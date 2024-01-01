Call On Me Şarkı Sözleri
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Thought that we could drive away together
Someplace where we'd both feel much better
***
Call on me, call on me, call on me
Call on me, call on me
Let us be naive
***
'Cause I'm breaking free at last
Follow me and don't look back
So call on me, call on me
Let us be naive
So call on me
***
We've been working nine-to-five forever
Let us push away without the pressure
***
Call on me, call on me, call on me
Call on me, call on me
Let us be naive
***
'Cause I'm breaking free at last
Follow me and don't look back
So call on me, call on me
Let us be naive
So call on me
***
Call on me, call on me, call on me
Call on me, call on me
Let us be naive
So call on me