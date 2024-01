Mabel Matiz

Tamburu Yokuştan Tam da kendimi görmekten yorulmuşken Sırları döküldü bir bir Öfkesi bal aynaların Ruhumun çöplüğünden sen diye çıkardıklarım Şimdi yırtık bir kefen Soy beni diye bağırıyorlar ** Ceplerimde cetveller Hatıralar iletkenler Kese biçe bir şarkı tutturdum ki Tamburu yokuştan *** Kalmadı bitti bak meyler Yine fır dönüyor bu detaylar Gire çıka yaraları kuruttum ama Kamburum doğuştan Ama kamburum doğuştan Ama kamburum inanma istersen *** Dönüyorum ah dönüyorum dönme dolabımda idareten Açıları keçileri kaçıra kaçıra bi' hoş oldum Sapıyorum da, sapı kimin bu, asılı kesili meydanların Kaçacağım deliğime bir harala gürele bulunca *** Dönüyorum ah dönüyorum dönme dolabımda idareten Açıları keçileri kaçıra kaçıra bi' hoş oldum Sapıyorum da, sapı kimin bu, asılı kesili meydanların Kaçacağım deliğime bir harala gürele bulunca

Zor Değil Sallıyorum bol keseden Sağa sola, zor değil Atıyorum, tutuyorum Kâh tutamıyorum, zor değil *** Dönüyorum köşeleri Dört köşeli, zor değil Vuruyorum dizlerime Ah pata-küte zor değil *** Katıyorum tozu dumana da Toz değil, toz değil Biliyorum hepsi havagazı Söz değil, ah söz değil *** Deniyordum seni Sen seversin bunu Sevmediysen peki Sen tamamla sonu *** Deniyordum seni Sen seversin bunu Sevmediysen peki Sen tamamla sonu *** Sallıyorum bol keseden Sağa sola, zor değil Atıyorum, tutuyorum Kâh tutamıyorum, zor değil *** Dönüyorum köşeleri Dört köşeli, zor değil Vuruyorum dizlerime Ah pata-küte zor değil *** Katıyorum tozu dumana da Toz değil, toz değil Biliyorum hepsi havagazı Söz değil, ah söz değil *** Deniyordum seni Sen seversin bunu Sevmediysen peki Sen tamamla sonu *** Deniyordum seni Sen seversin bunu Sevmediysen peki Sen tamamla sonu *** Deniyordum seni Sen seversin bunu Sevmediysen peki Sen tamamla sonu *** Deniyordum seni Sen seversin bunu Sevmediysen peki Sen tamamla sonu *** Halk ararsan çık saraydan Ağlıyorsan dön yolundan Aşka dair konuşursan Gerisini sen tamamla

Ah Bu Sefer Bak sular geldi geçti Altımızdan, üzerimizden Mazi yaralı sarhoş Acısı bile güzelleşti yüzlerimizde *** Nasır iyileşti Bir sır gibi Ah kırık yeşil gözlerin batar gözüme Görmediğim sokakları zehir Hem sağır hem aç Nasıl esir zaman Titriyor demir kapılar Yağmurun sesi gibi değil *** Ah bu sefer aramızdaki *** Ah bu sefer aramızdaki *** Bak sular geldi geçti Altımızdan, üzerimizden Mazi yaralı sarhoş Acısı bile güzelleşti yüzlerimizde Nasır iyileşti *** Bir sır gibi Ah kırık yeşil gözlerin batar gözüme Görmediğim sokakları zehir Hem sağır hem aç Nasıl esir zaman Kükrüyor demir kapılar Yağmurun sesi gibi değil *** Ah bu sefer aramızdaki *** Ah bu sefer aramızdaki

Alaimisema Maskesini düşürme sakın, o kuralın neşesi Hiç geçmez keşkesi Kaldı bize Bizden gacıların acısıyla baronları hoş etmesi *** Sonra, sonlardan en sonra Hem narin hem zorba aşklardan itildik (oh) Kanlı, terli yorganlarda Al sebzeler hormonda, çiğnenmeden yutuldu *** Mais la pluie sera alaimisema Sen bari dön bari, kır normali koynunda Et la pluie sera alaimisema Sen bari dön bari, kır normali koynunda *** Maskesini düşürme sakın, o kuralın neşesi Hiç geçmez keşkesi Kaldı bize Bizden gacıların acısıyla baronları hoş etmesi *** Sonra, sonlardan en sonra Hem narin hem zorba aşklardan itildik (oh, oh) Kanlı, terli yorganlarda Al sebzeler hormonda, çiğnenmeden yutuldu *** Mais la pluie sera alaimisema Sen bari dön bari, kır normali koynunda Et la pluie sera alaimisema Sen bari dön bari, kır normali koynunda *** Mais la pluie sera alaimisema Sen bari dön bari, kır normali koynunda Et la pluie sera alaimisema Sen bari dön bari, kır normali koynunda

