Mabel Matiz

Kaç sene oldu zaman durdu? Deniz öyle hep aynı dünya bilinmez Taş duvar aynı kaldı Ümit öylece kaldı da ümit edeni, söyle kim aldı? *** Kaç devir geldi? kaç nesil geçti? Yürek öyle sevdalı yollar kavuşmaz Hasretin ne tadı kaldı Sabır öylece kaldı da sabredeni, söyle kim aldı? *** Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı Böyle hiçbir kitap yazmaz *** Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı Böyle hiçbir kitap yazmaz *** Kaç çiçek soldu? hani bu sondu Hani bir sarı fırtına koptu zamansız Kaç tohum filiz dondu? Hani bir acı yel savurdu yürekler, son defa vurdu *** Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı Böyle hiçbir kitap yazmaz *** Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı Böyle hiçbir kitap yazmaz *** Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı Böyle hiçbir kitap yazmaz *** Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı Böyle hiçbir kitap yazmaz *** Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı Böyle hiçbir kitap yazmaz *** Sultan Süleyman'a kalmadı Böyle hiç bir kitap yazmaz Sultan Süleyman'a kalmadı Böyle hiç bir kitap yazmaz