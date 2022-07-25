Music Şarkı Sözleri
Madonna Music şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Madonna Music şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Music sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
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Hey Mister D.J.
-Hey Bay D.J.
Put a record on,
-Bir plak koy,
I wanna dance with my baby.
-Bebeğimle dans etmek istiyorum.
***
Do you like to boogie-woogie?
-boogie-woogie yi seviyor musun?
Do you like my Acid Rock?
-Acid Rock'ımı seviyor musun?
***
Hey Mister D.J.
-Hey Bay D.J.
Put a record on
-Bir plak koy
I wanna dance with my baby
-Bebeğimle dans etmek istiyorum
And when the music starts
-ve müzik başladığında
I never wanna stop
-hiç durmak istemiyorum
It's gonna drive me crazy
-bu beni çıldırtacak
***
Music
Müzik
***
Music, makes the people come together. (Never gonna stop)
-müzik, insanları bir araya getirir. (asla durmayacaklar)
Music, makes the bourgeoisie and the rebels (Never gonna stop)
-müzik, burjuva ve asileri (yerinde durdurmaz)
***
Don't think of yesterday
-dünü düşünme
And I don't look at the clock
-ve saate bakmıyorum
I like to boogie-woogie, uh, uh
-boogie-woogie yi seviyorum, ah ah
It's like riding on the wind
-bu rüzgarda gezinmek gibi
And it never goes away
-ve asla gitmez
Touches everything I'm in
-içinde olduğum her şeye dokunuyor
Got to have it everyday
-ona hergün sahip olmalıyım
***
Music makes the people come together (yeah)
-Müzik insanları bir araya getirir (evet)
Music makes the bourgeoisie and the rebels (Never gonna stop)
-müzik, burjuva ve asileri (yerinde durdurmaz)
***
Hey Mister D.J.
-Hey Bay D.J.
***
Never wanna stop
-asla durmak istemiyorum
Do you like to boogie-woogie?
-boogie woogie yi seviyor musun
Do you like my Acid Rock?
-Acid Rock'ımı seviyor musun
***
Hey Mister D.J.
-Hey Bay D.J.
Put a record on
-Bir plak koy
I wanna dance with my baby
-Bebeğimle dans etmek istiyorum
And when the music starts
-ve müzik başladığında
I never wanna stop
-hiç durmak istemiyorum
It's gonna drive me crazy
-bu beni çıldırtacak
***
Uh, uh, uh
ah, ah, ah
***
Music makes the people come together (yeah)
-müzik insanları bir araya getirir (evet)
Music makes the bourgeoisie and the rebels (Never gonna stop)
-müzik, burjuva ve asileri (yerinde durdurmaz)
***
Do you like to boogie-woogie ?
-boogie woogie yi seviyor musun?
Do you like my Acid Rock ?
-Acid Rock'ımı seviyor musun ?
***
Do you like to boogie-woogie?
-boogie woogie yi seviyor musun ?
Do you like my Acid Rock ?
-Acid Rock'ımı seviyor musun ?