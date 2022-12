Life is a mystery Hayat bir gizem Everyone must stand alone Herkes yalnız ayakta kalmalı I hear you call my name İsmimi seslendiğiniı duyuyorum And it feels like home Ve evimdeyim sanıyorum *** When you call my name, it’s like a little prayer İsmimi söylediğinde, küçük bir dua gibi I’m down on my knees, I wanna take you there Dizlerimin üstüne çöküyorum, seni orda istiyorum In the midnight hour, I can feel your power Geceyarısı vakti, gücünü hissedebiliyorum Just like a prayer, you know I’ll take you there Tıpkı bir dua gibi, biliyorsun seni orada alacağım *** I hear your voice, it’s like an angel sighing Sesini duyuyorum, bir meleğin iç çekişi gibi I have no choice, I hear your voice Tercih hakkım yok, sesini duyuyorum Feels like flying Uçar gibi sanki *** I close my eyes, Oh God I think I’m falling Gözlerimi kapıyorum, Tanrım sanırım düşüyorum Out of the sky, I close my eyes Gökyüzünden aşağı, gözlerimi kapıyorum Heaven help me Cennet yardımcım olsun *** Like a child you whisper softly to me Bir çocuk gibi yumuşacık fısıldıyorsun bana You’re in control just like a child Bir çocuk gibi kontrol ediyorsun ama Now I’m dancing Şimdi dans ediyorum ben It’s like a dream, no end and no beginning Bu bir rüya sanki, ne sonu ne başı var You’re here with me, it’s like a dream Burada benimlesin, bu bir rüya sanki Let the choir sing Bırak ilahi koro şarkısını söylesin *** Just like a prayer, your voice can take me there Tıpkı bir dua gibi, sesin beni orda alabilir Just like a muse to me, you are a mystery Tıpkı bir peri gibi, sen de bir gizemsin Just like a dream, you are not what you seem Tıpkı bir rüya gibi, göründüğün gibi değilsin *** Just like a prayer, no choice your voice can take me there Tıpkı bir dua gibi, tercih hakkı yok sesin beni alabilir Just like a prayer, I’ll take you there Tıpkı bir dua gibi, seni orada alacağım It’s like a dream to me Bu bir rüya bana sanki