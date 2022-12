Papa I know you're going to be upset Baba biliyorum, sen üzüleceksin 'Cause I was always your little girl Çünkü daima senin küçük kızındım But you should know by now Fakat şimdi biliyorsun I'm not a baby Ben bebek değilim *** You always taught me right from wrong Yanlışı ve doğruyu her zaman sen bana öğrettin I need your help, daddy please be strong Yardımına ihtiyacım var, baba lütfen güçlü ol I may be young at heart Kalbim genç olabilir But I know what I'm saying Ama ben ne söylediğimi biliyorum *** The one you warned me all about Beni hakkında uyardığın kişi The one you said I could do without Onsuz olabileceğimi söylediğin kişi We're in an awful mess, and I don't mean maybe – please Berbat bir karmaşa içindeyiz, ve belki demek istemiyorum - lütfen *** Papa don't preach, I'm in trouble deep Baba vaaz verme, derin sıkıntıdayım Papa don't preach, I've been losing sleep Baba vaaz verme, uykularım kaçıyor But I made up my mind, I'm keeping my baby, oh Ama kararımı verdim, bebeğimi aldırmayacağım, oh… I'm gonna keep my baby, mmm... Bebeğimi aldırmayacağım, mmm *** He says that he's going to marry me O bana evleneceğimizi söylüyor We can raise a little family Biz küçük bir aile olabiliriz Maybe we'll be all right Belki işler yolunda gider It's a sacrifice Bu bir fedekarlıktır *** But my friends keep telling me to give it up Ama arkadaşlarım bana vazgeçmemi söylüyorlar Saying I'm too young, I ought to live it up Çok genç olduğumu, hayatı yaşamamı söylüyorlar What I need right now is some good advice, please Şimdi iyi bir nasihate ihtiyacım var, lütfen *** Papa don't preach, I'm in trouble deep Baba vaaz verme, derin sıkıntıdayım Papa don't preach, I've been losing sleep Baba vaaz verme, uykularım kaçıyor But I made up my mind, I'm keeping my baby, oh Ama kararımı verdim, bebeğimi aldırmayacağım, oh… I'm gonna keep my baby, mmm... Bebeğimi aldırmayacağım, mmm *** Daddy, daddy if you could only see Babacığım, babacığım keşke görebilseydin Just how good he's been treating me Onun bana ne kadar iyi davrandığını You'd give us your blessing right now O zaman bize onayını verirdin 'Cause we are in love, we are in love, so please Çünkü biz aşığız, aşığız, bu yüzden lütfen *** Papa don't preach, I'm in trouble deep Baba vaaz verme, derin sıkıntıdayım Papa don't preach, I've been losing sleep Baba vaaz verme, uykularım kaçıyor But I made up my mind, I'm keeping my baby, oh Ama kararımı verdim, bebeğimi aldırmayacağım, oh… I'm gonna keep my baby, mmm... Bebeğimi aldırmayacağım, mmm *** Papa don't preach, I'm in trouble deep Baba vaaz verme, derin sıkıntıdayım Papa don't preach, I've been losing sleep Baba vaaz verme, uykularım kaçıyor *** Papa don't preach, I'm in trouble deep Baba vaaz verme, derin sıkıntıdayım Papa don't preach, I've been losing sleep Baba vaaz verme, uykularım kaçıyor I'm gonna keep my baby, oh bebeğimi aldırmayacağım Papa don't preach, Baba vaaz verme stop loving me daddy beni sevmeyi bırak baba I know, I'm keeping my baby Biliyorum, bebeğimi aldırmayacağım