Hollywood Everybody comes to Hollywood They wanna make it in the neighborhood They like the smell of it in Hollywood How could it hurt you when it looks so good? *** Shine your light now This time it's got to be good You get it right now, yeah 'Cause you're in Hollywood (Hollywood, 'cause you're in Hollywood) *** There's something in the air in Hollywood The sun is shining like you knew it would You're riding in your car in Hollywood You got the top down and it feels so good *** I lost my memory in Hollywood I've had a million visions, bad and good There's something in the air in Hollywood I tried to leave it, but I never could *** Shine your light now This time it's got to be good You get it right now, yeah 'Cause you're in Hollywood (Hollywood, 'cause you're in Hollywood) *** There's something in the air in Hollywood I've lost my reputation, bad and good You're riding in your car in Hollywood You got the top down and you feel so good *** Everybody comes to Hollywood They wanna make it in the neighborhood They like the smell of it in Hollywood How could it hurt you when it looks so good? *** Shine your light now This time it's got to be good You get it right now, yeah 'Cause you're in Hollywood 'Cause you're in Hollywood 'Cause you're in Hollywood (In Hollywood) (In Hollywood) (In Hollywood) *** Shine your light now This time it's got to be good You get it right now, yeah 'Cause you're in Hollywood (Hollywood) ('Cause you're in Hollywood) ('Cause you're in Hollywood) (In Hollywood) (In Hollywood)

Büyük Hata Yakın zamanda bir aşk kaybettim Gören var mı? Oralarda bir yerlerde İçimi ısıtıyordu sıcacıktı Bulamıyorum yardım edin Yok mu yok mu yok mu şimdi Ne yapacağım Ben bu aşkı artık gözden çıkaracağım Ooo Aşk fazla dar oluyor bana Denemeden alıyorum büyük hata Aşk fazla dar oluyor bana Denemeden alıyorum büyük hata Aşk fazla dar oluyor bana Denemeden alıyorum büyük hata Aşk fazla dar oluyor bana Na na sendeyim.com nana na Yakın zamanda bir aşk kaybettim Gören var mı? Oralarda bir yerlerde İçimi ısıtıyordu sıcacıktı Bulamıyorum yardım edin Yok mu yok mu yok mu şimdi Ne yapacağım

Kelden Adam Kulağını deldirip küpe takıyorsun Üzerine çok fazla dikkat ediyorsun Zaten seni her halinle beğeniyordum Nedense bir şey kompleks yapıyorsun Nedense bir şey kompleks yapıyorsun Saçın azalmış dediğimde aynaya koşuyorsun Üzgünüm aşkım kabul et kel birisin kel kalıyorsun Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam Kulağını deldirip küpe takıyorsun Üzerine çok fazla dikkat ediyorsun Zaten seni her halinle beğeniyordum Nedense bir şey kompleks yapıyorsun Nedense bir şey kompleks yapıyorsun Saçın azalmış dediğimde aynaya koşuyorsun Üzgünüm aşkım kabul et kel birisin kel kalıyorsun Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam Kelden adam, benim aşkım kelden adam Kar yağmadan eridi saçın işte kelden adam

Lalale Ne ilktin nede son Ayrıldık bitti bu aşk son Yaz bunu aklına Git bir diğer aşkına kon Ne ilktin nede son Ayrıldık bitti bu aşk son Yaz bunu aklına Git bir diğer aşkına kon Yazık ettin günlerime Senle geçen saatlerime Zararın neresinden dönersen kârdır sus dinle Yazık ettin günlerime Senle geçen saatlerime Zararın neresinden dönersen kârdır sus dinle Gezicem tabi tozucam tabi Var mı diyeceğin? var mı diyeceğin? Alıcam başımı gidicem Ya da lalale lalale lale Gezicem tabi tozucam tabi Var mı diyeceğin? var mı diyeceğin? Alıcam başımı gidicem Ya da lalale lalale lale Ne ilktin nede son Ayrıldık bitti bu aşk son Yaz bunu aklına Git bir diğer aşkına kon Ne ilktin nede son Ayrıldık bitti bu aşk son Yaz bunu aklına Git bir diğer aşkına kon Yazık ettin günlerime Senle geçen saatlerime Zararın neresinden dönersen kârdır sus dinle Yazık ettin günlerime Senle geçen saatlerime Zararın neresinden dönersen kârdır sus dinle Gezicem tabi tozucam tabi Var mı diyeceğin? var mı diyeceğin? Alıcam başımı gidicem Ya da lalale lalale lale Gezicem tabi tozucam tabi Var mı diyeceğin? var mı diyeceğin? Alıcam başımı gidicem Ya da lalale lalale lale Gezicem tabi tozucam tabi Alıcam başımı gidicem Ya da lalale lalale lale Gezicem tabi tozucam tabi Var mı diyeceğin? var mı diyeceğin? Alıcam başımı gidicem Ya da lalale lalale lale

Postmodern Ah şu hayatta feci kararsızım Nesneyi özneyi bozdum kuralsızım Gelme peşimden seni yapayalnız Amaç özgürlük bense kuralsız Özledim duymak istedim sesini Sense teori delisi Karmaşık ötesi boş kuralların fenomeni Hey sen... Şu postmodern dünyada yalnızım Seninle gezdik tozduk ama hala aşksızım Uğraşma boşuna ben bu aşk yolunda kararsızım Kuralsızım... Şu postmodern dünyada yalnızım Seninle gezdik tozduk ama hala aşksızım Uğraşma boşuna ben bu aşk yolunda kararsızım Kayıptasın... Postmodern... postmodern... postmodern Post... Post... Ama hala La la lala la la la la lala la la lala la Ah şu hayatta feci kararsızım Nesneyi özneyi bozdum kuralsızım Gelme peşimden seni yapayalnız Amaç özgürlük bense kuralsız Özledim duymak istedim sesini Sense teori delisi Karmaşık ötesi boş kuralların fenomeni Hey sen... Şu postmodern dünyada yalnızım Seninle gezdik tozduk ama hala aşksızım Uğraşma boşuna ben bu aşk yolunda kararsızım Kuralsızım... Şu postmodern dünyada yalnızm Seninle gezdik tozduk ama hala aşksızım Uğraşma boşuna ben bu aşk yolunda kararsızım Kayıptasın... Postmodern... postmodern... postmodern Post... Post... Ama hala La la lala la la la la lala la la lala la La la lala la la la la lala la la lala la ooo