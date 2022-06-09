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Madrigal Bizim Olsalar Yeter Bizim Olsalar Yeter Tesadüfi hikâyeler, umut dolu viraneler Bizim olsalar yeter Kural dışı düşünceler, umulmadık neticeler Bizim olsalar yeter *** Sonsuz eksi sen, neye yarar? Yalan dolu ricalar Aşınmış bozuk kaldırımlar Korkma hiçbirinden, sana uyanıyorum *** Bu sentetik ifadeler, sonu gelmez mesafeler Geri dursalar yeter Yalnız bir yıldız var, sessizce içinde parlar Biraz soluk, biraz gri; hiç doğmamış gibi *** Sonsuz eksi sen, neye yarar? Yalan dolu ricalar Aşınmış bozuk kaldırımlar Korkma hiçbirinden, sana uyanıyorum Tüm Şarkıları