyorum gölgesiz gururlarda *** Sana değil, bana değil Kaderimize bu feryat Çareyi bul bana getir Çare ise sabır dua *** Aaaay, aaaay, aaaay, eyvahh Aaaay, aaaay, aaaay, aaayy *** Kar bürüyor yollarımı Kim doluyor kollarıma Yağ da yetiş Be yağmurun ağarmayan sabahları *** Yandım aman yar demeden Hangi ödünç kar canıma Yağ da devir şu dağlarımı Görelim gök nerede *** Hangi sahranın gülüyüm, aldırmam Kah arıyorum, kâhi kayboldum orda *** Sana değil bana değil Kaderimize bu feryat Çareyi bul bana getir Çare ise sabır dua *** Kar bürüyor yollarımı Kim doluyor kollarıma Yağ da yetiş Be yağmurun ağarmayan sabahları *** Yandım aman yar demeden Hangi ödünç kar canıma Yağ da devir şu dağlarımı Görelim gök nerede *** Kar bürüyor yollarımı Kim doluyor kollarıma Yağ da yetiş Be yağmurun ağarmayan sabahları *** Yandım aman yar demeden Hangi ödünç kar canıma Yağ da devir şu dağlarımı Görelim gök nerede Görelim gök nerede Görelim gök nerede

Kaba Kağıt Yana yana söndü korku dizlerimde Gör başını, bil sonunu oyunun diye diye Basa basa geçtim, üstü kaldı sırtımda Çok bilenin her unutup düştüğü yerde *** Koyunum otlarken mayınlar patlıyordu Bir koku vardı aslında Ve birileri vurdu birilerini Saatim durmuşken dünya dönüyordu Kaba kağıt alev aldı fikrimden Ve çamuru yaşarttı gözlerimi *** Katran karası bir rekor bu Ben kırsam canıma okur mu? Gafleti yutuyor, cüretim dar Varsın olsun *** Çulsuz çaputun cennetinden Saptım, süpürüldüm sütunlardan Kaf kef satarın sütünde Ben de boğuldum *** Padişahımın kamışından düşer Talihin yemişleri or'da pişer Kim sarılsa fikrinden göğe uçar Tutuşur yedi cihan kan diye diye *** Âlemlerin bütün bi' sırrından muaf Biraz acıklı, küstah ve yani tuhaf Korkusuz mu korkak mu, bilmem nasıl bi' taraf Sataşır kulağıma şiddeti, yazmaz niye? *** Yana yana söndü korku dizlerimde Gör başını, bil sonunu oyunun diye diye Basa basa geçtim, üstü kaldı sırtımda Çok bilenin her unutup düştüğü yerde *** Koyunum otlarken mayınlar patlıyordu Bir koku vardı aslında Ve birileri vurdu birilerini Saatim durmuşken dünya dönüyordu Kaba kağıt alev aldı fikrimden Ve çamuru yaşarttı gözlerimi *** Katran karası bir rekor bu Ben kırsam canıma okur mu? Gafleti yutuyor, cüretim dar Varsın olsun *** Yurtsuz yatırın cennetinden Saptım, süpürüldüm sütunlardan Kaf kef satarın sütünde Ben de boğuldum

Tuzla Buz Kalbin senin mi Göğün mü, yerin mi Orda çekişen can Kader mi, değil mi *** Tuzla buz evlerde, günaha susuz Kaybolduk, kadere dönüyoruz Toz duman evlerde, sıınırları uçsuz Hapsolduk, kurşunlar deniyoruz *** Sen mi, ben mi yoksa Bu biten neyin uykusu Kaldırımlarda son buluyorken korkusu *** Sen mi, ben mi yoksa Bu biten neyin uykusu Kaldırımlarda son buluyorken korkusu *** Kalbin senindi Göğündü, yerindi Orda çekişen can Yine sana delirdi *** Tuzla buz evlerde, günaha susuz Kaybolduk, kadere dönüyoruz Toz duman evlerde, sınırları uçsuz Hapsolduk, kurşunlar deniyoruz *** Sen mi, ben mi yoksa Bu biten neyin uykusu Kaldırımlarda son buluyorken korkusu *** Sen mi, ben mi yoksa Bu biten neyin uykusu Kaldırımlarda son buluyorken korkusu