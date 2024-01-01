Mabel Matiz

-
Yıllar saçlarına çiçekler konduruyor beyaz
Sen düşüp kalkarken haylaz, o bahçelerde
Kalbin korkulu bi' çocuk, oyuncaklarını arıyor mu
Kaç hayal hapsi gördü aynı kuş kafesinde
***
O yazları sen de özlüyor musun şimdi
Uykuların aşka soyunduğu o toy vakitleri
***
Kanayan su gibi akıyor mu içine dün
Bi' derin of çekerek batıyor mu ötede gün
Kanayan su gibi akıyor mu içine dün
Bi' derin of çekerek batıyor mu ötede gün
***
Yıllar saçlarına çiçekler konduruyor beyaz
Sen düşüp kalkarken haylaz, o bahçelerde
Kalbin korkulu bi' çocuk, oyuncaklarını arıyor mu
Kaç hayal hapsi gördü aynı kuş kafesinde
***
O yazları sen de özlüyor musun şimdi
Uykuların aşka soyunduğu o toy vakitleri
***
Kanayan su gibi akıyor mu içine dün
Bi' derin of çekerek batıyor mu ötede gün
Kanayan su gibi akıyor mu içine dün
Bi' derin of çekerek batıyor mu ötede gün
-
Sallıyorum bol keseden
Sağa sola, zor değil
Atıyorum, tutuyorum
Kâh tutamıyorum, zor değil
***
Dönüyorum köşeleri
Dört köşeli, zor değil
Vuruyorum dizlerime
Ah pata-küte zor değil
***
Katıyorum tozu dumana da
Toz değil, toz değil
Biliyorum hepsi havagazı
Söz değil, ah söz değil
***
Deniyordum seni
Sen seversin bunu
Sevmediysen peki
Sen tamamla sonu
***
Deniyordum seni
Sen seversin bunu
Sevmediysen peki
Sen tamamla sonu
***
Sallıyorum bol keseden
Sağa sola, zor değil
Atıyorum, tutuyorum
Kâh tutamıyorum, zor değil
***
Dönüyorum köşeleri
Dört köşeli, zor değil
Vuruyorum dizlerime
Ah pata-küte zor değil
***
Katıyorum tozu dumana da
Toz değil, toz değil
Biliyorum hepsi havagazı
Söz değil, ah söz değil
***
Deniyordum seni
Sen seversin bunu
Sevmediysen peki
Sen tamamla sonu
***
Deniyordum seni
Sen seversin bunu
Sevmediysen peki
Sen tamamla sonu
***
Deniyordum seni
Sen seversin bunu
Sevmediysen peki
Sen tamamla sonu
***
Deniyordum seni
Sen seversin bunu
Sevmediysen peki
Sen tamamla sonu
***
Halk ararsan çık saraydan
Ağlıyorsan dön yolundan
Aşka dair konuşursan
Gerisini sen tamamla
-
Bak sular geldi geçti
Altımızdan, üzerimizden
Mazi yaralı sarhoş
Acısı bile güzelleşti yüzlerimizde
***
Nasır iyileşti
Bir sır gibi
Ah kırık yeşil gözlerin batar gözüme
Görmediğim sokakları zehir
Hem sağır hem aç
Nasıl esir zaman
Titriyor demir kapılar
Yağmurun sesi gibi değil
***
Ah bu sefer aramızdaki
***
Ah bu sefer aramızdaki
***
Bak sular geldi geçti
Altımızdan, üzerimizden
Mazi yaralı sarhoş
Acısı bile güzelleşti yüzlerimizde
Nasır iyileşti
***
Bir sır gibi
Ah kırık yeşil gözlerin batar gözüme
Görmediğim sokakları zehir
Hem sağır hem aç
Nasıl esir zaman
Kükrüyor demir kapılar
Yağmurun sesi gibi değil
***
Ah bu sefer aramızdaki
***
Ah bu sefer aramızdaki
-
Maskesini düşürme sakın, o kuralın neşesi
Hiç geçmez keşkesi
Kaldı bize
Bizden gacıların acısıyla baronları hoş etmesi
***
Sonra, sonlardan en sonra
Hem narin hem zorba aşklardan itildik (oh)
Kanlı, terli yorganlarda
Al sebzeler hormonda, çiğnenmeden yutuldu
***
Mais la pluie sera alaimisema
Sen bari dön bari, kır normali koynunda
Et la pluie sera alaimisema
Sen bari dön bari, kır normali koynunda
***
Maskesini düşürme sakın, o kuralın neşesi
Hiç geçmez keşkesi
Kaldı bize
Bizden gacıların acısıyla baronları hoş etmesi
***
Sonra, sonlardan en sonra
Hem narin hem zorba aşklardan itildik (oh, oh)
Kanlı, terli yorganlarda
Al sebzeler hormonda, çiğnenmeden yutuldu
***
Mais la pluie sera alaimisema
Sen bari dön bari, kır normali koynunda
Et la pluie sera alaimisema
Sen bari dön bari, kır normali koynunda
***
Mais la pluie sera alaimisema
Sen bari dön bari, kır normali koynunda
Et la pluie sera alaimisema
Sen bari dön bari, kır normali koynunda
-
Kırmızı bir gökyüzü yüzümde
Çarpıyor bulutlarım hışımla
Düştü karanlık, gece göründü
Koptu kopacak, kopsun kıyamet
***
Aldanıyor yine düşüm son kez
Yandı biçim, kan ter o buz gerçek
Sır tütüyor aynaların aksi
Tam da bu his canımı yan keserken
***
Soğuma, küllerimi sar!
