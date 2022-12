Hey Mister D.J. -Hey Bay D.J. Put a record on, -Bir plak koy, I wanna dance with my baby. -Bebeğimle dans etmek istiyorum. *** Do you like to boogie-woogie? -boogie-woogie yi seviyor musun? Do you like my Acid Rock? -Acid Rock'ımı seviyor musun? *** Hey Mister D.J. -Hey Bay D.J. Put a record on -Bir plak koy I wanna dance with my baby -Bebeğimle dans etmek istiyorum And when the music starts -ve müzik başladığında I never wanna stop -hiç durmak istemiyorum It's gonna drive me crazy -bu beni çıldırtacak *** Music Müzik *** Music, makes the people come together. (Never gonna stop) -müzik, insanları bir araya getirir. (asla durmayacaklar) Music, makes the bourgeoisie and the rebels (Never gonna stop) -müzik, burjuva ve asileri (yerinde durdurmaz) *** Don't think of yesterday -dünü düşünme And I don't look at the clock -ve saate bakmıyorum I like to boogie-woogie, uh, uh -boogie-woogie yi seviyorum, ah ah It's like riding on the wind -bu rüzgarda gezinmek gibi And it never goes away -ve asla gitmez Touches everything I'm in -içinde olduğum her şeye dokunuyor Got to have it everyday -ona hergün sahip olmalıyım *** Music makes the people come together (yeah) -Müzik insanları bir araya getirir (evet) Music makes the bourgeoisie and the rebels (Never gonna stop) -müzik, burjuva ve asileri (yerinde durdurmaz) *** Hey Mister D.J. -Hey Bay D.J. *** Never wanna stop -asla durmak istemiyorum Do you like to boogie-woogie? -boogie woogie yi seviyor musun Do you like my Acid Rock? -Acid Rock'ımı seviyor musun *** Hey Mister D.J. -Hey Bay D.J. Put a record on -Bir plak koy I wanna dance with my baby -Bebeğimle dans etmek istiyorum And when the music starts -ve müzik başladığında I never wanna stop -hiç durmak istemiyorum It's gonna drive me crazy -bu beni çıldırtacak *** Uh, uh, uh ah, ah, ah *** Music makes the people come together (yeah) -müzik insanları bir araya getirir (evet) Music makes the bourgeoisie and the rebels (Never gonna stop) -müzik, burjuva ve asileri (yerinde durdurmaz) *** Do you like to boogie-woogie ? -boogie woogie yi seviyor musun? Do you like my Acid Rock ? -Acid Rock'ımı seviyor musun ? *** Do you like to boogie-woogie? -boogie woogie yi seviyor musun ? Do you like my Acid Rock ? -Acid Rock'ımı seviyor musun ?