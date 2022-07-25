Celebration Şarkı Sözleri
Madonna Celebration şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Madonna Celebration şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Celebration sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
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I think you wanna come over
-Hava atmak istediğini düşünüyorum
Yeah I heard it thru the grapevine
-Evet, bu söylentiyi duydum
Are you drunk? Are you sober?
-Sarhoş musun? Ayık mısın?
(Think about it)
-Düşün bunu
Doesn’t matter
-Önemli değil
And if it makes you feel good then I say do it
-Ve eğer bu seni iyi hissettiriyorsa ben yap derim
I don’t know what you’re waiting for
-Neyi beklediğini bilmiyorum ki.
***
Feel my temperature rising
-Hararetimin arttığını hisset
It’s too much heat
-Bu çok sıcak
I’m gonna lose control
-Kontrolü kaybediyorum
Do you want to go higher?
-Daha yükseklere çıkmak mı istiyorsun?
Get closer to the fire
-Ateşe daha da yaklaş
I don’t what you’re waiting for
-Ben beklediğin şey değilim.
***
Chorus
I’m gonna party
-Parti yapacağım.
(Yeah)
-(Evet)
Cause anybody just won’t do
-Çünkü kimse yapmıyor
Let’s get this started
-Hadi bunu başlatalım!
(Yeah)
-(Evet)
Cause everybody wants to party with you
-Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor.
***
Boy you got a reputation
-Oğlum, kötü bir ünün var
But you’re gonna have to prove it
-Ama bunu ispat etmek zorunda kalacaksın
I see a little hesitation
-Biraz kararsızlık görüyorum
Am I gonna have to show ya
-Sana gösterecek miyim?
That if it feels right
-Eğer bu doğru hissettirirse
Get on your mark
-Başardın demektir
Step to the beat boy
-Ritime uy oğlum
that’s what its for
-Bunun için…
***
Put your arms around me
-Kollarını etrafıma dola
When it gets too hot we can go outside
-Çok sıcak olduğunda, dışarı çıkabiliriz
But for now just come here
-Ama şimdi sadece buraya geliyoruz
let me whisper in your ear
-İzin ver de kulağına fısıldayayım
An invitation to the dance of life
-Hayatının dansına davet edeyim seni…
***
I’m gonna party
-Parti yapacağım
(It’s a celebration)
-(Bu bir kutlama)
Cause anybody just won’t do
-Çünkü kimse yapmıyor.
Let’s get this started
-Hadi bunu başlatalım
(No more hesitation)
-(Daha fazla tereddüt yok)
Cause everybody wants to party with you
-Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor.
***
Haven’t I seen you somewhere before?
-Seni daha önce bir yerlerde gördüm mü ben?
You look familiar
-Çok tanıdık görünüyorsun
You wanna dance?
-Dans etmek ister misin?
Yeah
-Evet…
I guess I just don’t recognize you with your clothes on
-Sanırım sadece kıyafetlerin üzerindeyken tanışmamıştım seninle
What are you waiting for??
-Neyi bekliyorsun??
***
I’m gonna party
-Parti yapacağım.
(It’s a celebration)
-(Bu bir kutlama)
Cause anybody just won’t do
-Çünkü kimse yapmıyor.
Let’s get this started
-Hadi bunu başlatalım
(No more hesitation)
-(Daha fazla tereddüt yok)
Cause everybody wants to party with you
-Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor.
***
Come join the party
-Hadi partiye katıl
(It’s a celebration)
-(Bu bir kutlama)
Cause anybody just won’t do
-Çünkü kimse yapmıyor.
Let’s get this started
-Hadi bunu başlatalım
(No more hesitation)
-(Daha fazla tereddüt yok)
Cause everybody wants to party with you
-Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor.
***
Boy you got it
-Oğlum anladın sen onu
Cause anybody just won’t do
-Çünkü kimse yapmıyor.