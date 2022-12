Como puede ser verdad Nasıl doğru olabilirdi? Last night I dreamt of San Pedro* Geçen gece San Pedro’yu düşledim Just like I’d never gone, I knew the song Sadece sanki hiç gitmemişim gibiydi,şarkıyı biliyordum A young girl with eyes like the desert Boş bakışlı bir genç kız It all seems like yesterday, not far away Bunların hepsi sanki dün gibi,çok uzak değil *** Tropical the island breeze Tropikal ada esintisi All of nature wild and free Tüm doğa vahşi ve özgür This is where I long to be Burası olmak istediğim yer La isla bonita Güzel ada And when the samba played Ve samba çaldığı zaman The sun would set so high Güneş çok yüksekten batardı Ring through my ears and sting my eyes Kulaklarımda çınlar ve gözlerimi yakar Your Spanish lullaby Senin İspanyol ninnin *** The beautiful island Güzel ada I fell in love with San Pedro San Pedro’ya aşık oldum Warm wind carried on the sea, Ilık rüzgar denizden eserdi he called to me Te dijo te amo Seni seviyorum dedi I prayed that the days would last Bu günlerin bitmemesi için dua ettim They went so fast Çok hızlı geçtiler He told you, “I love you” Sana seni seviyorum dedi *** I want to be where the sun warms the sky Güneşin gökyüzünü ısıttığı bir yerde olmak istiyorum When it’s time for siesta you can watch them go by Kestirme zamanı geldiğinde onların kaçtıklarını izleyebilirsin Beautiful faces, no cares in this world Güzel yüzler,dertsiz tasasız bir dünya Where a girl loves a boy, and a boy loves a girl Bir kızın bir erkeği, bir erkeğinse bir kızı sevdiği bir yer.. *** La la la la la la la Te dijo te amo Seni seviyorum dedi La la la la la la la El dijo que te ama O seni seviyor dedi