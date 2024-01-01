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7/24 Dinle Ayselin

Ayselin Şarkı Sözleri

Mabel Matiz Ayselin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mabel Matiz Ayselin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayselin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mabel Matiz

Mabel Matiz

Ayselin

  • Sultan Süleyman

  • Ayıpsın Ayıp

  • Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

  • Yolun Başında

  • Ben Her Bahar Aşık Olurum

  • Sitem

  • Olacak Olacak

  • J Attendrai

  • Ünzile

  • Ah Mazi

  • Sir

  • Sevda

  • Yine Yeniden

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