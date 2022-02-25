Mabel Matiz

Sarışın Sarışın bir kaplan karışır İçimin cam ormanına Sanki bir yerlerden tanıdık Dokunsam kanayacak tadı *** Delindi gökler şimdi huzur Kayıyor dünya altımızda buzu Ne çıkar kopsa fırtınalar Sarıldık sarmaşıklar gibi *** Kendiliğinden bu kırılma Bak yazıyorum beni baştan Her neresinden avunuyorsa bu halim Bir bakışına bin meftun Bak yere indi deliliğim de bu firarla Bir gülüşüne bin mahkum

Ahu Yandı gönül gördüm en ahı Gözleri göz değil ahu Şaştı dalımda çiçeğim heyhat Ben yoruldum yaz günahı *** Yaz gidip güzden dönerken Tez vuruldum ah gülerken Şimdi tüm yollar hayırsız Har büyür halim direnmez *** Çal beni, çal gecem günüm, karışalım Çağırıp kadehlere baharı Al senin olsun en sarı yazlarım Sarılıp da bir daha ayrılmamalı *** Yаndı Gönül Gördüm En Аhı Gözleri Göz Değil Аhu Şаştı Dаlımdа Çiçeğim Heyhаt Ben Yoruldum Yаz Günаhı *** Az Gidip Uzdаn Giderken Tez Vuruldum Аh Gülerken Şimdi Tüm Yollаr Hаyırsız Hаr Büyür Çаrem Bulunmаz *** Çal beni, çal gecem günüm, karışalım Çağırıp kadehlere baharı Al senin olsun en sarı yazlarım Sarılıp da bir daha ayrılmamalı *** Ah yaşım genç delikan Düştüm kaldım perişan Aşk bürür ruhumu Meylere kulum en başından *** Çal beni, çal gecem günüm, karışalım Çağırıp kadehlere baharı Al senin olsun en sarı yazlarım Sarılıp da bir daha ayrılmamalı *** Beni, çal gecem günüm, karışalım Çağırıp kadehlere baharı Al senin olsun en sarı yazlarım Sarılıp da bir daha ayrılmamalı