Who's that girl, who's that girl
Kim bu kız, kim bu kız
***
When you see her, say a prayer and kiss your heart goodbye
Onu gördüğünde, bir dua et ve kalbine veda et
She's trouble, in a word get closer to the fire
O bir bela,bir kelimede ateşte daha yakın ol
Run faster, her laughter burns you up inside
Daha hızlı koş,kahkası içini yakıyor
You're spinning round and round
Etrafında dolanıyorsun
You can't get up, you try but you can't
Uyanamzsın,dene ama yapamazsın
***
Quien es esa niña, who's that girl
(who's that girl?)kim bu kız,kim bu kız
Señorita mas fina, who's that girl
(young lady fine but)genç bayan iyi ama,kim bu kız
Quien es esa niña, who's that girl
(who's that girl?)kim bu kız,kim bu kız
Señorita mas fina, who's that girl
(young lady fine but)genç bayan iyi ama,kim bu kız
***
You try to avoid her, fate is in your hands
Ondan uzak durmaya çalış,kader senin elinde
She's smiling, an invitation to the dance
Gülümsüyor,dansa bir davet
Her heart is on the street, tu corazon es suyo
Kalbi sokakta,(your heart is his) senin kalbin onundur
Now you're falling at her feet
Şimdi onun ayaklarına düşüyorsun
You try to get away but you can't
Uzak durmaya çalış ama yapamazsın
***
Light up my life, so blind I can't see
Hayatımın ışığı,çok kör göremem
Light up my life, no one can help me now
Hayatımın ışığı,kimse bana şimdi yardım edemez
Run faster, her laughter burns you up inside
Daha hızlı koş,kahkası içini yakıyor
He's spinning round and round
O etrafında dolanıyo
You can't get up, you try but you can't
Uyanamazsın,dene ama yapamazsın
***
Who's that girl
Kim Bu Kız
Now, who's that girl
Şimdi,kim bu kız
Now, who's that girl
Şimdi,kim bu kız
Now, who's that girl
Şimdi, kim bu kız
Bahtıma doğacak günü bekledim
Sabrıma her gün bir sabır ekledim
Hayatın elinden neler çekmedim
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Bahtıma doğacak günü bekledim
Sabrıma her gün bir sabır ekledim
Hayatın elinden neler çekmedim
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Öyle dert çektirdi bana şu yıllar
Düştüm düşeceğim yerlere kadar
Bu dünyada benden dertli kimler var?
Kederden kedere yarışmam artık
***
Öyle dert çektirdi bana şu yıllar
Düştüm düşeceğim yerlere kadar
Bu dünyada benden dertli kimler var?
Kederden kedere yarışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
Kimsenin...