Kalp, uğrunda bir inkar!
Caysın hücrelerimden ışığı gölgelerin oy, oy, oy
***
Kırmızı bir gökyüzü yüzümde
Çarpıyor bulutlarım hışımla
Düştü karanlık, gece göründü
Koptu kopacak, kopsun kıyamet
***
Aldanıyor yine düşüm son kez
Yandı biçim, kan ter o buz gerçek
Sır tütüyor aynaların aksi
Tam da bu his canımı yan keserken
***
Aldanıyor yine düşüm son kez
Yandı biçim, kan ter o buz gerçek
Sır tütüyor aynaların aksi
Tam da bu his canımı yan keserken
-
Çok kararlısın kalbimi çıra gibi yakmaya, niye?
Duvar çekiyorsam yanıyorum için için, bitti işim
Saklar mı yüreğin?
Yüreğimi içinin her yerinde?
Eski kelimeler, döndürüyor başımı sen söylediğinde
***
Korkular, arzular
Nasıl başım dar
Bilsen şaşarsın
Yar yerim, kördüğüm
Dolaşık ipin ucunu bul, çözeyim
***
Her ayrıntım sayıklıyor
Sükünetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Ayyaş ruhum sayıklıyor
Her zerrem sende çarpıyor
Aşk yok olmaksa şimdiden
Yar ben yokum ben de zaten
***
Bin çalıntı aşk tecrübesi bakıyor gözlerime ah
Soru soruyorsam tuzağına düşeceğim, bana günah
Saklar mı yüreğin?
Yüreğimi içinin her yerinde?
Eski kelimeler, döndürüyor başımı sen söylediğinde
***
Korkular, arzular
Nasıl başım dar
Bilsen şaşarsın
Yar yerim, kördüğüm
Dolaşık ipin ucunu bul, çözeyim
***
Her ayrıntım sayıklıyor
Sükünetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Ruhum depremlere gebe
Sükünetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Her ayrıntım sayıklıyor
Sükünetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Ayyaş ruhum sayıklıyor
Her zerrem sende çarpıyor
Aşk yok olmaksa şimdiden
Yar ben yokum ben de zaten
-
Kaç bahar gezdim, gönül düzde
Yâr edip yelleri
Kâr değil bu derdiğim güller
Yağdı dikenleri
***
Kaldım bir başıma
Bu dert beni öldürmez de süründürür aman
Yaktım genç yaşımı
Bu matemi kalbim zevk ediyor, onduramaz
***
Çare bu değilse de
Kandı sonsuz kere
Kör kuyu, derin ateş
Kamberi de kül
***
Varmadı Kerem gibi
Kâh görünüyor dibi
Kör kuyu derin ateş
Kâh yeri meçhul
***
Kaç bahar gezdim, gönül düzde
Yâr edip yelleri
Kâr değil bu derdiğim güller
Yağdı dikenleri
***
Kaldım bir başıma
Bu dert beni öldürmez de süründürür aman
Yaktım genç yaşımı
Bu matemi kalbim zevk ediyor, onduramaz
***
Çare bu değilse de
Kandı sonsuz kere
Kör kuyu, derin ateş
Kamberi de kül
***
Varmadı Kerem gibi
Kâh görünüyor dibi
Kör kuyu derin ateş
Kâh yeri meçhul
-
Krallar bilmez, krallar utanmaz
Ayıplarımda can bulur, can satarlar
***
Say beni! Say derimden geri
Tarihin yaşı kadar yalnızız
Şimdi yüreklerde yoktan bir şaşı kumar!
