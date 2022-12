Mabel Matiz

Öyle bir taht yaptım ki sana Kimsenin gücü yok yerin' almaya Kor denizden o gül dudağın Söyle şimdi kimden yana *** Gönlün var mı bende sarmaşık Yol mu karmaşık Her neyse Alıştık belki, aşk bu sırnaşık Öldür dersin Ölmez de *** Gönlün var mı bende sarmaşık Yol mu karmaşık Her neyse Alıştık belki, aşk bu sırnaşık Öldür dersin Ölmez de *** Kuş uçmaz kervan geçmez kerbela Sana kolay gitmek, kalmak güç bela Yırtıldık kağıt gibi ortadan Satırlar sende ben beyaz boşlukta *** Gönlün var mı bende sarmaşık Yol mu karmaşık Her neyse Alıştık belki, aşk bu sırnaşık Öldür dersin Ölmez de *** Gönlün var mı bende sarmaşık Yol mu karmaşık Her neyse Alıştık belki, aşk bu sırnaşık Öldür dersin Ölmez de