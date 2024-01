Mabel Matiz

Daldığı derinden çıktı çöl rüyam Kalbimin serabı Bir kader gibi çöktüğü zaman Bak deliklerimden, sır ağır değil Çınlayan bir çocukluğun korkularıyla Bak, bitti son duam *** Tek başına bir vals bu Her daim çalmaz *** Kaldı gözlerimde bir avuç hayal Gelmiyor sabahım, geçmiyor zaman Kaldı gözlerimde bir avuç hayal Gelmiyor sabahım, geçmiyor yaram *** Daldığı derinden çıktı çöl rüyam Kalbimin serabı Bir kader gibi çöktüğü zaman Bak deliklerimden, sır ağır değil Çınlayan bir çocukluğun korkularıyla Bak, bitti son duam *** Tek başına bir vals bu Her daim çalmaz *** Kaldı gözlerimde bir avuç hayal Gelmiyor sabahım, geçmiyor zaman Kaldı gözlerimde bir avuç hayal Gelmiyor sabahım, geçmiyor yaram

Kır dümeni, ben yokum or'da Her istediğinde kalbimi koklayamazsın Yanlışa sorma, yanlışı ner'de? Kanlı bağdan o gülleri toplayamazsın *** Döndü çark derinden Oynar taş yerinden Kaynaşınca birden Kınından kılıçlar *** Bak atlar yoruldu Satıldı meydanlar Taştım çemberimden Koynumda umutlar *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz kaçalım ufaktan *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz uçalım ufaktan *** Kır dümeni, ben yokum or'da Her istediğinde kalbimi koklayamazsın Yanlışa sorma, yanlışı ner'de Kanlı bağdan o gülleri toplayamazsın *** Döndü çark derinden Oynar taş yerinden Kaynaşınca birden Kınından kılıçlar *** Bak atlar yoruldu Satıldı meydanlar Taştım çemberimden Koynumda umutlar *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz kaçalım ufaktan *** Yan bastın baştan Yanacaksın başkan Sen kendini kandır Biz uçalım ufaktan *** Kazanamadığın her kalbi para verip aldın Ve yazamadığın bir tarihten utandın Kazanamadığın her kalbi para verip aldın Ve yazamadığın bir tarihten utandın *** Sar baştan Sen kendini kandır Sar baştan Sen kendini kandır