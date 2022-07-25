Frozen Şarkı Sözleri
Madonna Frozen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Madonna Frozen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Frozen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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You only see what your eyes want to see
Sen sadece gözlerinin ne görmek istediğini görüyorsun
How can life be what you want it to be
Hayat nasıl senin istediğin gibi olabilir
You’re frozen
Sen dondun
When your heart’s not open
Kalbin açılmadığında
You’re so consumed with how much you get
Ne kadar aldığın ile çok tüketiyorsun
You waste your time with hate and regret
Zamanını nefret ve pişmanlıkla harcıyorsun
You’re broken
Kırgınsın
When your heart’s not open
Kalbin açılmadığında
***
Mmmmmm, if I could melt your heart
Eğer kalbini eritebilseydim
Mmmmmm, we’d never be apart
Asla ayrı olmazdık
Mmmmmm, give yourself to me
Kendini bana ver
Mmmmmm, you hold the key
Anahtarı tutuyorsun
***
Now there’s no point in placing the blame
Şimdi suçu yerleştirmenin bir anlamı yok
And you should know I suffer the same
Ve bilmelisin ki aynı acıyı çekiyorum
If I lose you
Eğer seni kaybedersem
My heart will be broken
Kalbim kırılacak
Love is a bird, she needs to fly
Aşk bir kuş, uçmak zorunda
Let all the hurt inside of you die
İçindeki tüm yaralarının ölmesine izin ver
You’re frozen
Sen dondun
When your heart’s not open
Kalbin açık değilken
***
Mmmmmm, if I could melt your heart
Eğer kalbini eritebilseydim
Mmmmmm, we’d never be apart
Asla ayrı olmazdık
Mmmmmm, give yourself to me
Kendini bana ver
Mmmmmm, you hold the key
Anahtarı tutuyorsun
***
You only see what your eyes want to see
Sen sadece gözlerinin ne görmek istediğini görüyorsun
How can life be what you want it to be
Hayat nasıl senin istediğin gibi olabilir
You’re frozen
Sen dondun
When your heart’s not open
Kalbin açılmadığında
You’re so consumed with how much you get
Ne kadar aldığın ile çok tüketiyorsun
You waste your time with hate and regret
Zamanını nefret ve pişmanlıkla harcıyorsun
You’re broken
Kırgınsın
When your heart’s not open
Kalbin açılmadığında
***
Mmmmmm, if I could melt your heart
Eğer kalbini eritebilseydim
Mmmmmm, we’d never be apart
Asla ayrı olmazdık
Mmmmmm, give yourself to me
Kendini bana ver
Mmmmmm, you hold the key
Anahtarı tutuyorsun
***
Mmmmmm, if I could melt your heart
Eğer kalbini eritebilseydim
Mmmmmm, we’d never be apart
Asla ayrı olmazdık
Mmmmmm, give yourself to me
Kendini bana ver
Mmmmmm, you hold the key
Anahtarı tutuyorsun
***
If I could melt your heart
Eğer kalbini eritebilseydim