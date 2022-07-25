Sorry Şarkı Sözleri
Madonna Sorry şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Madonna Sorry şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sorry sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Sorry
üzgünüm
I heard it all before
Hepsini daha önce duydum
***
I don't want to hear
duymak istemiyorum
I don't want to know
bilmek istemiyorum
Please don't say you're sorry
lütfen bana üzgün olduğunu söyleme
I've heard it all before
Hepsini daha önce duydum
And I can take care of myself
ve ben kendime bakabilirim
***
I don't want to hear
duymak istemiyorum
I don't want to know
bilmek istemiyorum
Please don't say 'forgive me'
lütfen "beni affet" deme
I've seen it all before
Hepsini daha önce gördüm
And I can't take it anymore
ve onun daha fazlasını alamam
***
You're not half the man you think you are
sen sen olduğunu düşündüğün adamın yarısı bile değilsin
Save your words because you've gone too far
Kelimelerini kenarda tut çünkü çok ileri gittin
I've listened to your lies and all your stories
senin tüm yalanlarını ve hikayelerini dinledim
You're not half the man you'd like to be
sen olmak istedğin adamın yarısı bile değilsin
***
I don't want to hear
duymak istemiyorum
I don't want to know
bilmek istemiyorum
Please don't say you're sorry
lütfen bana üzgün olduğunu söyleme
I've heard it all before
Hepsini daha önce duydum
And I can take care of myself
ve ben kendime bakabilirim
***
I don't want to hear
duymak istemiyorum
I don't want to know
bilmek istemiyorum
Please don't say 'forgive me'
lütfen "beni affet" deme
I've seen it all before
Hepsini daha önce gördüm
And I can't take it anymore
ve onun daha fazlasını alamam
***
Don't explain yourself cause talk is cheap
Kendini anlatma çünkü konuşma ucuz olur
There's more important things than hearing you speak
senin konuştuğun seyleri duymaktan daha önemli seyler war
We stayed because I made it so convenient (I made it so convenient)
Hata bende çünkü bunu çok rahat yaptım (bunu çok rahat yaptım)
Don't explain yourself you'll never see
Kendini anlatma, asla görmeyeceksin