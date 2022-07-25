Miles Away Şarkı Sözleri
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I just woke up from a fuzzy dream
Ben sadece, belirsiz bir rüyadan uyandım.
You never would believe those things that I had seen
Sen asla benim görmüş olduğum o şeylere inanmayacaktın.
I looked in the mirror and I saw your face
Aynaya baktım ve senin yüzünü gördüm.
You looked right through me, you were miles away
Doğru bana baktın, miller uzaktaydın
***
All my dreams they fade away
Bütün rüyalarım onlar uçup gittiler
I'll never be the same
Ben asla aynı olmayacağım.
If you could see me the way you see yourself
Eğer beni yolda görebilseydin, kendini görürdün.
I can't pretend to be someone else
Başka biri gibi davranamam
***
You always love me more, miles away
Sen her zaman beni daha çok seversin, miller uzakta
I hear it in your voice, we're miles away
Senin sesinde onu duyarım, miller uzaktayız
You're not afraid to tell me, miles away
Sen bana söylemekten korkmazsın, miller uzakta
I guess we're at our best when we're miles away
Sanırım miller uzaktayken biz çok iyiyiz
***
So far away
Çok uzak
So far away
Çok uzak
So far away
Çok uzak
So far away
Çok uzak
So far away
Çok uzak
So far away
Çok uzak
So far away
Çok uzak
So far away
So far away
Çok uzak
***
When no one's around then I have you here
etrafta kimse olmadığı zaman sen burada benimlesin
I begin to see the picture, it becomes so clear
resmi görmeye başladım, dahada netleşiyor
You always have the biggest heart,
Senin her zaman en büyük kalbin var
When we're six thousand miles apart
Altı bin mil ayrı olduğumuzda bile
***
Too much of no sound
Çok fazla ses yok
Uncomfortable silence can be so loud
Rahatsız sessizlik pekala yüksek olabilir.
Those three words are never enough
O üç sözcük, asla yeterli değildir.
When it's long distance love
Uzun mesafe sevgisi olduğu zaman.
***
You always love me more, miles away
Sen her zaman beni daha çok seversin, miller uzakta
I hear it in your voice, we're miles away
Senin sesinde onu duyarım, miller uzaktayız
You're not afraid to tell me, miles away
Sen bana söylemekten korkmazsın, miller uzakta
I guess we're at our best when we're miles away
Sanırım miller uzaktayken biz çok iyiyiz
***
So far away
Çok uzak
So far away
Çok uzak
So far away
Çok uzak
So far away
Çok uzak
So far away
Çok uzak
So far away
Çok uzak
So far away
Çok uzak
So far away
So far away
Çok uzak
***
I'm alright, don't be sorry, but it's true
Ben iyiyim, üzülme ama gerçek bu
When I'm gone you'll realize
Gittiğimde farkedeceksin
That I'm the best thing that happened to you
Hayatında sana olan en iyi şeyin ben olduğumu