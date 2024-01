Mabel Matiz

Kalbin senin mi Göğün mü, yerin mi Orda çekişen can Kader mi, değil mi *** Tuzla buz evlerde, günaha susuz Kaybolduk, kadere dönüyoruz Toz duman evlerde, sıınırları uçsuz Hapsolduk, kurşunlar deniyoruz *** Sen mi, ben mi yoksa Bu biten neyin uykusu Kaldırımlarda son buluyorken korkusu *** Sen mi, ben mi yoksa Bu biten neyin uykusu Kaldırımlarda son buluyorken korkusu *** Kalbin senindi Göğündü, yerindi Orda çekişen can Yine sana delirdi *** Tuzla buz evlerde, günaha susuz Kaybolduk, kadere dönüyoruz Toz duman evlerde, sınırları uçsuz Hapsolduk, kurşunlar deniyoruz *** Sen mi, ben mi yoksa Bu biten neyin uykusu Kaldırımlarda son buluyorken korkusu *** Sen mi, ben mi yoksa Bu biten neyin uykusu Kaldırımlarda son buluyorken korkusu

Kır dümeni, ben yokum or'da Her istediğinde kalbimi koklayamazsın Yanlışa sorma, yanlışı ner'de? Kanlı bağdan o gülleri toplayamazsın *** Döndü çark derinden Oynar taş yerinden Kaynaşınca birden Kınından kılıçlar *** Bak atlar yoruldu Satıldı meydanlar Taştım çemberimden Koynumda umutlar *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz kaçalım ufaktan *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz uçalım ufaktan *** Kır dümeni, ben yokum or'da Her istediğinde kalbimi koklayamazsın Yanlışa sorma, yanlışı ner'de Kanlı bağdan o gülleri toplayamazsın *** Döndü çark derinden Oynar taş yerinden Kaynaşınca birden Kınından kılıçlar *** Bak atlar yoruldu Satıldı meydanlar Taştım çemberimden Koynumda umutlar *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz kaçalım ufaktan *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz uçalım ufaktan *** Kazanamadığın her kalbi para verip aldın Ve yazamadığın bir tarihten utandın Kazanamadığın her kalbi para verip aldın Ve yazamadığın bir tarihten utandın *** Sar baştan Sen kendini kandır Sar baştan Sen kendini kandır