Jump Şarkı Sözleri
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Theres only so much you can learn in one place
Bir yer var çok şey öğrenebileceğin
The more that I wait, the more time that I waste
Beklediğimden fazlası, harcadığım zamandan fazlası
I havent got much time to waste, its time to make my way
Harcayacak vaktim yok, yolumu çizmem gerek
Im not afraid of what Ill face, but Im afraid to stay
Karşıma çıkacak olandan değil kalmaktan korkuyorum
Im going down my own road and I can make it alone
Kendi yoluma gideceğim ve bunu yalnız halledeceğim
Ill work and Ill fight, Till I find a place of my own
Çalışacak ve savaşacağım, kendime ait bir yer bulana kadar
***
Are you ready to jump?
Atlamaya hazır mısın?
Get ready to jump
Atlamaya hazır ol
Dont ever look back, oh baby,
Asla arkana bakma, bebeğim
Yes, Im ready to jump
Evet atlamaya hazırım
Just take my hands
Sadece ellerimi tut
Get ready to jump
Atlamaya hazır ol
***
We learned our lesson from the start, my sisters and me
Dersimizi başta aldık, kızkardeşlerim ve ben
The only thing you can depend on is your family
Bağlanabileceğin tek şey ailendir
And lifes gonna drop you down like the limbs of a tree
Ve hayat seni bir ağacın dalları gibi savurabilir
It sways and it swings and it bends until it makes you see
Sen görene kadar sallanır ve eğilip bükülür
***
Theres only so much you can learn in one place
Bir yer var çok şey öğrenebileceğin
The more that I wait, the more time that I waste
Beklediğimden fazlası, harcadığım zamandan fazlası
Ill work and Ill fight, Till I find a place of my own
Çalışacak ve savaşacağım, kendime ait bir yer bulana kadar
It sways and it swings and it bends until you make it your own
Sallanacak ve bükülecek ta ki kendi başına halledene kadar
***
I can make it alone(my sisters and me)
Bunu yalnız başarabilirim (kızkardeşlerim ve ben)
***
Are you ready to jump?
Atlamaya hazır mısın?
Get ready to jump
Atlamaya hazır ol
Dont ever look back, oh baby,
Asla arkana bakma, bebeğim
Yes, Im ready to jump
Evet atlamaya hazırım
Just take my hands
Sadece ellerimi tut
Get ready to jump
Atlamaya hazır ol