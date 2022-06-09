Büyük umutlar, bizi bozdular Dedim, uzaklaşırsam iyileşecek kalbim Bana dargın geçmişim Son mektubum, daraldı ruhum buralardan Dün görmeli, şimdi gömmeli Artık bakmı'cam arkama *** Yoldayım sonunda Kaçmadım ama zordu yaşamak Gülmeden nereye kadar Belki başka yerlerde hayat var Başka insanlar var *** Biz de zamanlar darmadumanlar Dedim, dedim çok uzaklarda bir yerlerdeyim Kayboldum ner'deyim? *** Baktım olmadı, denedim olmadı yine Attım her şeyi, yaktım hepsini Artık kararlıyım gitmeye *** Yoldayım sonunda Kaçmadım ama zordu yaşamak Gülmeden nereye kadar Belki başka yerlerde hayat var Başka insanlar var *** Son mektubum, daraldı ruhum buralardan Uzaklaşırsam iyileşecek kalbim Son satırlar, beni hatırla diye Dünya yüzünü dönmeli artık *** Yoldayım sonunda Kaçmadım ama zordu yaşamak Gülmeden nereye kadar Belki başka yerlerde hayat var Başka insanlar başka hayat var *** Bambaşka Bambaşka İnsanlar Hayat var Hayat var