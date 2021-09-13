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7/24 Dinle
Mabel Matiz
Zor Değil
Zor Değil
56 Parça | 03:58:19
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01
Zor Değil
Mabel Matiz
04:32
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02
Sarışın
Mabel Matiz
05:01
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03
Gel
Mabel Matiz
04:47
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04
Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel
Mabel Matiz
03:40
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05
Öyle Kolaysa
Mabel Matiz
04:41
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06
Sarmaşık
Mabel Matiz
04:38
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07
Ya Bu İşler Ne
Mabel Matiz
03:56
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08
Mendilimde Kırmızım Var Ft. Sibel Gürsoy
Mabel Matiz
06:02
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09
Kahrettim
Mabel Matiz
03:06
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10
Gözlerine
Mabel Matiz
04:22
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