***
Gençliğin kart postal seslerinden kör sağır iken
İnandığın her şeyin tam da şimdi bir bedeli var
***
Ahıra girmeyen bir koçtum
Ot buldukça uçtum
Ahıra girmeyen bir koçtum
Ot buldukça uçtum
***
Yırtıl ar perdem
Kurtul kendinden
Huzur isyanda
Değneğin fendi derdime kefendi
Özür dört yanda
***
Krallar bilmez, krallar utanmaz
Ayıplarında can bulur, can satarlar
Say beni! Say derimden geri
Tarihin yaşı kadar
İnandığım her şeyin tam da şimdi bir bedeli var
***
Ahıra girmeyen bir koçtum
Ot buldukça uçtum
Ahıra girmeyen bir koçtum
Ot buldukça uçtum
***
Yırtıl ar perdem
Kurtul kendinden
Huzur isyanda
Değneğin fendi derdime kefendi
Özür dört yanda
-
Aklımı uçurumlara
Kalbimi kafeslere
Saldım, saldım, tekrâr döndüm
Toy sözümden kaç kere
***
Bir değil binbir değil
Sel karıştı sellere
Yandım, yandım, derhal söndüm
Ham dilimden kaç kere
Ah, yara bere içinde
Yıldızıma yürüyordum
***
Kan bürüdü toprağımı, göğümü
Aşk oldu, kardı gönül kumunu
Saydı geceden, acıdan geriye
Ondurdu ruhumu
Dedi ki
***
Gel bana sefil, sefil
Çırılçıplak ve korkusuz
Aç gülünü diken, diken
Canın sarhoş, cihan susuz
***
Kan bürüdü toprağımı, göğümü
Aşk oldu, kardı gönül kumunu
Saydı geceden, acıdan geriye
Ondurdu ruhumu
Dedi ki
***
Gel bana sefil, sefil
Çırılçıplak ve korkusuz
Aç gülünü diken, diken
Canın sarhoş, cihan susuz
***
Gel bana sefil, sefil
Çırılçıplak ve korkusuz
Aç gülünü diken, diken
Canın sarhoş, cihan susuz
***
Gel bana sefil, sefil
Çırılçıplak ve korkusuz
Aç gülünü diken, diken
Canın sarhoş, cihan susuz
-
Tam da kendimi görmekten yorulmuşken
Sırları döküldü bir bir
Öfkesi bal aynaların
Ruhumun çöplüğünden sen diye çıkardıklarım
Şimdi yırtık bir kefen
Soy beni diye bağırıyorlar
**
Ceplerimde cetveller
Hatıralar iletkenler
Kese biçe bir şarkı tutturdum ki
Tamburu yokuştan
***
Kalmadı bitti bak meyler
Yine fır dönüyor bu detaylar
Gire çıka yaraları kuruttum ama
Kamburum doğuştan
Ama kamburum doğuştan
Ama kamburum inanma istersen
***
Dönüyorum ah dönüyorum dönme dolabımda idareten
Açıları keçileri kaçıra kaçıra bi' hoş oldum
Sapıyorum da, sapı kimin bu, asılı kesili meydanların
Kaçacağım deliğime bir harala gürele bulunca
***
Dönüyorum ah dönüyorum dönme dolabımda idareten
Açıları keçileri kaçıra kaçıra bi' hoş oldum
Sapıyorum da, sapı kimin bu, asılı kesili meydanların
Kaçacağım deliğime bir harala gürele bulunca
-
Yine günlerden son yaz
Yine yaşım çocuk
Yine hangi düşün kumarı bu yırtılan
Delik deşik
***
Eğilip alıver yüzümü
Bu sular acımaz, kanatır dizimi
Yanılırsa yüreğim sürülür geceden
Geceler yüreğin vatanı
***
Yine günlerden sonyaz
Yine yaşım çocuk
Yine hangi düşün kumarı bu yırtılan
Delik deşik
***
Eğilip alıver yüzümü
Bu sular acımaz, kanatır dizimi
Yanılırsa yüreğim sürülür geceden
Geceler yüreğin vatanı
***
Geçmiyor hiç gözlerimden
Bir hayal burktum en sol yerimden
Sen bana sır, ben sana yar
Bi' düşmeyegör, göğüm kamaşır
***
Geçmiyor hiç gözlerimden
Bir hayal burktum en sol yerimden
Sen bana sır, ben sana yar
Bi' düşmeyegör, canım kamaşır
-
Sokaklar mı sarışın
Geceler mi soğuk
Kalbimden damlayan ter
Sen misin çocuk
***
Kahrımızdan ölmeden önce
Son bir kez sevişelim senle
Kaç buruk varsa bileğinde
Göster, göster çabuk
***
Vur beni
Vücudunun en ölümcül makinesiyle
Sevişen çocukların bu karanlık matinesinde
Duvarlar duvak olsun
Günahların gelinliğinde