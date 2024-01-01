Ben Şarkı Sözleri
Mabel Matiz Ben şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mabel Matiz Ben şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hay dedim böyle bahta
Sürmeli, sürmeli, sürmelim aman
Sen tabip, ben mi hasta?
Sar beni, sar dedim, ondur da hemen
***
Yol yol yüreğim
Yol benim yüreğim
Yol yol yüreğim
Yolverin gideyim
***
Hallarım toy ama
Sevdadır çiçeğim
Açmadım ki daha
Kendimden geçeyim
***
Hallarım toy ama
Sevdadır çiçeğim
Açmadım ki daha
Şu serden geçeyim
***
Güzeldim, ağlatıldım
Ol dedi, ol dedi, ol dedi Allah
Olmanın yükü başta
Olmedim, ölmedim, ölmedim vallah
***
Yol yol yüreğim
Yol benim yüreğim
Yol yol yüreğim
Yolverin gideyim
***
Hallarım toy ama
Sevdadır çiçeğim
Açmadım ki daha
Kendimden geçeyim
***
Hallarım toy ama
Sevdadır çiçeğim
Açmadım ki daha
Sar beni gerçeğim
***
Hay dedim böyle bahta
Sürmeli, sürmeli, sürmelim aman
Sen tabip, ben mi hasta?
Sar beni, sar dedim, ondur da hemen
***
Yol yol yüreğim
Yol benim yüreğim
Yol yol yüreğim
Yolverin gideyim
***
Hallarım toy ama
Sevdadır çiçeğim
Açmadım ki daha
Kendimden geçeyim
***
Hallarım toy ama
Sevdadır çiçeğim
-
Sesi soluğu çıkmadı sevdalı kuşun
Başka bir tel sallanıyor uzakta
Nasıl da alışmışım nokta kadar bir cana
Nerde kaldı yolda mıdır acaba?
***
Sen de hiç düşündün mü beni?
Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi?
Aşkı inkâr eden hikâyeler
Gözyaşı ve yolculukla biter
Kim okursa onu kahreder
***
Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap
Bize de yeterdi güvenebilseydik
Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat
Senle ben biz olmayı becerebilseydik
***
Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap
Bize de yeterdi güvenebilseydik
Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat
Senle ben biz olmayı becerebilseydik
***
Sen de hiç düşündün mü beni?
Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi?
Aşkı inkâr eden hikâyeler
Gözyaşı ve yolculukla biter
Kim okursa onu kahreder
***
Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap
Bize de yeterdi güvenebilseydik
Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat
Senle ben biz olmayı becerebilseydik
***
Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap
Bize de yeterdi güvenebilseydik
Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat
Senle ben biz olmayı becerebilseydik
Senle ben biz olmayı becerebilseydik
-
Söylememem gereken her şeyi söyledim
Yapmamam gereken her şeyi yaptım
Ben yolcu olarak doğmuşum
Peşimden gelme
***
Say ki bugün karşılaşmadık
Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık
Say ki hiç bi' şeydik var olmadık
Peşimden gelme
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
Gidenler geri dönmemeli
***
Söylememem her şeyi söyledim
Yapmamam gereken her şeyi yaptım
Ben yolcu olarak doğmuşum
Peşimden gelme
***
Say ki bugün karşılaşmadık
Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık
Say ki hiç bir şeydik var olmadık
Peşimden gelme
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
Gidenler geri dönmemeli
-
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün
Enikonu çaldı telefonlarım boş ver, bakmadım bugün
Ne gazete okudum ne de bir haber
Derdi yasakladım bugün
Kaç öpücük olmuş inanamazsın
Aşkı hesapladım bugün
***
Dün geceyle tam üç ay bir gün
Dün geceyle tam üç ay bir gün
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
***
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün
Enikonu çaldı telefonlarım boş ver, bakmadım bugün
Ne gazete okudum ne de bir haber
Derdi yasakladım bugün
Kaç öpücük olmuş inanamazsın
Aşkı hesapladım bugün
***
Dün geceyle tam üç ay bir gün
Dün geceyle tam üç ay bir gün
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
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