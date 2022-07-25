Like a Prayer Şarkı Sözleri
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Life is a mystery
Hayat bir gizem
Everyone must stand alone
Herkes yalnız ayakta kalmalı
I hear you call my name
İsmimi seslendiğiniı duyuyorum
And it feels like home
Ve evimdeyim sanıyorum
***
When you call my name, it’s like a little prayer
İsmimi söylediğinde, küçük bir dua gibi
I’m down on my knees, I wanna take you there
Dizlerimin üstüne çöküyorum, seni orda istiyorum
In the midnight hour, I can feel your power
Geceyarısı vakti, gücünü hissedebiliyorum
Just like a prayer, you know I’ll take you there
Tıpkı bir dua gibi, biliyorsun seni orada alacağım
***
I hear your voice, it’s like an angel sighing
Sesini duyuyorum, bir meleğin iç çekişi gibi
I have no choice, I hear your voice
Tercih hakkım yok, sesini duyuyorum
Feels like flying
Uçar gibi sanki
***
I close my eyes, Oh God I think I’m falling
Gözlerimi kapıyorum, Tanrım sanırım düşüyorum
Out of the sky, I close my eyes
Gökyüzünden aşağı, gözlerimi kapıyorum
Heaven help me
Cennet yardımcım olsun
***
Like a child you whisper softly to me
Bir çocuk gibi yumuşacık fısıldıyorsun bana
You’re in control just like a child
Bir çocuk gibi kontrol ediyorsun ama
Now I’m dancing
Şimdi dans ediyorum ben
It’s like a dream, no end and no beginning
Bu bir rüya sanki, ne sonu ne başı var
You’re here with me, it’s like a dream
Burada benimlesin, bu bir rüya sanki
Let the choir sing
Bırak ilahi koro şarkısını söylesin
***
Just like a prayer, your voice can take me there
Tıpkı bir dua gibi, sesin beni orda alabilir
Just like a muse to me, you are a mystery
Tıpkı bir peri gibi, sen de bir gizemsin
Just like a dream, you are not what you seem
Tıpkı bir rüya gibi, göründüğün gibi değilsin
***
Just like a prayer, no choice your voice can take me there
Tıpkı bir dua gibi, tercih hakkı yok sesin beni alabilir
Just like a prayer, I’ll take you there
Tıpkı bir dua gibi, seni orada alacağım
It’s like a dream to me
Bu bir rüya bana sanki