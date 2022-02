Madonna Louise Veronica Ciccone 16 Ağustos 1958 tarihinde doğmuştur. Madonna, özellikle dansa olan ilgisini ve yeteneğini fark etmesiyle birlikte Michigan Üniversitesi’nde dans eğitimi almaya başlamıştır. Ancak daha sonra ünlü bir yıldız olmayı hedeflemiş ve hayallerinin peşinden gitmiştir. New York’a giden Madonna çeşitli tatlı fabrikası, restoran vb. yerlerde çalışmıştır. Ardından Alvin Ailey ile Martha Graham’ın dans grubuna dahil olmuş ve bir çok dans gösterisinde dans etmiştir. Hırslı sanatçının 80’li yılarla birlikte ilgisi müziğe karşı artmış ve kısa süreli kasetlerle şarkı denemelerinde bulunmuştur. Madonna bir yandan gitar ve piyano dersleri alırken diğer yandan da şarkı sözleri yazmıştır. Dans kulüplerinde sahne alan şarkıcı, şarkı söyleyerek geçimini sağlamıştır. Başarılı sesi ve kendine has tarzı ile izleyicileri etkilemeyi başarmıştır. Popun Kraliçesi, 1982 yılında DJ Mark Kamins’in desteğiyle birlikle “Everybody” adlı bir demo-single çıkarmıştır. New York’un gece kulüplerinde sahne aldığı gösteriler ile müzik piyasasının ilgisini çekmiş ve böylelikle ilk single’ı olan “Holiday”i çıkarmıştır. Radyolarda dinlenilmiş ve Amerika TOP 20’ye girmiştir. Ardından “Lucky Star” ve “Borderline” şarkıları ile çalışmalarına devam etmiştir. Aynı sırada şarkılarına video yapılmasıyla tüm dünyada tanınmaya yönelik ilk adımını atmıştır. Warner Bros’un altında “Like a Virgin”( 1984 ) albümünü müzik piyasasına sunmuştur. Ünlü yıldız, 1985 yılında diğer tüm şarkıcılardan daha fazla müzik yapan ve daha çok dinlenen bir sanatçı haline gelmiştir. Aynı zamanda sinema dünyası içerisine de giren Madonna, çeşitli filmlerde rol almıştır. 1989 yılında “Like a Prayer” albümünü çıkarmış ve ardından “Erotica” albümünü tamamlamıştır. Madonna 1992 yılında Time Warner ile 60 milyon dolarlık bir anlaşma yaparak başarısına başarı katmaya devam etmiştir. Ünlü yıldız, “Who’s That Girl?” (Kim Bu Kız?) ( 1987 ) ve “Body of Evidence” (Kanıt Vücutlar) ( 1993 ) isimli filmlerin özgün müziklerinde görev almıştır. 1996 yapımı Amerikan filmi “Evita” da Arjantin’in efsanevi ismi Evita’yı canlandıran Madonna, En İyi Kadın Oyuncu (müzikal) dalında Altın Küre’yi kazanmıştır. Tüm zamanların en çok iş yapan sayılı yıldızlardan biri olan Madonna, yaşadığı dönem boyunca döneme ayak uydurmuş ve toplumda etki bırakmıştır. Başarılı sanatçı, aynı zamanda İngiliz Cosmopolitan dergisinin seçtiği “Dünyanın en çok imrenilen 100 kadını” listesinde 1 numara olmuştur. Pop müzik sanatçısı ayrıca Frida Kahlo başta olmak üzere resimden de etkilenmiştir. 1995 yılı şarkısı "Bedtime Story"nin videosunda Kahlo'nun ve Remedios Varo'nun birkaç tablosu kullanılmıştır. Birçok albüm çıkaran, şarkıları büyük beğeni toplayan, çeşitli ödüllere layık görülen ve sayısız konser veren Popun Kraliçesi, müzik dünyasında unutulmaz ve efsane isimler arasında yerini almıştır.