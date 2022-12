Sorry üzgünüm I heard it all before Hepsini daha önce duydum *** I don't want to hear duymak istemiyorum I don't want to know bilmek istemiyorum Please don't say you're sorry lütfen bana üzgün olduğunu söyleme I've heard it all before Hepsini daha önce duydum And I can take care of myself ve ben kendime bakabilirim *** I don't want to hear duymak istemiyorum I don't want to know bilmek istemiyorum Please don't say 'forgive me' lütfen "beni affet" deme I've seen it all before Hepsini daha önce gördüm And I can't take it anymore ve onun daha fazlasını alamam *** You're not half the man you think you are sen sen olduğunu düşündüğün adamın yarısı bile değilsin Save your words because you've gone too far Kelimelerini kenarda tut çünkü çok ileri gittin I've listened to your lies and all your stories senin tüm yalanlarını ve hikayelerini dinledim You're not half the man you'd like to be sen olmak istedğin adamın yarısı bile değilsin *** I don't want to hear duymak istemiyorum I don't want to know bilmek istemiyorum Please don't say you're sorry lütfen bana üzgün olduğunu söyleme I've heard it all before Hepsini daha önce duydum And I can take care of myself ve ben kendime bakabilirim *** I don't want to hear duymak istemiyorum I don't want to know bilmek istemiyorum Please don't say 'forgive me' lütfen "beni affet" deme I've seen it all before Hepsini daha önce gördüm And I can't take it anymore ve onun daha fazlasını alamam *** Don't explain yourself cause talk is cheap Kendini anlatma çünkü konuşma ucuz olur There's more important things than hearing you speak senin konuştuğun seyleri duymaktan daha önemli seyler war We stayed because I made it so convenient (I made it so convenient) Hata bende çünkü bunu çok rahat yaptım (bunu çok rahat yaptım) Don't explain yourself you'll never see Kendini anlatma, asla görmeyeceksin