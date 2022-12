I think you wanna come over -Hava atmak istediğini düşünüyorum Yeah I heard it thru the grapevine -Evet, bu söylentiyi duydum Are you drunk? Are you sober? -Sarhoş musun? Ayık mısın? (Think about it) -Düşün bunu Doesn’t matter -Önemli değil And if it makes you feel good then I say do it -Ve eğer bu seni iyi hissettiriyorsa ben yap derim I don’t know what you’re waiting for -Neyi beklediğini bilmiyorum ki. *** Feel my temperature rising -Hararetimin arttığını hisset It’s too much heat -Bu çok sıcak I’m gonna lose control -Kontrolü kaybediyorum Do you want to go higher? -Daha yükseklere çıkmak mı istiyorsun? Get closer to the fire -Ateşe daha da yaklaş I don’t what you’re waiting for -Ben beklediğin şey değilim. *** Chorus I’m gonna party -Parti yapacağım. (Yeah) -(Evet) Cause anybody just won’t do -Çünkü kimse yapmıyor Let’s get this started -Hadi bunu başlatalım! (Yeah) -(Evet) Cause everybody wants to party with you -Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor. *** Boy you got a reputation -Oğlum, kötü bir ünün var But you’re gonna have to prove it -Ama bunu ispat etmek zorunda kalacaksın I see a little hesitation -Biraz kararsızlık görüyorum Am I gonna have to show ya -Sana gösterecek miyim? That if it feels right -Eğer bu doğru hissettirirse Get on your mark -Başardın demektir Step to the beat boy -Ritime uy oğlum that’s what its for -Bunun için… *** Put your arms around me -Kollarını etrafıma dola When it gets too hot we can go outside -Çok sıcak olduğunda, dışarı çıkabiliriz But for now just come here -Ama şimdi sadece buraya geliyoruz let me whisper in your ear -İzin ver de kulağına fısıldayayım An invitation to the dance of life -Hayatının dansına davet edeyim seni… *** I’m gonna party -Parti yapacağım (It’s a celebration) -(Bu bir kutlama) Cause anybody just won’t do -Çünkü kimse yapmıyor. Let’s get this started -Hadi bunu başlatalım (No more hesitation) -(Daha fazla tereddüt yok) Cause everybody wants to party with you -Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor. *** Haven’t I seen you somewhere before? -Seni daha önce bir yerlerde gördüm mü ben? You look familiar -Çok tanıdık görünüyorsun You wanna dance? -Dans etmek ister misin? Yeah -Evet… I guess I just don’t recognize you with your clothes on -Sanırım sadece kıyafetlerin üzerindeyken tanışmamıştım seninle What are you waiting for?? -Neyi bekliyorsun?? *** I’m gonna party -Parti yapacağım. (It’s a celebration) -(Bu bir kutlama) Cause anybody just won’t do -Çünkü kimse yapmıyor. Let’s get this started -Hadi bunu başlatalım (No more hesitation) -(Daha fazla tereddüt yok) Cause everybody wants to party with you -Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor. *** Come join the party -Hadi partiye katıl (It’s a celebration) -(Bu bir kutlama) Cause anybody just won’t do -Çünkü kimse yapmıyor. Let’s get this started -Hadi bunu başlatalım (No more hesitation) -(Daha fazla tereddüt yok) Cause everybody wants to party with you -Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor. *** Boy you got it -Oğlum anladın sen onu Cause anybody just won’t do -Çünkü kimse yapmıyor.