Who's that girl, who's that girl Kim bu kız, kim bu kız *** When you see her, say a prayer and kiss your heart goodbye Onu gördüğünde, bir dua et ve kalbine veda et She's trouble, in a word get closer to the fire O bir bela,bir kelimede ateşte daha yakın ol Run faster, her laughter burns you up inside Daha hızlı koş,kahkası içini yakıyor You're spinning round and round Etrafında dolanıyorsun You can't get up, you try but you can't Uyanamzsın,dene ama yapamazsın *** Quien es esa niña, who's that girl (who's that girl?)kim bu kız,kim bu kız Señorita mas fina, who's that girl (young lady fine but)genç bayan iyi ama,kim bu kız Quien es esa niña, who's that girl (who's that girl?)kim bu kız,kim bu kız Señorita mas fina, who's that girl (young lady fine but)genç bayan iyi ama,kim bu kız *** You try to avoid her, fate is in your hands Ondan uzak durmaya çalış,kader senin elinde She's smiling, an invitation to the dance Gülümsüyor,dansa bir davet Her heart is on the street, tu corazon es suyo Kalbi sokakta,(your heart is his) senin kalbin onundur Now you're falling at her feet Şimdi onun ayaklarına düşüyorsun You try to get away but you can't Uzak durmaya çalış ama yapamazsın *** Light up my life, so blind I can't see Hayatımın ışığı,çok kör göremem Light up my life, no one can help me now Hayatımın ışığı,kimse bana şimdi yardım edemez Run faster, her laughter burns you up inside Daha hızlı koş,kahkası içini yakıyor He's spinning round and round O etrafında dolanıyo You can't get up, you try but you can't Uyanamazsın,dene ama yapamazsın *** Who's that girl Kim Bu Kız Now, who's that girl Şimdi,kim bu kız Now, who's that girl Şimdi,kim bu kız Now, who's that girl Şimdi, kim bu kız