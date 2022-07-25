La Isla Bonita Şarkı Sözleri
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Como puede ser verdad
Nasıl doğru olabilirdi?
Last night I dreamt of San Pedro*
Geçen gece San Pedro’yu düşledim
Just like I’d never gone, I knew the song
Sadece sanki hiç gitmemişim gibiydi,şarkıyı biliyordum
A young girl with eyes like the desert
Boş bakışlı bir genç kız
It all seems like yesterday, not far away
Bunların hepsi sanki dün gibi,çok uzak değil
***
Tropical the island breeze
Tropikal ada esintisi
All of nature wild and free
Tüm doğa vahşi ve özgür
This is where I long to be
Burası olmak istediğim yer
La isla bonita
Güzel ada
And when the samba played
Ve samba çaldığı zaman
The sun would set so high
Güneş çok yüksekten batardı
Ring through my ears and sting my eyes
Kulaklarımda çınlar ve gözlerimi yakar
Your Spanish lullaby
Senin İspanyol ninnin
***
The beautiful island
Güzel ada
I fell in love with San Pedro
San Pedro’ya aşık oldum
Warm wind carried on the sea,
Ilık rüzgar denizden eserdi
he called to me
Te dijo te amo
Seni seviyorum dedi
I prayed that the days would last
Bu günlerin bitmemesi için dua ettim
They went so fast
Çok hızlı geçtiler
He told you, “I love you”
Sana seni seviyorum dedi
***
I want to be where the sun warms the sky
Güneşin gökyüzünü ısıttığı bir yerde olmak istiyorum
When it’s time for siesta you can watch them go by
Kestirme zamanı geldiğinde onların kaçtıklarını izleyebilirsin
Beautiful faces, no cares in this world
Güzel yüzler,dertsiz tasasız bir dünya
Where a girl loves a boy, and a boy loves a girl
Bir kızın bir erkeği, bir erkeğinse bir kızı sevdiği bir yer..
***
La la la la la la la
Te dijo te amo
Seni seviyorum dedi
La la la la la la la
El dijo que te ama
O seni seviyor dedi