Aldanıyor Kırmızı bir gökyüzü yüzümde Çarpıyor bulutlarım hışımla Düştü karanlık, gece göründü Koptu kopacak, kopsun kıyamet *** Aldanıyor yine düşüm son kez Yandı biçim, kan ter o buz gerçek Sır tütüyor aynaların aksi Tam da bu his canımı yan keserken *** Soğuma, küllerimi sar! Kalp, uğrunda bir inkar! Caysın hücrelerimden ışığı gölgelerin oy, oy, oy *** Kırmızı bir gökyüzü yüzümde Çarpıyor bulutlarım hışımla Düştü karanlık, gece göründü Koptu kopacak, kopsun kıyamet *** Aldanıyor yine düşüm son kez Yandı biçim, kan ter o buz gerçek Sır tütüyor aynaların aksi Tam da bu his canımı yan keserken *** Aldanıyor yine düşüm son kez Yandı biçim, kan ter o buz gerçek Sır tütüyor aynaların aksi Tam da bu his canımı yan keserken

Aşk Yok Olmaktır Çok kararlısın kalbimi çıra gibi yakmaya, niye? Duvar çekiyorsam yanıyorum için için, bitti işim Saklar mı yüreğin? Yüreğimi içinin her yerinde? Eski kelimeler, döndürüyor başımı sen söylediğinde *** Korkular, arzular Nasıl başım dar Bilsen şaşarsın Yar yerim, kördüğüm Dolaşık ipin ucunu bul, çözeyim *** Her ayrıntım sayıklıyor Sükünetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Ayyaş ruhum sayıklıyor Her zerrem sende çarpıyor Aşk yok olmaksa şimdiden Yar ben yokum ben de zaten *** Bin çalıntı aşk tecrübesi bakıyor gözlerime ah Soru soruyorsam tuzağına düşeceğim, bana günah Saklar mı yüreğin? Yüreğimi içinin her yerinde? Eski kelimeler, döndürüyor başımı sen söylediğinde *** Korkular, arzular Nasıl başım dar Bilsen şaşarsın Yar yerim, kördüğüm Dolaşık ipin ucunu bul, çözeyim *** Her ayrıntım sayıklıyor Sükünetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Ruhum depremlere gebe Sükünetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Her ayrıntım sayıklıyor Sükünetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Ayyaş ruhum sayıklıyor Her zerrem sende çarpıyor Aşk yok olmaksa şimdiden Yar ben yokum ben de zaten

Kerem Gibi Kaç bahar gezdim, gönül düzde Yâr edip yelleri Kâr değil bu derdiğim güller Yağdı dikenleri *** Kaldım bir başıma Bu dert beni öldürmez de süründürür aman Yaktım genç yaşımı Bu matemi kalbim zevk ediyor, onduramaz *** Çare bu değilse de Kandı sonsuz kere Kör kuyu, derin ateş Kamberi de kül *** Varmadı Kerem gibi Kâh görünüyor dibi Kör kuyu derin ateş Kâh yeri meçhul *** Kaç bahar gezdim, gönül düzde Yâr edip yelleri Kâr değil bu derdiğim güller Yağdı dikenleri *** Kaldım bir başıma Bu dert beni öldürmez de süründürür aman Yaktım genç yaşımı Bu matemi kalbim zevk ediyor, onduramaz *** Çare bu değilse de Kandı sonsuz kere Kör kuyu, derin ateş Kamberi de kül *** Varmadı Kerem gibi Kâh görünüyor dibi Kör kuyu derin ateş Kâh yeri meçhul

