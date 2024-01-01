Mabel Matiz

Toy Hay dedim böyle bahta Sürmeli, sürmeli, sürmelim aman Sen tabip, ben mi hasta? Sar beni, sar dedim, ondur da hemen *** Yol yol yüreğim Yol benim yüreğim Yol yol yüreğim Yolverin gideyim *** Hallarım toy ama Sevdadır çiçeğim Açmadım ki daha Kendimden geçeyim *** Hallarım toy ama Sevdadır çiçeğim Açmadım ki daha Şu serden geçeyim *** Güzeldim, ağlatıldım Ol dedi, ol dedi, ol dedi Allah Olmanın yükü başta Olmedim, ölmedim, ölmedim vallah *** Yol yol yüreğim Yol benim yüreğim Yol yol yüreğim Yolverin gideyim *** Hallarım toy ama Sevdadır çiçeğim Açmadım ki daha Kendimden geçeyim *** Hallarım toy ama Sevdadır çiçeğim Açmadım ki daha Sar beni gerçeğim *** Hay dedim böyle bahta Sürmeli, sürmeli, sürmelim aman Sen tabip, ben mi hasta? Sar beni, sar dedim, ondur da hemen *** Yol yol yüreğim Yol benim yüreğim Yol yol yüreğim Yolverin gideyim *** Hallarım toy ama Sevdadır çiçeğim Açmadım ki daha Kendimden geçeyim *** Hallarım toy ama Sevdadır çiçeğim

Aynalı Dolap Sesi soluğu çıkmadı sevdalı kuşun Başka bir tel sallanıyor uzakta Nasıl da alışmışım nokta kadar bir cana Nerde kaldı yolda mıdır acaba? *** Sen de hiç düşündün mü beni? Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi? Aşkı inkâr eden hikâyeler Gözyaşı ve yolculukla biter Kim okursa onu kahreder *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik *** Sen de hiç düşündün mü beni? Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi? Aşkı inkâr eden hikâyeler Gözyaşı ve yolculukla biter Kim okursa onu kahreder *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik *** Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap Bize de yeterdi güvenebilseydik Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat Senle ben biz olmayı becerebilseydik Senle ben biz olmayı becerebilseydik

Aşk Şarkıları Söylememem gereken her şeyi söyledim Yapmamam gereken her şeyi yaptım Ben yolcu olarak doğmuşum Peşimden gelme *** Say ki bugün karşılaşmadık Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık Say ki hiç bi' şeydik var olmadık Peşimden gelme *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli Gidenler geri dönmemeli *** Söylememem her şeyi söyledim Yapmamam gereken her şeyi yaptım Ben yolcu olarak doğmuşum Peşimden gelme *** Say ki bugün karşılaşmadık Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık Say ki hiç bir şeydik var olmadık Peşimden gelme *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli *** Aşk şarkılarına biri dur demeli Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz Gidenler geri dönmemeli Gidenler geri dönmemeli