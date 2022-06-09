Bizim Olsalar Yeter Şarkı Sözleri
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Madrigal
Bizim Olsalar Yeter
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Tesadüfi hikâyeler, umut dolu viraneler
Bizim olsalar yeter
Kural dışı düşünceler, umulmadık neticeler
Bizim olsalar yeter
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Sonsuz eksi sen, neye yarar?
Yalan dolu ricalar
Aşınmış bozuk kaldırımlar
Korkma hiçbirinden, sana uyanıyorum
***
Bu sentetik ifadeler, sonu gelmez mesafeler
Geri dursalar yeter
Yalnız bir yıldız var, sessizce içinde parlar
Biraz soluk, biraz gri; hiç doğmamış gibi
***
Sonsuz eksi sen, neye yarar?
Yalan dolu ricalar
Aşınmış bozuk kaldırımlar
Korkma hiçbirinden, sana uyanıyorum