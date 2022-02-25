Ya Bu İşler Ne Şarkı Sözleri
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Mabel Matiz
Ya Bu İşler Ne
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Gel beni kor düşümden
Kurtarabilirsen kurtar
Yağmurumu çölümden
Ayırabilir mi bu kantar?
***
Çaldığın sazlar seni duysa
Saz utanır, vazgeçer
"Unut oğlum acır" dedin oysa
Unutmaktı ecel
***
Beni boş ver de
Ya bu işler ne (aman aman)
Yıkılır dünya
Başımız yerde (aman aman)
***
Beni boş ver de
Ya bu işler ne (aman aman)
Yıkılır dünya
Başımız yerde (aman aman)
***
Kırgınım can özümden
Yare buysa yol biter mi?
İki yâr bir uçurumda
Kavuşmaya kol yeter mi?
***
Tuttuğun senin olsun a cânım
Aşk bırakmaktan geçer
"Unut oğlum acır" dedin oysa
Unutmaktı ecel
***
Beni boş ver de
Ya bu işler ne (aman aman)
Yıkılır dünya
Başımız yerde (aman aman)
***
Beni boş ver de
Ya bu işler ne (aman aman)
Yıkılır dünya
Başımız yerde (aman aman)