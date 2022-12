Come on boy I’ve been waiting for somebody to pick up my stroll – Haydi çocuk beni dolaştırmak için alacak birini bekliyorum *** Well don’t waste time, give me a sign, tell me how you wanna roll – Öyleyse zaman harcama, bana bir işaret ver, bana nasıl gezmek istediğini söyle *** I want somebody to speed it up for me then take it down slow – Onu benim için hızlandıracak birini istiyorum sonra yavaşlatacak There’s enough room for both – ikimiz için yeterli oda var Girl I can hit it back just gotta show me where it’s at – Kız onu vurabilirim bana sadece nerede olduğunu göster Are you ready to go? (Are you ready to go?) – Gitmek için hazır mısın? (Gitmek için hazır mısın?) *** If you want it – Eğer onu istersen Ya already got it – Onu zaten aldın If you thought it – Eğer onu düşündüysen It better be what you want – Senin istediğin olmalı *** If you feel it – Eğer onu hissedersen It must be real just – Gerçek olmalı sadece Say the word and – Kelimeyi söyle ve I’m a give you what you want – Sana istediğini vereceğim *** Time is waiting – Zaman beklemede *** We only got four minutes to save the world – Dünyayı kurtarmak için sadece dört dakikamız var *** No hesitating – Tereddüt yok Grab a boy – Bir çocuk seç *** Go grab a girl – Bir kız seç *** Time is waiting – Zaman beklemede *** We only got four minutes to save the world – Dünyayı kurtarmak için sadece dört dakikamız var *** No hesitating – Tereddüt yok *** We only got four minutes huh four minutes – Dünyayı kurtarmak için sadece dört dakikamız mı var So keep it up keep it up – Öyleyse devam ettir devam ettir Don’t be a pri(hey)ma donna – Esas madonna olma *** You gotta get them a heart – Onlara bir kalp vereceksin Tick tock tick tock tick tock – Tik tak tik tak tik tak *** That’s right keep it up keep it up – Bu doğru devam ettir devam ettir Don’t be a prima donna – Prima donna olma Don’t be a pri(hey)ma donna – Pri (hey) ma donna olma Madonna – Madonna *** You gotta get them a heart – Onlara bir kalp vereceksin Tick tock tick tock tick tock – Tik tak tik tak tik tak Sometimes I think what I need is a you intervention – Bazen ihtiyacım olan şeyin senin müdahalesi olduğunu düşünüyorum *** And I know I can tell that you like it and that it’s good – Ve senin bunu sevdiğini söyleyebilirim ve bu iyi By the way that you move – Bu şekilde haraket ediyorsun *** The road to hell is paved with good intentions – Cehenneme giden yol iyi eğilimlerle döşenmiştir Yeah – Evet *** But if I die tonight at least I can say I did what I wanted to do – Ama eğer bu gece ölürsem en azından ne istersem yaptığımı söyleyebilirim Tell me how ’bout you? – Söyle bana ya sen? *** If you want it – Eğer onu istersen Ya already got it – Onu zaten aldın If you thought it – Eğer onu düşündüysen It better be what you want – Senin ne istediğin olmalı If you feel it – Eğer onu hissedersen It must be real just – Gerçek olmalı sadece Say the word and – Kelimeyi söyle ve I’ma give you what you want – Sana istediğini vereceğim *** Time is waiting – Zaman beklemede *** We only got four minutes to save the world – Dünyayı kurtarmak için sadece dört dakikamız var *** No hesitating – Tereddüt yok Grab a boy – Bir çocuk seç *** Go grab your girl – Git bir kız seç *** Time is waiting – Zaman beklemede *** We only got four minutes to save the world – Dünyayı kurtarmak için sadece dört dakikamız var *** No hesitating – Tereddüt yok *** We only got four minutes huh four minutes – Sadece dört dakikamız mı var So keep it up keep it up – Öyleyse devam ettir devam ettir Don’t be a pri(hey)ma donna – Esas madonna olma *** You gotta get them a heart – Onlara bir kalp vereceksin Tick tock tick tock tick tock – tik tak tik tak tik tak *** That’s right keep it up keep it up – Bu doğru devam ettir devam ettir Don’t be a pri(hey)ma donna – Esas madonna olma *** You gotta get em a heart – Onlara bir kalp vereceksin *** Breakdown – Arıza Yeah – Evet *** Tick tock tick tock tick tock – tik tak tik tak tik tak *** Yeah – Evet *** Tick tock tick tock tick tock – tik tak tik tak tik tak *** I’ve only got four minutes to save the world – Dünyayı kurtarmak için sadece dört dakikam var