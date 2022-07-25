Papa I know you're going to be upset
Baba biliyorum, sen üzüleceksin
'Cause I was always your little girl
Çünkü daima senin küçük kızındım
But you should know by now
Fakat şimdi biliyorsun
I'm not a baby
Ben bebek değilim
***
You always taught me right from wrong
Yanlışı ve doğruyu her zaman sen bana öğrettin
I need your help, daddy please be strong
Yardımına ihtiyacım var, baba lütfen güçlü ol
I may be young at heart
Kalbim genç olabilir
But I know what I'm saying
Ama ben ne söylediğimi biliyorum
***
The one you warned me all about
Beni hakkında uyardığın kişi
The one you said I could do without
Onsuz olabileceğimi söylediğin kişi
We're in an awful mess, and I don't mean maybe – please
Berbat bir karmaşa içindeyiz, ve belki demek istemiyorum - lütfen
***
Papa don't preach, I'm in trouble deep
Baba vaaz verme, derin sıkıntıdayım
Papa don't preach, I've been losing sleep
Baba vaaz verme, uykularım kaçıyor
But I made up my mind, I'm keeping my baby, oh
Ama kararımı verdim, bebeğimi aldırmayacağım, oh…
I'm gonna keep my baby, mmm...
Bebeğimi aldırmayacağım, mmm
***
He says that he's going to marry me
O bana evleneceğimizi söylüyor
We can raise a little family
Biz küçük bir aile olabiliriz
Maybe we'll be all right
Belki işler yolunda gider
It's a sacrifice
Bu bir fedekarlıktır
***
But my friends keep telling me to give it up
Ama arkadaşlarım bana vazgeçmemi söylüyorlar
Saying I'm too young, I ought to live it up
Çok genç olduğumu, hayatı yaşamamı söylüyorlar
What I need right now is some good advice, please
Şimdi iyi bir nasihate ihtiyacım var, lütfen
***
Papa don't preach, I'm in trouble deep
Baba vaaz verme, derin sıkıntıdayım
Papa don't preach, I've been losing sleep
Baba vaaz verme, uykularım kaçıyor
But I made up my mind, I'm keeping my baby, oh
Ama kararımı verdim, bebeğimi aldırmayacağım, oh…
I'm gonna keep my baby, mmm...
Bebeğimi aldırmayacağım, mmm
***
Daddy, daddy if you could only see
Babacığım, babacığım keşke görebilseydin
Just how good he's been treating me
Onun bana ne kadar iyi davrandığını
You'd give us your blessing right now
O zaman bize onayını verirdin
'Cause we are in love, we are in love, so please
Çünkü biz aşığız, aşığız, bu yüzden lütfen
***
Papa don't preach, I'm in trouble deep
Baba vaaz verme, derin sıkıntıdayım
Papa don't preach, I've been losing sleep
Baba vaaz verme, uykularım kaçıyor
But I made up my mind, I'm keeping my baby, oh
Ama kararımı verdim, bebeğimi aldırmayacağım, oh…
I'm gonna keep my baby, mmm...
Bebeğimi aldırmayacağım, mmm
***
Papa don't preach, I'm in trouble deep
Baba vaaz verme, derin sıkıntıdayım
Papa don't preach, I've been losing sleep
Baba vaaz verme, uykularım kaçıyor
***
Papa don't preach, I'm in trouble deep
Baba vaaz verme, derin sıkıntıdayım
Papa don't preach, I've been losing sleep
Baba vaaz verme, uykularım kaçıyor
I'm gonna keep my baby, oh
bebeğimi aldırmayacağım
Papa don't preach,
Baba vaaz verme
stop loving me daddy
beni sevmeyi bırak baba
I know, I'm keeping my baby
Biliyorum, bebeğimi aldırmayacağım