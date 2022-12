You only see what your eyes want to see Sen sadece gözlerinin ne görmek istediğini görüyorsun How can life be what you want it to be Hayat nasıl senin istediğin gibi olabilir You’re frozen Sen dondun When your heart’s not open Kalbin açılmadığında You’re so consumed with how much you get Ne kadar aldığın ile çok tüketiyorsun You waste your time with hate and regret Zamanını nefret ve pişmanlıkla harcıyorsun You’re broken Kırgınsın When your heart’s not open Kalbin açılmadığında *** Mmmmmm, if I could melt your heart Eğer kalbini eritebilseydim Mmmmmm, we’d never be apart Asla ayrı olmazdık Mmmmmm, give yourself to me Kendini bana ver Mmmmmm, you hold the key Anahtarı tutuyorsun *** Now there’s no point in placing the blame Şimdi suçu yerleştirmenin bir anlamı yok And you should know I suffer the same Ve bilmelisin ki aynı acıyı çekiyorum If I lose you Eğer seni kaybedersem My heart will be broken Kalbim kırılacak Love is a bird, she needs to fly Aşk bir kuş, uçmak zorunda Let all the hurt inside of you die İçindeki tüm yaralarının ölmesine izin ver You’re frozen Sen dondun When your heart’s not open Kalbin açık değilken *** Mmmmmm, if I could melt your heart Eğer kalbini eritebilseydim Mmmmmm, we’d never be apart Asla ayrı olmazdık Mmmmmm, give yourself to me Kendini bana ver Mmmmmm, you hold the key Anahtarı tutuyorsun *** You only see what your eyes want to see Sen sadece gözlerinin ne görmek istediğini görüyorsun How can life be what you want it to be Hayat nasıl senin istediğin gibi olabilir You’re frozen Sen dondun When your heart’s not open Kalbin açılmadığında You’re so consumed with how much you get Ne kadar aldığın ile çok tüketiyorsun You waste your time with hate and regret Zamanını nefret ve pişmanlıkla harcıyorsun You’re broken Kırgınsın When your heart’s not open Kalbin açılmadığında *** Mmmmmm, if I could melt your heart Eğer kalbini eritebilseydim Mmmmmm, we’d never be apart Asla ayrı olmazdık Mmmmmm, give yourself to me Kendini bana ver Mmmmmm, you hold the key Anahtarı tutuyorsun *** Mmmmmm, if I could melt your heart Eğer kalbini eritebilseydim Mmmmmm, we’d never be apart Asla ayrı olmazdık Mmmmmm, give yourself to me Kendini bana ver Mmmmmm, you hold the key Anahtarı tutuyorsun *** If I could melt your heart Eğer kalbini eritebilseydim