Krallar Krallar bilmez, krallar utanmaz Ayıplarımda can bulur, can satarlar *** Say beni! Say derimden geri Tarihin yaşı kadar yalnızız Şimdi yüreklerde yoktan bir şaşı kumar! *** Gençliğin kart postal seslerinden kör sağır iken İnandığın her şeyin tam da şimdi bir bedeli var *** Ahıra girmeyen bir koçtum Ot buldukça uçtum Ahıra girmeyen bir koçtum Ot buldukça uçtum *** Yırtıl ar perdem Kurtul kendinden Huzur isyanda Değneğin fendi derdime kefendi Özür dört yanda *** Krallar bilmez, krallar utanmaz Ayıplarında can bulur, can satarlar Say beni! Say derimden geri Tarihin yaşı kadar İnandığım her şeyin tam da şimdi bir bedeli var *** Ahıra girmeyen bir koçtum Ot buldukça uçtum Ahıra girmeyen bir koçtum Ot buldukça uçtum *** Yırtıl ar perdem Kurtul kendinden Huzur isyanda Değneğin fendi derdime kefendi Özür dört yanda

Sefil Çıplak Korkusuz Aklımı uçurumlara Kalbimi kafeslere Saldım, saldım, tekrâr döndüm Toy sözümden kaç kere *** Bir değil binbir değil Sel karıştı sellere Yandım, yandım, derhal söndüm Ham dilimden kaç kere Ah, yara bere içinde Yıldızıma yürüyordum *** Kan bürüdü toprağımı, göğümü Aşk oldu, kardı gönül kumunu Saydı geceden, acıdan geriye Ondurdu ruhumu Dedi ki *** Gel bana sefil, sefil Çırılçıplak ve korkusuz Aç gülünü diken, diken Canın sarhoş, cihan susuz *** Kan bürüdü toprağımı, göğümü Aşk oldu, kardı gönül kumunu Saydı geceden, acıdan geriye Ondurdu ruhumu Dedi ki *** Gel bana sefil, sefil Çırılçıplak ve korkusuz Aç gülünü diken, diken Canın sarhoş, cihan susuz *** Gel bana sefil, sefil Çırılçıplak ve korkusuz Aç gülünü diken, diken Canın sarhoş, cihan susuz *** Gel bana sefil, sefil Çırılçıplak ve korkusuz Aç gülünü diken, diken Canın sarhoş, cihan susuz

Yaşım Çocuk Yine günlerden son yaz Yine yaşım çocuk Yine hangi düşün kumarı bu yırtılan Delik deşik *** Eğilip alıver yüzümü Bu sular acımaz, kanatır dizimi Yanılırsa yüreğim sürülür geceden Geceler yüreğin vatanı *** Yine günlerden sonyaz Yine yaşım çocuk Yine hangi düşün kumarı bu yırtılan Delik deşik *** Eğilip alıver yüzümü Bu sular acımaz, kanatır dizimi Yanılırsa yüreğim sürülür geceden Geceler yüreğin vatanı *** Geçmiyor hiç gözlerimden Bir hayal burktum en sol yerimden Sen bana sır, ben sana yar Bi' düşmeyegör, göğüm kamaşır *** Geçmiyor hiç gözlerimden Bir hayal burktum en sol yerimden Sen bana sır, ben sana yar Bi' düşmeyegör, canım kamaşır

Yıllar Saçlarına Yıllar saçlarına çiçekler konduruyor beyaz Sen düşüp kalkarken haylaz, o bahçelerde Kalbin korkulu bi' çocuk, oyuncaklarını arıyor mu Kaç hayal hapsi gördü aynı kuş kafesinde *** O yazları sen de özlüyor musun şimdi Uykuların aşka soyunduğu o toy vakitleri *** Kanayan su gibi akıyor mu içine dün Bi' derin of çekerek batıyor mu ötede gün Kanayan su gibi akıyor mu içine dün Bi' derin of çekerek batıyor mu ötede gün *** Yıllar saçlarına çiçekler konduruyor beyaz Sen düşüp kalkarken haylaz, o bahçelerde Kalbin korkulu bi' çocuk, oyuncaklarını arıyor mu Kaç hayal hapsi gördü aynı kuş kafesinde *** O yazları sen de özlüyor musun şimdi Uykuların aşka soyunduğu o toy vakitleri *** Kanayan su gibi akıyor mu içine dün Bi' derin of çekerek batıyor mu ötede gün Kanayan su gibi akıyor mu içine dün Bi' derin of çekerek batıyor mu ötede gün