Theres only so much you can learn in one place Bir yer var çok şey öğrenebileceğin The more that I wait, the more time that I waste Beklediğimden fazlası, harcadığım zamandan fazlası I havent got much time to waste, its time to make my way Harcayacak vaktim yok, yolumu çizmem gerek Im not afraid of what Ill face, but Im afraid to stay Karşıma çıkacak olandan değil kalmaktan korkuyorum Im going down my own road and I can make it alone Kendi yoluma gideceğim ve bunu yalnız halledeceğim Ill work and Ill fight, Till I find a place of my own Çalışacak ve savaşacağım, kendime ait bir yer bulana kadar *** Are you ready to jump? Atlamaya hazır mısın? Get ready to jump Atlamaya hazır ol Dont ever look back, oh baby, Asla arkana bakma, bebeğim Yes, Im ready to jump Evet atlamaya hazırım Just take my hands Sadece ellerimi tut Get ready to jump Atlamaya hazır ol *** We learned our lesson from the start, my sisters and me Dersimizi başta aldık, kızkardeşlerim ve ben The only thing you can depend on is your family Bağlanabileceğin tek şey ailendir And lifes gonna drop you down like the limbs of a tree Ve hayat seni bir ağacın dalları gibi savurabilir It sways and it swings and it bends until it makes you see Sen görene kadar sallanır ve eğilip bükülür *** Theres only so much you can learn in one place Bir yer var çok şey öğrenebileceğin The more that I wait, the more time that I waste Beklediğimden fazlası, harcadığım zamandan fazlası Ill work and Ill fight, Till I find a place of my own Çalışacak ve savaşacağım, kendime ait bir yer bulana kadar It sways and it swings and it bends until you make it your own Sallanacak ve bükülecek ta ki kendi başına halledene kadar *** I can make it alone(my sisters and me) Bunu yalnız başarabilirim (kızkardeşlerim ve ben) *** Are you ready to jump? Atlamaya hazır mısın? Get ready to jump Atlamaya hazır ol Dont ever look back, oh baby, Asla arkana bakma, bebeğim Yes, Im ready to jump Evet atlamaya hazırım Just take my hands Sadece ellerimi tut Get ready to jump Atlamaya hazır ol