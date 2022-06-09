Bambaşka Şarkı Sözleri
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Büyük umutlar, bizi bozdular
Dedim, uzaklaşırsam iyileşecek kalbim
Bana dargın geçmişim
Son mektubum, daraldı ruhum buralardan
Dün görmeli, şimdi gömmeli
Artık bakmı'cam arkama
***
Yoldayım sonunda
Kaçmadım ama zordu yaşamak
Gülmeden nereye kadar
Belki başka yerlerde hayat var
Başka insanlar var
***
Biz de zamanlar darmadumanlar
Dedim, dedim çok uzaklarda bir yerlerdeyim
Kayboldum ner'deyim?
***
Baktım olmadı, denedim olmadı yine
Attım her şeyi, yaktım hepsini
Artık kararlıyım gitmeye
***
Yoldayım sonunda
Kaçmadım ama zordu yaşamak
Gülmeden nereye kadar
Belki başka yerlerde hayat var
Başka insanlar var
***
Son mektubum, daraldı ruhum buralardan
Uzaklaşırsam iyileşecek kalbim
Son satırlar, beni hatırla diye
Dünya yüzünü dönmeli artık
***
Yoldayım sonunda
Kaçmadım ama zordu yaşamak
Gülmeden nereye kadar
Belki başka yerlerde hayat var
Başka insanlar başka hayat var
***
Bambaşka
Bambaşka
İnsanlar
Hayat var
Hayat var