Mabel Matiz

Sesi soluğu çıkmadı sevdalı kuşun Başka bir tel sallanıyor uzakta Nasıl da alışmışım nokta kadar bir cana Nerde kaldı yolda mıdır acaba? *** Sen de hiç düşündün mü beni? Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi? Aşkı inkâr eden hikâyeler Gözyaşı ve yolculukla biter Kim okursa onu kahreder *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik *** Sen de hiç düşündün mü beni? Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi? Aşkı inkâr eden hikâyeler Gözyaşı ve yolculukla biter Kim okursa onu kahreder *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik Senle ben biz olmayı becerebilseydik

Söylememem gereken her şeyi söyledim Yapmamam gereken her şeyi yaptım Ben yolcu olarak doğmuşum Peşimden gelme *** Say ki bugün karşılaşmadık Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık Say ki hiç bi' şeydik var olmadık Peşimden gelme *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli Gidenler geri dönmemeli *** Söylememem her şeyi söyledim Yapmamam gereken her şeyi yaptım Ben yolcu olarak doğmuşum Peşimden gelme *** Say ki bugün karşılaşmadık Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık Say ki hiç bir şeydik var olmadık Peşimden gelme *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli Gidenler geri dönmemeli