I just woke up from a fuzzy dream Ben sadece, belirsiz bir rüyadan uyandım. You never would believe those things that I had seen Sen asla benim görmüş olduğum o şeylere inanmayacaktın. I looked in the mirror and I saw your face Aynaya baktım ve senin yüzünü gördüm. You looked right through me, you were miles away Doğru bana baktın, miller uzaktaydın *** All my dreams they fade away Bütün rüyalarım onlar uçup gittiler I'll never be the same Ben asla aynı olmayacağım. If you could see me the way you see yourself Eğer beni yolda görebilseydin, kendini görürdün. I can't pretend to be someone else Başka biri gibi davranamam *** You always love me more, miles away Sen her zaman beni daha çok seversin, miller uzakta I hear it in your voice, we're miles away Senin sesinde onu duyarım, miller uzaktayız You're not afraid to tell me, miles away Sen bana söylemekten korkmazsın, miller uzakta I guess we're at our best when we're miles away Sanırım miller uzaktayken biz çok iyiyiz *** So far away Çok uzak So far away Çok uzak So far away Çok uzak So far away Çok uzak So far away Çok uzak So far away Çok uzak So far away Çok uzak So far away So far away Çok uzak *** When no one's around then I have you here etrafta kimse olmadığı zaman sen burada benimlesin I begin to see the picture, it becomes so clear resmi görmeye başladım, dahada netleşiyor You always have the biggest heart, Senin her zaman en büyük kalbin var When we're six thousand miles apart Altı bin mil ayrı olduğumuzda bile *** Too much of no sound Çok fazla ses yok Uncomfortable silence can be so loud Rahatsız sessizlik pekala yüksek olabilir. Those three words are never enough O üç sözcük, asla yeterli değildir. When it's long distance love Uzun mesafe sevgisi olduğu zaman. *** You always love me more, miles away Sen her zaman beni daha çok seversin, miller uzakta I hear it in your voice, we're miles away Senin sesinde onu duyarım, miller uzaktayız You're not afraid to tell me, miles away Sen bana söylemekten korkmazsın, miller uzakta I guess we're at our best when we're miles away Sanırım miller uzaktayken biz çok iyiyiz *** So far away Çok uzak So far away Çok uzak So far away Çok uzak So far away Çok uzak So far away Çok uzak So far away Çok uzak So far away Çok uzak So far away So far away Çok uzak *** I'm alright, don't be sorry, but it's true Ben iyiyim, üzülme ama gerçek bu When I'm gone you'll realize Gittiğimde farkedeceksin That I'm the best thing that happened to you Hayatında sana olan en iyi şeyin ben olduğumu