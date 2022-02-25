Mabel Matiz

Gök Nerede Şarkı Sözleri
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Sarışın bir kaplan karışır
İçimin cam ormanına
Sanki bir yerlerden tanıdık
Dokunsam kanayacak tadı
***
Delindi gökler şimdi huzur
Kayıyor dünya altımızda buzu
Ne çıkar kopsa fırtınalar
Sarıldık sarmaşıklar gibi
***
Kendiliğinden bu kırılma
Bak yazıyorum beni baştan
Her neresinden avunuyorsa bu halim
Bir bakışına bin meftun
Bak yere indi deliliğim de bu firarla
Bir gülüşüne bin mahkum
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Yandı gönül gördüm en ahı
Gözleri göz değil ahu
Şaştı dalımda çiçeğim heyhat
Ben yoruldum yaz günahı
***
Yaz gidip güzden dönerken
Tez vuruldum ah gülerken
Şimdi tüm yollar hayırsız
Har büyür halim direnmez
***
Çal beni, çal gecem günüm, karışalım
Çağırıp kadehlere baharı
Al senin olsun en sarı yazlarım
Sarılıp da bir daha ayrılmamalı
***
Yаndı Gönül Gördüm En Аhı
Gözleri Göz Değil Аhu
Şаştı Dаlımdа Çiçeğim Heyhаt
Ben Yoruldum Yаz Günаhı
***
Az Gidip Uzdаn Giderken
Tez Vuruldum Аh Gülerken
Şimdi Tüm Yollаr Hаyırsız
Hаr Büyür Çаrem Bulunmаz
***
Çal beni, çal gecem günüm, karışalım
Çağırıp kadehlere baharı
Al senin olsun en sarı yazlarım
Sarılıp da bir daha ayrılmamalı
***
Ah yaşım genç delikan
Düştüm kaldım perişan
Aşk bürür ruhumu
Meylere kulum en başından
***
Çal beni, çal gecem günüm, karışalım
Çağırıp kadehlere baharı
Al senin olsun en sarı yazlarım
Sarılıp da bir daha ayrılmamalı
***
Beni, çal gecem günüm, karışalım
Çağırıp kadehlere baharı
Al senin olsun en sarı yazlarım
Sarılıp da bir daha ayrılmamalı
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Gel, anla dikenimden
Güllerim uyansın bahçelerimde
Gel öyle bir apansız
Ellerim yansın ah ellerinde
***
Gel arsız firar
Düş yollarıma densiz
Ben kaldım viran
Geçmez bu ömür sensiz
Bu dağlar taşlar şahidim olsun
Kalbime sırlarımı gömdüm
Aslı bende sureti kalsın
Ben görürüm beni aynasız da
***
Gel, anla dikenimden
Güllerim uyansın bahçelerimde
Gel öyle bir apansız
Ellerim yansın ah ellerinde
***
Gel, anla halimden
Güllerim uyansın bahçelerimde
Gel, öyle bir kal ki
Tan yeri boyansın aşk hançeriyle
***
Aştım yolları aşkı önüme koydum
Bir zeytin dalı, bir çift göz yeter doydum
Bu dağlar taşlar şahidim olsun
Kalbime sırlarımı gömdüm
Aslı bende sureti kalsın
Ben görürüm beni aynasız da
***
Gel, anla dikenimden
Güllerim uyansın bahçelerimde
Gel öyle bir apansız
Ellerim yansın ah ellerinde
***
Gel, anla halimden
Güllerim uyansın bahçelerimde
Gel, öyle bir kal ki
Tan yeri boyansın aşk hançeriyle
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